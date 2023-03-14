Раді пропонують визначити політичний режим Росії як рашизм

Верховній Раді пропонують визнати чинний в Російській Федерації політичний режим "рашизмом" та засудити його ідеологічні засади та суспільні практики як тоталітарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

"Жорстока, неспровокована війна Російської Федерації проти України викрила всьому світові реальну сутність політичного режиму В. Путіна, як неоімперської, тоталітарної диктатури, яка наслідує найгірші практики минулого та втілює ідеї фашизму та націоналсоціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму)", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Зазначається, що заява дозволить визначити форми агресії та спонукатиме засудженню державами світу політики Російської Федерації, яка призводить до вчинення воєнних злочинів та геноциду Українського народу. Заява покликана спонукати засудженню чинного політичного режиму Російської Федерації міжнародним співтовариством.

