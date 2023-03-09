Польща готова передати Україні невелику кількість МіГ-29, - голова канцелярії Дуди

Варшава готова передати Києву невелику кількість своїх літаків МіГ-29.

Про це повідомив голова канцелярії президента Польщі Павел Шрот, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наскільки знаю, якщо йдеться про передачу Польщею літаків, то це не буде якась значна кількість. Без сумніву, це не буде кількість, яка дорівнюватиме кількості танків (що передали Україні. - Ред.)", - заявив Шрот.

Він додав, що, без сумніву, Польща зробить це у широкій міжнародній коаліції, "щоб Україна могла відчути цю підтримку".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща готова на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити відповідне рішення.

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