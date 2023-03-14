УКР
Новини Агресія Росії проти України
2 928 3

Аварійні відключення світла запроваджено у Полтавській, Харківській та Сумській областях

енергетика,електроенергія,енергосектор

В частині областей застосовані аварійні відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на обласні обленерго.

14 березня з 10.11 у Полтавській області застосовано графік аварійних відключень з 1 по 4 чергу, зазначили в Полтаваобленерго

Аварійні відключення запроваджені також у Сумській області. В АТ "Сумиобленерго" зазначили, що в області зафіксований низький рівень напруги у мережі, тому у Сумах та області введені графіки аварійних відключень (ГАВ).

"З метою стабілізації ситуації в електромережі в Харкові застосовуються графіки аварійних відключень. Орієнтовно проблемний період до 13 години", - сказав речник "Харківобленерго" Володимир Скічко.

Автор: 

Сумська область (4246) Харківщина (6054) енергетика (2696) електроенергія (6363) Полтавська область (1233)
Коментувати
Сортувати:
14 березня українська енергосистема має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. Джерело:
14.03.2023 11:41 Відповісти
заметил как только дауны начинают кукарекать про возобновление эксперта электроэнергиии то тут же прилетают рашистские ракеты .... кругом одни идиоты
14.03.2023 12:18 Відповісти
Тролили население февраль
В марте в один день стало достаточнт мощностей
Както странно ?
14.03.2023 12:29 Відповісти
 
 