Росіяни обстрілювали Старикове на Сумщині, зафіксовано 7 "прильотів", - ОК "Північ"

Російські загарбники обстрілювали Сумщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОК "Північ".

"З 11:00 до 11:28 повідомили про 7 приходів, імовірно з САУ, в районі н.п. Старикове. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На прикордонних територіях Сумщини та Чернігівщини минулої доби пролунало понад 70 вибухів, - ОК "Північ"