УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10272 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 078 52

Раді пропонують визначити політичний режим Росії як рашизм

путін,санкції

Верховній Раді пропонують визнати чинний в Російській Федерації політичний режим "рашизмом" та засудити його ідеологічні засади та суспільні практики як тоталітарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

"Жорстока, неспровокована війна Російської Федерації проти України викрила всьому світові реальну сутність політичного режиму В. Путіна, як неоімперської, тоталітарної диктатури, яка наслідує найгірші практики минулого та втілює ідеї фашизму та націоналсоціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму)", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Зазначається, що заява дозволить визначити форми агресії та спонукатиме засудженню державами світу політики Російської Федерації, яка призводить до вчинення воєнних злочинів та геноциду Українського народу. Заява покликана спонукати засудженню чинного політичного режиму Російської Федерації міжнародним співтовариством.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Росії розмістили банери з гаслами "Один народ. Одна історія. Одна країна". Схожі були в нацистській Німеччині. ФОТО

Автор: 

ВР (15235) законопроєкт (3717) росія (67900) рашизм (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
рашизм - ******** кацапській нацизм і фашизм, нащадок совково-кацапського, червоного комуно-нацизму, фашизму помножений на кацапській великодержавний імперіалізм, шовінізм !!!
показати весь коментар
14.03.2023 12:12 Відповісти
+10
показати весь коментар
14.03.2023 12:13 Відповісти
+8
Рашизм - це гітлеризм 21-го століття, що спирається на запаси озброєння колишнього срср, ядерну тріаду та природні ресурси Сибіру.
Рашисти, намагаючись полонити територію і населення України, прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна зі змінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
показати весь коментар
14.03.2023 12:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не російська федерація, а московський улус
не рашизм, а кацапізм
показати весь коментар
14.03.2023 12:10 Відповісти
улушизм...
показати весь коментар
14.03.2023 12:16 Відповісти
рашизм - ******** кацапській нацизм і фашизм, нащадок совково-кацапського, червоного комуно-нацизму, фашизму помножений на кацапській великодержавний імперіалізм, шовінізм !!!
показати весь коментар
14.03.2023 12:12 Відповісти
Рашизм - це окрема течія фашизму. Нацизм (німецький нацизм, або гітлеризм) - також окрема течія. Якщо коротко, то в мене є такі (мої самостійні, але на підставі праць класиків філософії) визначення: Фашизм - це ідеологія винятковості ролі певної нації та утвореної нею держави з її уславленням аж з моменту заснування такої.
Рашизм - це є ідеологія, яка пропагує агресивну експансію російського імперіалізму у всіх його історичних проявах щодо країн, які в культурному, організаційному та суспільному розвитку стояли і нині стоять значно вище за історичні державні утворення Московщини як метрополії з усіма її васалами як в складі імперії, так і в складі відповідних військово-політичних союзів.
Німецький нацизм - це ідеологія панування ідеї расової вищості німецької нації над іншими.
показати весь коментар
14.03.2023 13:34 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 12:13 Відповісти
є нюанси !!!
1. найбільшим союзником Гітлера, його 3Рейху, у 2Світову війну був як раз дибіл йоська сталін (джугашвілі) на створений ним срср - червона кацапо-совкова імперія зла і тюрма народів !!!
2. ІІ Світова на території червоної комуно-паРаші не є міфічна придумана червоною комуно-нацистьткою пропагандою "вов", а Громадянська війна 1941-45 рр.
3. так звана "ркка" на звільняла Україну, решти країн сходу Європи від нацизму, вона їх повторно окуповувала !!!







https://youtu.be/T6HJFXTmK6g Парад "асвабадітелей" у Брест-Литовську (Польща) 23 вересня 1939 року
показати весь коментар
14.03.2023 12:24 Відповісти
Рашизм - це гітлеризм 21-го століття, що спирається на запаси озброєння колишнього срср, ядерну тріаду та природні ресурси Сибіру.
Рашисти, намагаючись полонити територію і населення України, прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна зі змінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
показати весь коментар
14.03.2023 12:15 Відповісти
червоний кацапо-комунізм від німецького націонал-соціалізму не далеко втік - така ж нацистька, фашистька, людиноненависницька ідеологія !!! а за рівнем злочинів проти людяності, війських зллоцинів 1-ший на порядок (у 10 раз) гірший за 2-гий !!!










показати весь коментар
14.03.2023 12:45 Відповісти
Это вдогонку к Московии))) бедная пресс-алкаше Захарова)
показати весь коментар
14.03.2023 12:16 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 12:19 Відповісти
Идиотизм классик. Рада в своем репертуаре.
показати весь коментар
14.03.2023 12:19 Відповісти
Идиотизим не замечать нацизм вперемешку с фашизмом на болотах
показати весь коментар
14.03.2023 12:25 Відповісти
Зачем нацизму давать новое название? Это чистейшей воды пиар, который имеет все признаки идиотизма.
показати весь коментар
14.03.2023 12:32 Відповісти
Націонал-соціалізм[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC&veaction=edit&section=0 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC&action=edit&section=0 ред. код ]

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC&oldid=38779616&diff=cur 1 зміна у цій версії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F очікує на перевірку . https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC&stable=1 Стабільну версію було https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8&type=review&page=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC перевірено 10 березня 2023.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#mw-head Перейти до навігації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#searchInput Перейти до пошуку

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Germany_(1935%E2%80%931945).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC Націонал-соціалізм Основні поняття Ідеологія
Історія
Персоналії

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Адольф Гітлер • https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BD_%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3 Відкун Квіслінг • https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%85_%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B0 Войтех Тука • https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80 Генріх Гіммлер • https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B3 Герман Герінг • https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81 Рудольф Гесс
Організації
Споріднені поняття

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC Фашизм • https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC Антикомунізм • https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC Неонацизм • https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1 фібонацизм • https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC Інтегральний націоналізм • https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC Нацистський окультизм

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Портал: Нацистська Німеччина • https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82:_%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1 Проєкт «Фашизм»

Не плутати з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC націоналізмом - концепцією, де https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F нація є найвищою формою суспільної єдності та має первинність в державотворчому процесі.

Не плутати з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC Соціал-націоналізмом .

Націона́л-соціалі́зм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Nationalsozialismus), скорочено нацизм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Nazismushttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-2 [2] ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітарна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F політична ідеологія , яка була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 політичною доктриною керівництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Німеччини та керівної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини , а також у деяких інших країнах. Тримається на https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1 Міфах про історичну велич власної нації, її належність до «вищої раси», що, на думку ідеологів нацизму, дає їй право на розширення так званого «життєвого простору»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] , захоплюючи території інших держав та проводячи на них політику https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноциду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-4 [4] . Часто представляється як різновид та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC синонім https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашизму , хоча такий погляд є неправильним, через певну відмінність цих двох ідеологій.

Націонал-соціалізм у Німеччині заснований на теоріях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC антисемітизму , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 расової ієрархії і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC соціального дарвінізму . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 Німецькі народи (яких відносили до так званої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0 нордичної раси ) зображувалися як втілення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0 європеоїдних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0 «арійців» і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1 «вища раса» . На противагу як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC капіталізму , так і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC комунізму , він був спрямований на подолання соціальних відмінностей, з усіма частинами
показати весь коментар
14.03.2023 13:55 Відповісти
Шо сие значит? Нет потребности узаконивать термин рашизм. Зачем? И что такого он в себе несет с чем бы раньше не сталкивалось человечество? Все это проходили и у всго есть свое название.
показати весь коментар
14.03.2023 14:03 Відповісти
Прочитай, а потім задавай питання:
Рашизм

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#mw-head Перейти до навігації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#searchInput Перейти до пошуку

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B2_2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_Z_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B2_2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_Z_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png
Поєднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 георгіївської стрічки та літери https://uk.wikipedia.org/wiki/Z_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83) Z створює символ, що асоціюється з рашизмом; його порівнюють з фашистською https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 свастикою .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-Marayev-Guz_20222-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-Varnitsky_20222-2 [2]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soviet_empire_1960.png

Найбільша територія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Радянської імперії (власне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Радянський Союз плюс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави-сателіти ).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russian_Empire_(1867).svg

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія 1867 р., у тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Аляска .

Одним із елементів рашизму є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC іредентизм і бажання повернути Росії уявлену «колишню славу». Президент Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD Володимир Путін у 2005 році назвав розпад Радянського Союзу «найбільшою геополітичною катастрофою XX століття», «справжньою трагедією» для російського народу, оскільки «десятки мільйонів наших співгромадян і співвітчизників опинилися за межами російської території».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3]

Раши́зм (від «Росія» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Russia, «Раша») + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC «фашизм» ) або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC російський фашизм - термін, який використовується для позначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F політичної ідеології та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 соціальної практики владного режиму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії кінця https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX - початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XXI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XXI століття , що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC «старшості братнього народу» , нетерпимості до елементів культури інших народів, в основному https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'янських , бо їх простіше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікувати , а також до народів, що проживали в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російський імперії або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC ультранаціоналізмі , використанні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 російського православ'я як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C моральної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 доктрини , на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 геополітичних інструментах впливу, насамперед енергоносіях для європейських країн, військовій силі стосовно країн, що входять до сфери впливу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC0-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-gryniv-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-6 [6] .

14 квітня 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна рада України визнала Росію державою-терористом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітарним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC неонацистським режимом і заборонила його пропаганду, а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 пропаганду акту
показати весь коментар
14.03.2023 14:52 Відповісти
И что здесь нового? Что человечество еще не переживало из вышеперечисленного?
показати весь коментар
14.03.2023 14:56 Відповісти
http://www.pravda.com.ua/columns/2010/05/18/5050708/ Остап Кривдик. Рашизм // Українська правда. 18 травня 2010. [https://web.archive.org/web/20140425141855/http://www.pravda.com.ua/columns/2010/05/18/5050708/ Архівовано 25 квітня 2014 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .]http://afn.by/news/i/191347 Обыкновенный рашизм: Путин хочет стребовать с Украины газовый аванс [https://web.archive.org/web/20140323071615/http://afn.by/news/i/191347 Архівовано 23 березня 2014 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .] (рос.)Климентьев Вадим (22 березня 2014). https://web.archive.org/web/20160217060723/http://hvylya.net/analytics/politics/rekviem-pobeditelyam-o-posledstviyah-kryimskogo-manevra-rossii.html Реквием победителям: о последствиях крымского маневра России . Хвиля. Архів https://hvylya.net/analytics/politics/rekviem-pobeditelyam-o-posledstviyah-kryimskogo-manevra-rossii.html оригіналу за 17 лютого 2016. Процитовано 11 лютого 2016.(рос.)Костенко А. Н. https://web.archive.org/web/20140331144412/http://kafedr.at.ua/publ/mnenie_ehksperta/rashizm_detskaja_bolezn_prokhodjashhaja_so_vremenem/2-1-0-179 Рашизм - "детская болезнь", проходящая со временем? . Архів http://kafedr.at.ua/publ/mnenie_ehksperta/rashizm_detskaja_bolezn_prokhodjashhaja_so_vremenem/2-1-0-179 оригіналу за 31 березня 2014. Процитовано 28 березня 2014.(рос.)https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Леусенко О. В. http://oleg-leusenko.livejournal.com/38604.html?nojs=1 Рашизм как идеология Кремля [https://web.archive.org/web/20201209015348/https://oleg-leusenko.livejournal.com/38604.html?nojs=1 Архівовано 9 грудня 2020 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .]http://samlib.ru/b/borisow_s_s/rashizm-rossijanakraju.shtml Борисов Сергей Сергеевич. Рашизм - Россия на краю [https://web.archive.org/web/20140714164529/http://samlib.ru/b/borisow_s_s/rashizm-rossijanakraju.shtml Архівовано 14 липня 2014 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .]https://www.youtube.com/watch?v=3vrfgtLFbsE Стратегия Российской империи Новый фашизм это РАШИЗМ! [https://web.archive.org/web/20140705093420/http://www.youtube.com/watch?v=3vrfgtLFbsE Архівовано 5 липня 2014 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .]http://tvrain.ru/articles/krichat_ne_hajl_a_slava_boris_strugatskij_o_prosto-387162/ Будете кричать не «Хайль», а «Слава». Борис Стругацкий о простоте фашизма. Статья-предупреждение 1995 года [https://web.archive.org/web/20150513233315/http://tvrain.ru/articles/krichat_ne_hajl_a_slava_boris_strugatskij_o_prosto-387162/ Архівовано 13 травня 2015 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костянтин Дорошенко . https://suspilne.media/222989-russkij-mir-eres-ci-neonacizm-rozbiraetsa-kostantin-dorosenko/ «Русский мір» - єресь чи неонацизм? Розбирається Костянтин Дорошенко Suspilne.media 31.03.2022 http://www.unian.ua/world/1081896-rosiyani-v-latviji-rozkritikuvali-imya-olena-y-ukrajinsku-politiku-video.html Росіяни в Латвії розкритикували ім'я Олена й українську політику (відео) [https://web.archive.org/web/20150528021859/http://www.unian.ua/world/1081896-rosiyani-v-latviji-rozkritikuvali-imya-olena-y-ukrajinsku-politiku-video.html Архівовано 28 травня 2015 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .]https://nv.ua/opinion/pochemu-rashizm-strashnee-fashizma-64903.html Игорь Гарин. Почему рашизм страшнее фашизма // Новое время. 19 серпня 2015 [https://web.archive.org/web/20220302232057/https://nv.ua/opinion/pochemu-rashizm-strashnee-fashizma-64903.html Архівовано 2 березня 2022 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .]Кізілов Є. https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/23/7341654/ Зеленський: Слово «рашизм» увійде в підручники з історії в усьому світі // https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0 «Українська правда» , 23 квітня 2022https://www.nytimes.com/2022/04/22/magazine/ruscism-ukraine-russia-war.html Timothy Snyder. The War in Ukraine Has Unleashed a New Word // The New York Times Magazine. 22 April 2022 [https://web.archive.org/web/20220425205928/https://www.nytimes.com/2022/04/22/magazine/ruscism-ukraine-russia-war.html Архівовано 22 квітня 2022 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .]https://www.youtube.com/watch?v=_iLpIocmCVQ WHAT IS RUSCISM // Youtube, Мілітарний, 18 травня 202
показати весь коментар
14.03.2023 14:57 Відповісти
Я это называю нацизмом. Это наиболее подходящий термин, который характеризует политическую систему современной расии. Рашизм стал общеупотребительным синонимом, и ради Б-га, пусть так и будет. Но зачем придумывать велосипеду другое название, да еще делать это на уровне парламента? Если следовать этой логике, то нужно принять закон, где путина переименовывают в *****. Это можно сделать, вопрос только - зачем?
показати весь коментар
14.03.2023 15:06 Відповісти
Категорично не згоден тому, що нацизм передбачає в першу чергу - антисемитизм. А якмй антисемитизм, коли більшість олігархів московії євреї: Ротенберг, Фрідман, Потанін, Абрамович, Смоленський, Мільнер та + ще кілька десятків.
Ось для того, щоб було чітке формулювання для ідентифікації злочинних діянь путінських злочинів і потрібне ця назва: РАШИЗМ, як особливий вид фашизму,замішаний на ксенофобії, православ'я, "побєдобєсія" і т.д.
показати весь коментар
14.03.2023 15:24 Відповісти
Чем отличается ненависть к евреям от ненависти к украинцам? Ничем. Это то же самое.
показати весь коментар
14.03.2023 15:59 Відповісти
рашизм і нацизм - суть поняття ідеології схожі (це дві течії загальної ідеології фашизму), але мають відмінності. Німецький нацизм, наприклад, відкрито пропагував вищість своєї раси; рашизм же ввів в суспільствознавство (своєї інтерпретації) поняття "русскій" для всіх поневолених народів.
Для кращого розуміння сутті рашизму його потрібно виокремити як течію фашизму.
показати весь коментар
14.03.2023 18:43 Відповісти
Д'єрмак не дозволить.
показати весь коментар
14.03.2023 12:19 Відповісти
Вирішили пропіаритися на новому терміні? Краще б відповіли на питання як назвати тих, хто наживається, наприклад, на харчуванні військових!
показати весь коментар
14.03.2023 12:20 Відповісти
Для кого новий, а взагалі то з 2008 року, з початку війни в Грузії та розквіту гонінь за національною ознакою в 4 рейху
показати весь коментар
14.03.2023 12:23 Відповісти
То по вашому виходить, що нацизм в Германії тра було називати гермашизм, чи як? Ну якщо не називати нацизмом, а підставляти частину назви держави?
А я вважаю, що нацизм як явище, в кожній частині світу є саме нацизмом, незалежно від назви держави.
показати весь коментар
14.03.2023 13:04 Відповісти
Це значить, що потрібно звертатись до першоджерел або хоч би до вікіпедії і трохи думати головою.
Який антисемітизм в ******** московії, коли там "правлять бал" Ротенберги, Абрамовичі і т. п.

Це з вікі:
Націонал-соціалізм у Німеччині заснований на теоріях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC антисемітизму , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 расової ієрархії і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC соціального дарвінізму . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 Німецькі народи (яких відносили до так званої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0 нордичної раси
показати весь коментар
14.03.2023 14:50 Відповісти
Це треба було ще в 2008 році робити, коли атакували Грузію
показати весь коментар
14.03.2023 12:21 Відповісти
давно пора
показати весь коментар
14.03.2023 12:23 Відповісти
Саме так рашизм це геноцид українського народу що творять в Україні рашиські кати.Це злочинці терористи як і їхній огидний "русский мир ".Між німецьким нацизмом і російським рашизмом різниця лише в що одному перший спрямований проти євреїв ,другий проти українців.
показати весь коментар
14.03.2023 12:23 Відповісти
Геноцид це вже наслідок російського нацизму. Перетворення на руських призвело до геноциду багатьох народів
показати весь коментар
14.03.2023 12:27 Відповісти
Цей термін давно себе продемонстрував , тому таки час визнавати офіційно.
показати весь коментар
14.03.2023 12:25 Відповісти
Цей термін вже давно визнано офіційно:
Рашизм

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#mw-head Перейти до навігації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#searchInput Перейти до пошуку

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B2_2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_Z_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B2_2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_Z_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png
Поєднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 георгіївської стрічки та літери https://uk.wikipedia.org/wiki/Z_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83) Z створює символ, що асоціюється з рашизмом; його порівнюють з фашистською https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 свастикою .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-Marayev-Guz_20222-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-Varnitsky_20222-2 [2]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soviet_empire_1960.png

Найбільша територія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Радянської імперії (власне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Радянський Союз плюс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави-сателіти ).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russian_Empire_(1867).svg

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія 1867 р., у тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Аляска .

Одним із елементів рашизму є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC іредентизм і бажання повернути Росії уявлену «колишню славу». Президент Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD Володимир Путін у 2005 році назвав розпад Радянського Союзу «найбільшою геополітичною катастрофою XX століття», «справжньою трагедією» для російського народу, оскільки «десятки мільйонів наших співгромадян і співвітчизників опинилися за межами російської території».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3]

Раши́зм (від «Росія» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Russia, «Раша») + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC «фашизм» ) або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC російський фашизм - термін, який використовується для позначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F політичної ідеології та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 соціальної практики владного режиму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії кінця https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX - початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XXI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XXI століття , що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC «старшості братнього народу» , нетерпимості до елементів культури інших народів, в основному https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'янських , бо їх простіше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікувати , а також до народів, що проживали в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російський імперії або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC ультранаціоналізмі , використанні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 російського православ'я як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C моральної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 доктрини , на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 геополітичних інструментах впливу, насамперед енергоносіях для європейських країн, військовій силі стосовно країн, що входять до сфери впливу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC0-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-gryniv-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-6 [6] .

14 квітня 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна рада України визнала Росію державою-терористом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітарним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC неонацистським режимом і заборонила його пропаганду, а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 пропаганду акту
показати весь коментар
14.03.2023 14:54 Відповісти
Не на часі
показати весь коментар
14.03.2023 12:29 Відповісти
Щось здається мені, що зелена банда таки намагається винайти якийсь "велосипед", щоб зрільнити рашку від репарацій. Наче зараз оте все "московія, рашизм" та інше почнуть ще вкидати є наразі невідкладною проблемою. Нема чим мразоті зайнятись чи що?
І без того кожен може називати як хоче і рашку і рашистів і пуйла.
показати весь коментар
14.03.2023 12:56 Відповісти
Вибачаюсь, опечатка: звільнити.
показати весь коментар
14.03.2023 13:05 Відповісти
Рашистська пітьма скликає Радбез ООН для засудження "русофобії", рефлексуючи на наміри перейменувати її з "росії" на "московію", а її мешканців, що підтримують загарбницьку війну проти України, на рашистів.
Тут ще її корисний ідіот Фесенко https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua/amp/columns/fesenko/perejmenuvannja-rosiji-na-moskoviju-chomu-ne-varto-tsoho-robiti-913919.html виступив з тим же засудженням перейменувань, спекулюючи на війні й почуттях українськоно народу.
Проте, всі його маніпулятивні доводи, що начебто це є підміною юридичних понять симулякрами, що розмиває ідентифікацію й відповідальність країни-агресора, розбиваються всього лиш одним риторичним запитанням:
чому тепер в кожного українця язик не повертається назвати пітьму "росією", а рашистів рускімі?
показати весь коментар
14.03.2023 13:37 Відповісти
Ви не маніпулюйте. Я маю на увазі юридичну сторону цього всього коли прийдеться стягувати репарації. Хай професійні юристи оцінюють, а я лиш висловлюю свої сумніви. А моральне право називати як завгодно мають всі українці, і вони вже давно називають без всяких законів, кому як хочеться. Назва має бути узгоджена і прийнята на міжнародному рівні, щоб не виникло потім затримок в судах над рашистами. А такі, як ви урапатріоти про це не думають.
показати весь коментар
14.03.2023 14:47 Відповісти
цікаво, а раді могли запропонувати щось більш корисне? якщо ні, скромно запропоную я: ось , наприклад, хай (у закритому режимі, звісно ж) поцікавляться, як там почувається наша оборонна промилловість? ось як? пацики з оборонпрому є? є. почуваться, судячи з відгодованих їbал, добре... а на фронті нестача мало не всього. ось чому? запропонуйте раді поцікавитися? як не як, другий рік великої війни пішов... ракети - бодай якісь - почали серійно виготовляти? чи ще ні? чи вже ні? чи поки що ні? чи як? у кацапів явний дефіцит, стріляють масовано менше, то може, саме почати щось у серію ставити? запропонуйте раді...
показати весь коментар
14.03.2023 13:04 Відповісти
++++++++++
показати весь коментар
14.03.2023 13:06 Відповісти
Одне другому не заважає.
показати весь коментар
14.03.2023 15:25 Відповісти
Ідея абсолютно правильна і своєчасна, хто ініціатор, "слуги"?
показати весь коментар
14.03.2023 13:14 Відповісти
депутати всіх фракцій: бачу там і слуг, і Євросолідарність, і матьківщину, і разумкових, і навіть довіру.
показати весь коментар
14.03.2023 13:40 Відповісти
І між іншим міжнародний суд буде оперувати поняттями давно даними таким явищам як нацизм і фашизм. Але ж нашим зеленим тра щоб можна було підставити відому піарфішку - "вперше в історії України! Найвеличнівшивий винайшов...!!!"
Про Армію дбати зараз найперше завдання для всіх! Туди всі помисли і сили треба докладати, а не теребонькать свій хворобливий нарцисизм.
показати весь коментар
14.03.2023 13:15 Відповісти
Цікаво тільки, чому головним комітетом розробки цього закону визначений комітет з правоохороної діяльності, а не Комітет Верховної Ради України з питань прав людини....
показати весь коментар
14.03.2023 13:37 Відповісти
Тому що спочатку треба дать юридичну оцінку даному режиму а вже потім браться за моральну
показати весь коментар
14.03.2023 16:11 Відповісти
Москалі не нацисти, в них і нації немає. Це недоімперці.
показати весь коментар
14.03.2023 13:58 Відповісти
Популізм!
Нічого в практичному плані для України це не дасть, а от для кацарилих це відбілювання рф та засудження лише якогось рашизму. Хтось просуває далі казочку про хароших срускіх і плахой режим.
Украхні потрібен закон про негромадян, який унежливить обрання до влади, зайняття державних посад та заборонить обирати нам овощів теперішнім колаборантам різних мастей!
Але для когось рашизм важливіше, тому що це ні про кого!
показати весь коментар
14.03.2023 14:22 Відповісти
закон про негромадянство - це само собою.
Але потрібен і цей закон (про рашизм), для того, щоб з його допомогою апелювати на ООН для прийняття Генасамблеєю відповідної постанови і для підстав Гаагзському трибуналу для винесення вироку злочинцям-рашистам.
показати весь коментар
14.03.2023 14:39 Відповісти
ЩЕ додайте термін ПУТИНИЗМ , по типу ГИТЛЕРИЗМ
показати весь коментар
14.03.2023 14:50 Відповісти
Цілком слушно. І цей темін обов'язково фігуруватиме в історії,а можливо і як юридичний термін.
показати весь коментар
14.03.2023 15:28 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 19:16 Відповісти
 
 