Україна та Польща домовилися відновити роботу Консультаційного комітету президентів
Польська та Українська сторони домовилися про відновлення роботи Консультаційного комітету президентів України і Польщі.
Про це за результатами візиту до Києва повідомив у Твіттері голова Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми домовилися з Офісом Президента про відновлення роботи Консультаційного комітету президентів. Він, крім іншого, буде займатися питаннями економічної співпраці у контексті майбутньої відбудови України. Ми хочемо, щоб польскі компанії мали хороші стартові позиції", - пише Пшидач.
Консультаційний комітет Президентів України і Польщі був створений у 1993 році з метою поглиблення розвитку добросусідських і дружніх відносин між країнами та виходячи з необхідності надання відносинам нового політичного рівня. У подальші роки він діяв з різною інтенсивністю.
