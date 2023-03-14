Аварійні відключення світла запроваджено у Полтавській, Харківській та Сумській областях
В частині областей застосовані аварійні відключення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на обласні обленерго.
14 березня з 10.11 у Полтавській області застосовано графік аварійних відключень з 1 по 4 чергу, зазначили в Полтаваобленерго.
Аварійні відключення запроваджені також у Сумській області. В АТ "Сумиобленерго" зазначили, що в області зафіксований низький рівень напруги у мережі, тому у Сумах та області введені графіки аварійних відключень (ГАВ).
"З метою стабілізації ситуації в електромережі в Харкові застосовуються графіки аварійних відключень. Орієнтовно проблемний період до 13 години", - сказав речник "Харківобленерго" Володимир Скічко.
В марте в один день стало достаточнт мощностей
Както странно ?