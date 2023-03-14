ЗСУ потребують мінімум 5000 авто щомісяця, - експерти
Для захисту неба найчастіше використовують пікапи Ford.
Про це пише Економічна правда. Взагалі найпопулярнішими моделями машин, які використовують на фронті, є Toyota Hilux, Ford, Nissan Navara, Mitsubishi L200.
Це пов’язано не лише з тим, що ці машини високі, а й з тим, що в них великі багажні відсіки. Туди можна завантажити рюкзаки, запасні колеса, боєкомплект, їжу, техніку та інші необхідні на війні речі.
"Ми передаємо військовим Ford F-250 та Ford F-350. Це дуже потужні рамні машини з шестилітровим дизельним двигуном. На такий пікап можна встановити будь-який ПЗРК чи кулемет. Вантажопідйомність кузова першої моделі 1,5-1,8 тонни, другої – до 2,5 тонни. На деякі машини, які ми передали на фронт, уже встановили повноцінні зенітні установки, які важать 2,2 тонни. Машина чудово працює і виконує завдання. Спеціально для забезпечення потреб ЗСУ в колісному транспорті ми створили єдину платформу – збираємо запити від військових з фронту, проводимо верифікацію заявок на актуальність, організовуємо збір коштів, поставляємо машину, ремонтуємо її та спільно з партнерами обслуговуємо", – пояснює керівник проєкту "ГЕРОЙCAR" Олександр Пугач.
ЗСУ потребує мінімум 5000 авто щомісяця
Середній термін служби автомобілів на фронті - 2-9 тижнів. Вкрай важливо постійно оновлювати та обслуговувати транспорт для ефективної роботи ЗСУ, вважають експерти опитані Економічною правдою.
З огляду на те, що автомобілі "живуть" на фронті недовго, від двох тижнів до двох місяців, ЗСУ потребує мінімум 5000 авто щомісяця.
Волонтери, які шукають і купують машини для ЗСУ, зазначають, що потреба в автомобілях прямо пропорційна активності бойових дій і йде хвилями. Під час інтенсивних боїв автівки часто підбивають і відновити їх неможливо.
"На жаль, машини на війні, як і дрони, є розхідним матеріалом. В теперішніх реаліях машини живуть в середньому місяць, а на бахмутському напрямку – близько двох тижнів", – каже боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Руслан з псевдо Панк.
"Якщо машина вціліла після обстрілів, то зазвичай першими з ладу виходять мотор та ходова частина, потребують заміни гальма та гума. Як правило, ремонтують такі автівки в найближчих СТО за кошти, які збирають волонтери, або за кошти бійців", – пояснює військовослужбовець.
Ремонти машин за кошти військових частин, каже волонтер, трапляються. Проте, пригнавши за понад рік волонтерської роботи понад сотню авто, він стикався лише з одиничними такими випадками.
"Щоб швидко ремонтувати і відправляти машини на фронт, ми створили мережу партнерських СТО. Поки ремонтуємо – даємо військовим іншу машину", – зазначає керівник проєкту ГеройКар Олександр Пугач.
У мене в групі якраз сьогодні на подібний пікап збирали. Хлопці з-під Кремінної попросили їм допомогти.
У нас чиновників набагато більше. А у них же ще є дітки.
Тут питання в тому, чи поміняло МО нормативні документи? Колись, ще у 1980-х авто підвищеної прохідності (УАЗік) полагався на роту, у кількості 1.
Зараз реалії такі, що на кожне відділення треба пікап.
То Резніков всім і впарює, що ЗСУ всім забезпечені "згідно нормативів".
Їхав на тому тижні з Батурина на Кіпті, то по трасі їхала колона - БТР, а за ним особовий склад взводу, як цигані, на старих реношках, логанах, жигулях.
Такі "нормативи" ...
