Чехія долучиться до реабілітації українських захисників та відбудови України, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Чеської Республіки та обговорив допомогу Україні, зокрема в реабілітації військових.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України Томашем Копечним та представниками чеського бізнесу. Говорили про подальше втілення реформ для наближення України до європейських стандартів, можливу підтримку чеської сторони в реабілітації наших воїнів-захисників, зокрема і психологічній, допомогу в розвитку медичної галузі, інфраструктурну відбудову та інвестиції в Україну", - повідомив Віталій Кличко.

Також, за його словами, чеський бізнес зацікавлений у співпраці щодо розвитку Київського метрополітену та у співпраці в енергетичному секторі.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з керівниками правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Рольфом Мютценіхом і Ларсом Клінгбайлем та обговорив посилення підтримки України, зокрема військової.

Також під час Мюнхенської конференції з безпеки Віталій Кличко зустрічався з американськими сенаторами з питань посилення допомоги нашій державі озброєнням.

Також читайте: "Зброя потрібна якнайшвидше", - Кличко зустрівся з міністром закордонних справ Канади Жолі

Київ (20191) Кличко Віталій (3560) Чехія (1713)
До відбудови України мають бути допущені в першу чергу ті країни, що найбільше допомагали України у війні проти кацапії.
14.03.2023 11:14 Відповісти
Чехія, одна з них.
14.03.2023 11:18 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
14.03.2023 11:19 Відповісти
14.03.2023 12:53 Відповісти
14.03.2023 13:28 Відповісти
14.03.2023 13:29 Відповісти
Привладні особи, зокрема, таран та венедіктова, своєю бездіяльністю щодо завчасного всебічного зміцнення безпеки України, призвели до масової міграціії та загибелі Українців, від повномасштабного нападу московії ***** на Україну, та реабілітації їх за кордоном!!
Винні в цьому особи, будуть притягнуті до відповідальності згідно з правовим режимом Воєнного Стану!!
Рік уже пройшов….. Стефанчук-Зеленський-Шмигаль ….
14.03.2023 15:59 Відповісти
 
 