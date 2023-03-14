На Бєлгородщині повідомляють про роботу ППО: Збито безпілотник, є руйнування
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про роботу ППО над територією регіону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.
"Над Бєлгородським районом системою ППО було збито безпілотний літальний апарат. Наслідки на землі уточнюються. За попередніми даними, постраждалих немає. Є руйнування - уламки БПЛА впали на дах гаража приватного житлового домоволодіння. Усі оперативні служби виїхали на місце", - зазначив російський чиновник.
