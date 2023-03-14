Росіяни обстрілювали Старикове на Сумщині, зафіксовано 7 "прильотів", - ОК "Північ"
Російські загарбники обстрілювали Сумщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОК "Північ".
"З 11:00 до 11:28 повідомили про 7 приходів, імовірно з САУ, в районі н.п. Старикове. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.
