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В Росії розмістили банери з гаслами "Один народ. Одна історія. Одна країна". Схожі були в нацистській Німеччині. ФОТО

На фасадах адміністративних будівель та вокзалів в регіонах РФ почали з’являтися банери-триколори з написом "Один народ. Одна історія. Одна країна".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські телеграм-канали.

Банери помітили в Москві, Новосибірську, Новгороді та Тюмені.

За даними російських ЗМІ, це гасло рекомендували використати бюджетникам із Кірова, яких зганяли на мітинги 23 вересня на підтримку "референдумів" про приєднання до Росії так званих "ДНР", "ЛНР", а також тимчасово захоплених територій Херсонської та Запорізьких областей.

Гасло майже дослівно повторює формулювання Третього Рейху "Один народ. Один рейх. Один фюрер". Цей напис нацисти розміщували на плакатах із Гітлером. Також під цим гаслом у 1938 році відбувся австрійський референдум щодо аншлюсу з Німеччиною.

Читайте: Населення України має бути знищене, майно поділено між солдатами Росії, - заява загону окупантів "Русич"

В Росії розмістили банери з гаслами Один народ. Одна історія. Одна країна. Схожі були в нацистській Німеччині 01
В Росії розмістили банери з гаслами Один народ. Одна історія. Одна країна. Схожі були в нацистській Німеччині 02
В Росії розмістили банери з гаслами Один народ. Одна історія. Одна країна. Схожі були в нацистській Німеччині 03

Автор: 

нацизм (149) росія (65328) ідеологія (32) рашизм (58)


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Топ коментарі
+18
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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02.11.2022 11:08
+17
Допишіть: "Одна доля" (з Рейхом)
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02.11.2022 11:10
+11
Одна картоха.
Одна фуфайка.
Одна куйня...
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02.11.2022 11:15
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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02.11.2022 11:08 Відповісти
Під прапором РФії згадують лозунги уже неіснуючої країни СССР. Тоді справді виникла нова штучна спіільність -РАДЯНСЬКИЙ НАРОД правда без російського начала
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02.11.2022 12:28 Відповісти
там взагалі повна шизофренія !!! )(уйло мавпує відразу 2 найгірших диктарів, вбивць ХХ-сторіччя - сталіна і Гітлера, при цьому )(уйло хоче відродити відразу комуно-совок (срср) та царську імперію засновану петькою1, яку цей же совок у 1917 році знищив !!! )(уйло, хоче як сталін і Гітлер в 1939 році, чи сталін з Рузвельтом ,Черчілем в 1945 - знову ділити світ, хоче нову Ялту 2.0 !!! тільки він не розуміє що світ став за 80 років іншим, а совково-кацапська комуно-нацистька червона імперія зла і тюрма народів (срср) програла "холодну війну" Заходу і успішно здохла !!!
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02.11.2022 12:59 Відповісти
судя по военным преступлениям кацапы остались теми же, может отупели немного прилично.
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02.11.2022 13:18 Відповісти
Ватан, я думав що ти вже звалив на раSSію.... майже пів-року тебе не чув...тобі всі гроші руSSкі замовники заплатили??

ЦЕ ти і твоя сім`я отримаєте 100-відсотково!! те що людям бажаєш....а ще на додаток руZZку ракету на твою колоборантську голову, щоб "промили" тобі мізки, якщо вони в тебе ще залишились, адвокат руSSкого міра....

А повторюватися, на жаль, ще буду багато разів: поки путіна і його зграю вбивць не вивезуть в Гаагу....
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02.11.2022 13:46 Відповісти
...адін бнкєрний расєйскій гітлєр...
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02.11.2022 11:09 Відповісти
)(уйло, до вуйка Аді, аяк з мацкви до Берліну рачки ...
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02.11.2022 11:23 Відповісти
Один глаз, одна нога, и та деревянная.
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02.11.2022 12:10 Відповісти
Допишіть: "Одна доля" (з Рейхом)
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02.11.2022 11:10 Відповісти
Ein Schicksal.
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02.11.2022 11:33 Відповісти
есть документальный фильм от ВВС - ,,восхождение нацизма,, и ,, барбаросса ,, и еще пару штук на эту тему ( не помню по названию ) , так вот , не только риторика , идеология, но и высказывания лидеров фашизма скопированы паРашниками почти дословно , не зря прошло время пукина службы в гемании , плюс дружба с меркель ( агентом штази ) , .......... немцы спят и видят возрождение гитлеровской идеологии , не могут сами , но нашли полезного идиота - пукина , и вполне возможно что паРашка и немцы в будущем могли бы поделить европу , сначала экономически , потом - зоны влияния , и как результат - политически , и все , кирдык евросоюзу
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02.11.2022 12:32 Відповісти
Пора уже і "Хорста Весселя" шукать! "Моторола" підійде!
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02.11.2022 11:11 Відповісти
Вище бери!!!
Святий Моторола.

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02.11.2022 11:28 Відповісти
Пошукай Юрія Нестеренка вірш "Ах какая была держава!" (наші ДЛБЙБи здуру проукраїнського російськомовного поета заблокували! )
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02.11.2022 11:43 Відповісти
Я чудово знайомий із творчістю Ю. Нестеренка, ще з тих часів, коли він жив у Росії. І на одному з їхніх російськомовних форумів у мене сталася запекла суперечка з упоротим комуністом, який навів цей вірш без останнього рядка, в якому вся суть й фантастичний сарказм.
Його аргумент - "Але так само набагато краще".
Ну, і що йому станеш доводити, тупо-злодійкуватому
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02.11.2022 11:50 Відповісти
Мирный план

Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
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02.11.2022 11:52 Відповісти
Я теж кілька разів цим віршем тролив "совків" Особливо в компанії з кількох осіб Слухали і "підтакували" схвально! Поки не доходило до останнього рядка! Тоді починався несамовитий вереск!
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02.11.2022 11:57 Відповісти
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02.11.2022 11:11 Відповісти
Угу, відсос та піздюліни також одні на всіх і кожному кацапу окремо та по всій морді
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02.11.2022 11:12 Відповісти
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02.11.2022 11:12 Відповісти
Жлобська копія. Навіть скопіювать у кацапів не виходить - на виході жлобство і лайно як завжди.

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02.11.2022 11:13 Відповісти
так ******* свою якутію, бурятію, мордву та інші народності, кацапи
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02.11.2022 11:14 Відповісти
Каин с Авелем тоже одним народом были...
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02.11.2022 11:14 Відповісти
Той, хто перемагає дракона, стає драконом...

Вони про себе цей мультик зробили:

https://www.youtube.com/watch?v=r9DCtjiAVkk
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02.11.2022 11:14 Відповісти
Ніхера вони не перемагали.
Берлін брав Перший Український фронт
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02.11.2022 11:33 Відповісти
не брав, о окуповував !!! червоножопі окупанти вбивали мирних, гвалтували жінок і дітей !!!
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02.11.2022 11:41 Відповісти
Єтакий німецький публіцистТа ще пів х"я і одне яйце
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02.11.2022 12:37 Відповісти
З лугандоном вони якраз адіннарот, а до нашої історії не примазуйтесь.
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02.11.2022 11:14 Відповісти
Одна картоха.
Одна фуфайка.
Одна куйня...
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02.11.2022 11:15 Відповісти
И много трупов "ванек".
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02.11.2022 11:15 Відповісти
В оригіналі так: "Ein Volk, ein Reich, ein Führer".
Все ж таки міністерство пропаганди під керівництвом доктора Гебельса працювало більш, ніж успішно, тому що їх ідеями та практичними методами ось уже 90 років користуються фашисти всіх країн і народів
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02.11.2022 11:16 Відповісти
у червоних комуно-нацистів 20х-50х років ХХ сторіччя пропаганда працювала не гірше, чого лиш варта один вираз: "победа міровой соцревалюції", що по факту означав окупацію червоножопими комуно-нацистоми усіє ї Європи ...
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02.11.2022 11:28 Відповісти
Це і є справжня причина афганської війни та хвилі терору в Європі в 70-х, а в Італії особливо.
Фанатичний марксист-ідеолог Суслов на початку 70-х поставив на Політбюро питання, що якщо наші теоретичні цінності не підкріплені практичними справами, то може виникнути ревізія цих цінностей. У Європі з цією сволотою якось впоралися, а Афганістан все ж таки зуміли підпалити. Досі горить.
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02.11.2022 11:36 Відповісти
через окупацію і віййну в Афганістані, США та цивілізований захід розвалили червону комуно-нацисьтьку імперію зла і тюрму народів - срср !!! )9уйло війнами в Грузії, Україні, Азербайджані (Нагірний Карабах) хтоів відроди цю імперію ...
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02.11.2022 11:44 Відповісти
Москалі не нацисти.Там нації немає.Зараз москалі хочуть імперію,яка впала і одночасно хочуть сталінський комунізм.
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02.11.2022 11:19 Відповісти
Типові нацисти. Критерії приналежності інші, -рускоязичіє, дєдовоєвалінг, а так нацисти ті самі...
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02.11.2022 11:37 Відповісти
А хто читав книгу Карделя Хеннеке ,,АГ засновник Ізраїлю,, Ось вам витяг з неї
В 1973 г. автор этой книги встретился на одном острове в Атлантическом океане со штабным офицером, вместе с которым он за тридцать лет до того участвовал в осаде Ленинграда. Его родители, венские евреи, когда разразилась первая мировая война, были во время морского путешествия сначала интернированы на этом острове, а позже осели на нем.
«Амиго, - спросил автор, когда первые бокалы виски, выпитые в казино пехотной казармы, развязали языки, - как ты, еврей, мог носить на груди эти три ордена со свастикой?» - «Видишь ли, - ответил он на прекраснейшем венском диалекте, - ты поскреби как-нибудь Гитлера. И обнаружишь такого же венского еврея, как и я».
Так що невідомо де закінчується антисемітизм і починається нацизм і навпаки
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02.11.2022 12:43 Відповісти
Це не нацизм.
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02.11.2022 15:01 Відповісти
кацапи нацисти і фашисти, останні 300-500 років ...
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02.11.2022 13:21 Відповісти
Вони імперці.
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02.11.2022 15:03 Відповісти
Холопи і раби - один народ.
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02.11.2022 11:20 Відповісти
Удобрять украинские чернозёмы идут разные народы.
А вот в кремле сидит действительно один народ.
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02.11.2022 11:20 Відповісти
Тонко подмечено...
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02.11.2022 11:24 Відповісти
Той самий У кого прізвище -Червоний Прапор (РОТЕ ШИЛЬДЕ)
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02.11.2022 12:48 Відповісти
Schild це не прапор.
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06.11.2022 20:44 Відповісти
Та хай хоч статую Гітлера впердолять - світ все одно буде сцикливо відвертати очі від відродженного нацизму.
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02.11.2022 11:22 Відповісти
Хотите кацапоида ввести в ступор спросите кто он по национальности. Только когда он скажет *рузкий* скажите ему что я не спрашиваю чей ты а кто ты по национальности
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02.11.2022 11:23 Відповісти
То як у відомому відео)) Інтелігентний дідусь питає карєспандєнта "русской планети":

- Извините, а кто вы по национальности?

- Русский.

- А пошел бы ты *****, русский!
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02.11.2022 11:43 Відповісти
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02.11.2022 11:49 Відповісти
Хайль, путлер...
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02.11.2022 11:24 Відповісти
Пропоную доповнити: "Одно *****"...
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02.11.2022 11:25 Відповісти
Одна нога
Одна рука
Один фюрер 🤣🤣
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02.11.2022 11:40 Відповісти
Гитлер воевал. И воевал доблестно .(с)
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02.11.2022 11:27 Відповісти
Кацапи не народ , а дике бидло 😡
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02.11.2022 11:36 Відповісти
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02.11.2022 11:38 Відповісти
А в Україні букмекерські контори є?
Коли вже почнуть приймати ставки щодо 100.000 до Різдва Христового?
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03.11.2022 23:30 Відповісти
Один народ -одна история??? КРЕМЛЬ(отсюда Крым) -Ахыр Ян Ала(Улу)=Конец Горщего Древнего пер.с Одэрбэджанского и строили его Мидиоланцы(половина Одэр-на) -НАПИСАННО НА ПЕРВОЙ ПАМЯТНОЙ НАСТЕННОЙ ДОСКЕ В РОССИИ.Три реки в Кремле Москва река(пер.секрет),Яуса=Яуша(Я сознание) и Ниглинная=ЯНАХ АЛА(УЛУ)-Горщий Древний.И после этого захваченная Москва отнимает земли на Кавказе,пееселяя туда арабье.
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02.11.2022 11:41 Відповісти
Геть від москви!
https://youtu.be/rPqlPW08WLo
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02.11.2022 11:41 Відповісти
Если я правильно понял, что они имели ввиду, то писать надо было "единый народ, единая история, единая страна". Бараны неграмотные. Это рюзьге мирЪ.
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02.11.2022 11:48 Відповісти
а колись в радянські часи
козали що "многанаці-анальнає гасударство"..
а он воно як.. адін народ
по національності
РАБИ
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02.11.2022 11:48 Відповісти
Холопи. Раб - людина, яка без власного бажання попала в безвихідне, залежне від хазяїна положення ( чи якось так). Холоп - поклик душі
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02.11.2022 11:55 Відповісти
рюззкеме швайне адин нарот с кумысовым эмиратом монголии и тартарии и хан ихний кочубей пыня 1й
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02.11.2022 11:49 Відповісти
praviljno na ordynskom - адынъ на в ротъ
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03.11.2022 23:32 Відповісти
Не переживайте так , це кацапи мають на увазі угро-фінів обдорських, угро-фінів югорських, угро-фінів тверських і московських. Думка, що кремлівська мразота розуміла когось іншого - злочинна й неприпустима по своїй дурості й абсурдності.
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02.11.2022 11:49 Відповісти
если люди ведут себя как нацисты, одеваются как нацисты, кричат лозунги как нацисты, .. то они и есть нацисты. ничего нового
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02.11.2022 11:50 Відповісти
Вбивають цю думку в голови "наріду", бо бояться, що рашка розвалиться?
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02.11.2022 12:13 Відповісти
так и есть , повяжут кровью ( трупами ) , расскажут сказку про то , что они сдохли за радину на которую напали бандеры , тупые поверят , и будут дальше жить в говне и дохнуть как псы , не известно где и неизвестно за что .
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02.11.2022 12:37 Відповісти
Пішли ви в сраку....
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02.11.2022 12:26 Відповісти
Как эти убогие упорно подмазываются к "тупым хохлам" просто смех берёт. Если хохлы такие "тупые", то чего же вы жизни своей не видите без них?
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02.11.2022 12:54 Відповісти
Без України немає Київської Русі немає християн Росія не має значення без України У московіі дуже коротка і говняна історія Тому вже 300років воюємо Депортації голодомори геноцид фізичне знищення і брехня тонами про один народ Все як завжди
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02.11.2022 15:01 Відповісти
Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer! - чи як там?
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02.11.2022 15:13 Відповісти
Вас гадів давити потрібно .
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02.11.2022 18:03 Відповісти
бабченко всциться від щасця бо він пророкував появу саме цих гасел.
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03.11.2022 00:27 Відповісти
 
 