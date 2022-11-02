В Росії розмістили банери з гаслами "Один народ. Одна історія. Одна країна". Схожі були в нацистській Німеччині. ФОТО
На фасадах адміністративних будівель та вокзалів в регіонах РФ почали з’являтися банери-триколори з написом "Один народ. Одна історія. Одна країна".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські телеграм-канали.
Банери помітили в Москві, Новосибірську, Новгороді та Тюмені.
За даними російських ЗМІ, це гасло рекомендували використати бюджетникам із Кірова, яких зганяли на мітинги 23 вересня на підтримку "референдумів" про приєднання до Росії так званих "ДНР", "ЛНР", а також тимчасово захоплених територій Херсонської та Запорізьких областей.
Гасло майже дослівно повторює формулювання Третього Рейху "Один народ. Один рейх. Один фюрер". Цей напис нацисти розміщували на плакатах із Гітлером. Також під цим гаслом у 1938 році відбувся австрійський референдум щодо аншлюсу з Німеччиною.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
немногоприлично.
ЦЕ ти і твоя сім`я отримаєте 100-відсотково!! те що людям бажаєш....а ще на додаток руZZку ракету на твою колоборантську голову, щоб "промили" тобі мізки, якщо вони в тебе ще залишились, адвокат руSSкого міра....
А повторюватися, на жаль, ще буду багато разів: поки путіна і його зграю вбивць не вивезуть в Гаагу....
Святий Моторола.
Його аргумент - "Але так само набагато краще".
Ну, і що йому станеш доводити, тупо-злодійкуватому
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
Вони про себе цей мультик зробили:
https://www.youtube.com/watch?v=r9DCtjiAVkk
Берлін брав Перший Український фронт
Одна фуфайка.
Одна куйня...
Все ж таки міністерство пропаганди під керівництвом доктора Гебельса працювало більш, ніж успішно, тому що їх ідеями та практичними методами ось уже 90 років користуються фашисти всіх країн і народів
Фанатичний марксист-ідеолог Суслов на початку 70-х поставив на Політбюро питання, що якщо наші теоретичні цінності не підкріплені практичними справами, то може виникнути ревізія цих цінностей. У Європі з цією сволотою якось впоралися, а Афганістан все ж таки зуміли підпалити. Досі горить.
В 1973 г. автор этой книги встретился на одном острове в Атлантическом океане со штабным офицером, вместе с которым он за тридцать лет до того участвовал в осаде Ленинграда. Его родители, венские евреи, когда разразилась первая мировая война, были во время морского путешествия сначала интернированы на этом острове, а позже осели на нем.
«Амиго, - спросил автор, когда первые бокалы виски, выпитые в казино пехотной казармы, развязали языки, - как ты, еврей, мог носить на груди эти три ордена со свастикой?» - «Видишь ли, - ответил он на прекраснейшем венском диалекте, - ты поскреби как-нибудь Гитлера. И обнаружишь такого же венского еврея, как и я».
Так що невідомо де закінчується антисемітизм і починається нацизм і навпаки
А вот в кремле сидит действительно один народ.
- Извините, а кто вы по национальности?
- Русский.
- А пошел бы ты *****, русский!
Одна рука
Один фюрер 🤣🤣
Коли вже почнуть приймати ставки щодо 100.000 до Різдва Христового?
https://youtu.be/rPqlPW08WLo
козали що "многанаці-анальнає гасударство"..
а он воно як.. адін народ
по національності
РАБИ