УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10272 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 592 9

На Бєлгородщині повідомляють про роботу ППО: Збито безпілотник, є руйнування

область,бєлгород,бєлгородская

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про роботу ППО над територією регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"Над Бєлгородським районом системою ППО було збито безпілотний літальний апарат. Наслідки на землі уточнюються. За попередніми даними, постраждалих немає. Є руйнування - уламки БПЛА впали на дах гаража приватного житлового домоволодіння. Усі оперативні служби виїхали на місце", - зазначив російський чиновник. 

Також читайте: У РФ заявили, що збили над Бєлгородом та районом 4 ракети

Автор: 

безпілотник (4917) ППО (3579) росія (67900) Бєлгород (519)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи свій орлан-10 завалили?
показати весь коментар
14.03.2023 12:09 Відповісти
всі рятувальні служби виїхали на уламки подивитись, чи гараж ремонтувати?)))
".. со Пскова я, собачку говорящую пришла посмотреть.." )))))
показати весь коментар
14.03.2023 12:10 Відповісти
Геть розпоясалися кацапи. Знущаються з свого населення. Ну летів і летів. Свій, чужий, але ж нікого не чіпав. Збили на голову людям. Ізверги!
показати весь коментар
14.03.2023 12:16 Відповісти
Україна не визнає пво.ру
показати весь коментар
14.03.2023 12:18 Відповісти
Зелень не запускає безпілотники , запускають військові - маєш якісь претензії до ЗСУ? І взагалі то не ми , ми нічого не запускаєм
показати весь коментар
14.03.2023 12:24 Відповісти
"Усі оперативні служби виїхали на місце", гараж видать большой.
показати весь коментар
14.03.2023 12:52 Відповісти
Прелестно!болотные жители радуйтесь УКРАИНСКИМ нло.......................................
показати весь коментар
14.03.2023 14:06 Відповісти
 
 