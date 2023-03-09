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Польща готова передати Україні невелику кількість МіГ-29, - голова канцелярії Дуди

міг29

Варшава готова передати Києву невелику кількість своїх літаків МіГ-29.

Про це повідомив голова канцелярії президента Польщі Павел Шрот, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наскільки знаю, якщо йдеться про передачу Польщею літаків, то це не буде якась значна кількість. Без сумніву, це не буде кількість, яка дорівнюватиме кількості танків (що передали Україні. - Ред.)", - заявив Шрот.

Він додав, що, без сумніву, Польща зробить це у широкій міжнародній коаліції, "щоб Україна могла відчути цю підтримку".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща готова на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити відповідне рішення.

Також читайте: Винищувачі від Польщі та Словаччини посилять ЗСУ, але потрібні F-16, - Повітряні сили

Автор: 

авіація (4173) Польща (8632) літак (2968)


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09.03.2023 18:07 Відповісти
невелика кількість-це скільки,2,3,5? а заявляли що передадуть всі, і тепер привязують, також, Словенію.а якщо Словенія не передасть то й поляки не дадуть? слова, слова.
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09.03.2023 18:23 Відповісти
Словаччина
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09.03.2023 19:14 Відповісти
Там і штурмовики є,су-25.гвардію наступу формують,штурмовики теж вкрай необхідні.особливо для атак в напрямку криму.степова зона.арту не сховаєш.
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09.03.2023 19:04 Відповісти
..звідки там Су-25? Останні вишкребли у 17 році з Болгарії..і то через Грузію... Можна ще з десяток у Африці нашкребти.... Все... Скінчилися 25-ті...!!
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09.03.2023 21:07 Відповісти
 
 