Чехія долучиться до реабілітації українських захисників та відбудови України, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Чеської Республіки та обговорив допомогу Україні, зокрема в реабілітації військових.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України Томашем Копечним та представниками чеського бізнесу. Говорили про подальше втілення реформ для наближення України до європейських стандартів, можливу підтримку чеської сторони в реабілітації наших воїнів-захисників, зокрема і психологічній, допомогу в розвитку медичної галузі, інфраструктурну відбудову та інвестиції в Україну", - повідомив Віталій Кличко.

Також, за його словами, чеський бізнес зацікавлений у співпраці щодо розвитку Київського метрополітену та у співпраці в енергетичному секторі.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з керівниками правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Рольфом Мютценіхом і Ларсом Клінгбайлем та обговорив посилення підтримки України, зокрема військової.

Також під час Мюнхенської конференції з безпеки Віталій Кличко зустрічався з американськими сенаторами з питань посилення допомоги нашій державі озброєнням.

