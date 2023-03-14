Раді пропонують визначити політичний режим Росії як рашизм
Верховній Раді пропонують визнати чинний в Російській Федерації політичний режим "рашизмом" та засудити його ідеологічні засади та суспільні практики як тоталітарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
"Жорстока, неспровокована війна Російської Федерації проти України викрила всьому світові реальну сутність політичного режиму В. Путіна, як неоімперської, тоталітарної диктатури, яка наслідує найгірші практики минулого та втілює ідеї фашизму та націоналсоціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму)", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.
Зазначається, що заява дозволить визначити форми агресії та спонукатиме засудженню державами світу політики Російської Федерації, яка призводить до вчинення воєнних злочинів та геноциду Українського народу. Заява покликана спонукати засудженню чинного політичного режиму Російської Федерації міжнародним співтовариством.
не рашизм, а кацапізм
Рашизм - це є ідеологія, яка пропагує агресивну експансію російського імперіалізму у всіх його історичних проявах щодо країн, які в культурному, організаційному та суспільному розвитку стояли і нині стоять значно вище за історичні державні утворення Московщини як метрополії з усіма її васалами як в складі імперії, так і в складі відповідних військово-політичних союзів.
Німецький нацизм - це ідеологія панування ідеї расової вищості німецької нації над іншими.
1. найбільшим союзником Гітлера, його 3Рейху, у 2Світову війну був як раз дибіл йоська сталін (джугашвілі) на створений ним срср - червона кацапо-совкова імперія зла і тюрма народів !!!
2. ІІ Світова на території червоної комуно-паРаші не є міфічна придумана червоною комуно-нацистьткою пропагандою "вов", а Громадянська війна 1941-45 рр.
3. так звана "ркка" на звільняла Україну, решти країн сходу Європи від нацизму, вона їх повторно окуповувала !!!
https://youtu.be/T6HJFXTmK6g Парад "асвабадітелей" у Брест-Литовську (Польща) 23 вересня 1939 року
Рашисти, намагаючись полонити територію і населення України, прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна зі змінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC&oldid=38779616&diff=cur 1 зміна у цій версії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F очікує на перевірку . https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC&stable=1 Стабільну версію було https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8&type=review&page=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC перевірено 10 березня 2023.
Націонал-соціалізм
Рашизм
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B2_2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_Z_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B2_2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_Z_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png
Поєднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 георгіївської стрічки та літери https://uk.wikipedia.org/wiki/Z_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83) Z створює символ, що асоціюється з рашизмом; його порівнюють з фашистською https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 свастикою .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-Marayev-Guz_20222-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-Varnitsky_20222-2 [2]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soviet_empire_1960.png
Найбільша територія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Радянської імперії (власне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Радянський Союз плюс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави-сателіти ).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russian_Empire_(1867).svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія 1867 р., у тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Аляска .
Одним із елементів рашизму є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC іредентизм і бажання повернути Росії уявлену «колишню славу». Президент Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD Володимир Путін у 2005 році назвав розпад Радянського Союзу «найбільшою геополітичною катастрофою XX століття», «справжньою трагедією» для російського народу, оскільки «десятки мільйонів наших співгромадян і співвітчизників опинилися за межами російської території».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3]
Раши́зм (від «Росія» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Russia, «Раша») + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC «фашизм» ) або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC російський фашизм - термін, який використовується для позначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F політичної ідеології та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 соціальної практики владного режиму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії кінця https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX - початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XXI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XXI століття , що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC «старшості братнього народу» , нетерпимості до елементів культури інших народів, в основному https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'янських , бо їх простіше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікувати , а також до народів, що проживали в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російський імперії або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC ультранаціоналізмі , використанні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 російського православ'я як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C моральної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 доктрини , на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 геополітичних інструментах впливу, насамперед енергоносіях для європейських країн, військовій силі стосовно країн, що входять до сфери впливу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC0-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-gryniv-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-6 [6] .
14 квітня 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна рада України визнала Росію державою-терористом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітарним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC неонацистським режимом і заборонила його пропаганду, а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 пропаганду акту
Ось для того, щоб було чітке формулювання для ідентифікації злочинних діянь путінських злочинів і потрібне ця назва: РАШИЗМ, як особливий вид фашизму,замішаний на ксенофобії, православ'я, "побєдобєсія" і т.д.
Для кращого розуміння сутті рашизму його потрібно виокремити як течію фашизму.
А я вважаю, що нацизм як явище, в кожній частині світу є саме нацизмом, незалежно від назви держави.
Який антисемітизм в ******** московії, коли там "правлять бал" Ротенберги, Абрамовичі і т. п.
Націонал-соціалізм у Німеччині заснований на теоріях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC антисемітизму , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 расової ієрархії і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC соціального дарвінізму . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 Німецькі народи (яких відносили до так званої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0 нордичної раси
Рашизм
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B2_2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_Z_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B2_2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_Z_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png
Поєднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 георгіївської стрічки та літери https://uk.wikipedia.org/wiki/Z_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83) Z створює символ, що асоціюється з рашизмом; його порівнюють з фашистською https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 свастикою .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-Marayev-Guz_20222-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-Varnitsky_20222-2 [2]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soviet_empire_1960.png
Найбільша територія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Радянської імперії (власне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Радянський Союз плюс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави-сателіти ).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russian_Empire_(1867).svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія 1867 р., у тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Аляска .
Одним із елементів рашизму є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC іредентизм і бажання повернути Росії уявлену «колишню славу». Президент Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD Володимир Путін у 2005 році назвав розпад Радянського Союзу «найбільшою геополітичною катастрофою XX століття», «справжньою трагедією» для російського народу, оскільки «десятки мільйонів наших співгромадян і співвітчизників опинилися за межами російської території».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3]
Раши́зм (від «Росія» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Russia, «Раша») + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC «фашизм» ) або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC російський фашизм - термін, який використовується для позначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F політичної ідеології та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 соціальної практики владного режиму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії кінця https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX - початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XXI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XXI століття , що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC «старшості братнього народу» , нетерпимості до елементів культури інших народів, в основному https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'янських , бо їх простіше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікувати , а також до народів, що проживали в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російський імперії або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC ультранаціоналізмі , використанні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 російського православ'я як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C моральної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 доктрини , на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 геополітичних інструментах впливу, насамперед енергоносіях для європейських країн, військовій силі стосовно країн, що входять до сфери впливу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC0-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-gryniv-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-6 [6] .
14 квітня 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна рада України визнала Росію державою-терористом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітарним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC неонацистським режимом і заборонила його пропаганду, а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 пропаганду акту
І без того кожен може називати як хоче і рашку і рашистів і пуйла.
Тут ще її корисний ідіот Фесенко https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua/amp/columns/fesenko/perejmenuvannja-rosiji-na-moskoviju-chomu-ne-varto-tsoho-robiti-913919.html виступив з тим же засудженням перейменувань, спекулюючи на війні й почуттях українськоно народу.
Проте, всі його маніпулятивні доводи, що начебто це є підміною юридичних понять симулякрами, що розмиває ідентифікацію й відповідальність країни-агресора, розбиваються всього лиш одним риторичним запитанням:
чому тепер в кожного українця язик не повертається назвати пітьму "росією", а рашистів рускімі?
Про Армію дбати зараз найперше завдання для всіх! Туди всі помисли і сили треба докладати, а не теребонькать свій хворобливий нарцисизм.
Нічого в практичному плані для України це не дасть, а от для кацарилих це відбілювання рф та засудження лише якогось рашизму. Хтось просуває далі казочку про хароших срускіх і плахой режим.
Украхні потрібен закон про негромадян, який унежливить обрання до влади, зайняття державних посад та заборонить обирати нам овощів теперішнім колаборантам різних мастей!
Але для когось рашизм важливіше, тому що це ні про кого!
Але потрібен і цей закон (про рашизм), для того, щоб з його допомогою апелювати на ООН для прийняття Генасамблеєю відповідної постанови і для підстав Гаагзському трибуналу для винесення вироку злочинцям-рашистам.