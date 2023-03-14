Ворог ударив по Вовчанську, загинула жінка, - ОВА
Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру Вовчанська.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на жаль, гинуть люди.
"Сьогодні, близько 10:00, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці", - йдеться у повідомленні.
