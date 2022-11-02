В Росії розмістили банери з гаслами "Один народ. Одна історія. Одна країна". Схожі були в нацистській Німеччині. ФОТО

На фасадах адміністративних будівель та вокзалів в регіонах РФ почали з’являтися банери-триколори з написом "Один народ. Одна історія. Одна країна".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські телеграм-канали.

Банери помітили в Москві, Новосибірську, Новгороді та Тюмені.

За даними російських ЗМІ, це гасло рекомендували використати бюджетникам із Кірова, яких зганяли на мітинги 23 вересня на підтримку "референдумів" про приєднання до Росії так званих "ДНР", "ЛНР", а також тимчасово захоплених територій Херсонської та Запорізьких областей.

Гасло майже дослівно повторює формулювання Третього Рейху "Один народ. Один рейх. Один фюрер". Цей напис нацисти розміщували на плакатах із Гітлером. Також під цим гаслом у 1938 році відбувся австрійський референдум щодо аншлюсу з Німеччиною.

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