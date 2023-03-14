УКР
Ворог ударив по Вовчанську, загинула жінка, - ОВА

вовчанськ

Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру Вовчанська.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на жаль, гинуть люди.

"Сьогодні, близько 10:00, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці", - йдеться у повідомленні.

Окупанти не припиняють обстрілювати прикордоння Харківщини, - ОВА

 

