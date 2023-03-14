УКР
У Придністров’ї заявили, що СБУ готувала теракт проти делегації ОБСЄ

Прокурор невизнаного Придністров’я Анатолій Гурецький заявив, що нібито за вказівкою СБУ в Бендерах готувався "теракт" проти делегації ОБСЄ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, заяви Гурецького наводять придністровські ЗМІ.

"Було встановлено факт підготовки теракту щодо делегації ОБСЄ 14 лютого поруч із Бендерською фортецею в той момент, коли делегація мала повертатися до Кишинева", - сказав він.

14 лютого в Бендери на переговори з главою невизнаного Придністров'я Вадимом Красносельським приїжджав чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі. До делегації входило 20 осіб.

Гурецький стверджує, що автомобіль із вибухівкою планували залишити на шляху делегації ОБСЄ в тролейбусній "кишені" на дорозі в Кишинів. За його словами, коли підозрювані не змогли напасти на співробітників ОБСЄ, вони вирішили як ціль вибрати главу невизнаного Придністров'я Вадима Красносельського.

Перший придністровський канал, зокрема, наводить відео зізнання у підготовці "теракту" затриманого минулого тижня українця на ім’я В’ячеслав Кисничан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Придністров’ї заявили, що запобігли теракту, організованому СБУ з метою усунення "перших осіб держави"

ОБСЄ (3526) Придністров’я (486) провокація (790) СБУ (13381)
+6
Все бы ничего, но на хрена нам это нада?
14.03.2023 13:36 Відповісти
+4
время *********** историй
14.03.2023 13:30 Відповісти
+2
Та **** ОБСЄ!
Дріб'язково!
На делегацію ООН готували!!!
14.03.2023 13:52 Відповісти
время *********** историй
14.03.2023 13:30 Відповісти
Клініка
14.03.2023 13:36 Відповісти
Все бы ничего, но на хрена нам это нада?
14.03.2023 13:36 Відповісти
Сказочники. Переплюнули саму Джоан Роулинг.🤣🤣🤣
14.03.2023 13:38 Відповісти
ПіБ різних підор@в для чого...
14.03.2023 13:40 Відповісти
аа... начали работать по лекалм братье старших - ври с три короба ... леваки в Европе может заметят ...

вопрос только один ... когда эта клоака будет зачищенна ВСУ, зачем ее молдованам отдавать потом? ... я думаю не стоит ... включить в состав сопредельных областей территорию и все ... молдавские цыгане абсолютного ничего не сделали чтобы эти земли вернуть ... только на контрабанде с тамошними бырагами наживались ...
14.03.2023 13:47 Відповісти
Тільки замість слів " ... включить в состав сопредельн. областей..." варто би написати "вернути до складу України" (як це було раніше). А далі - по тексту...
14.03.2023 13:53 Відповісти
ОБСЕ ,работающее давно и всранное преднестровье одинаковая мразь,вас бы и не мешало уничтожить,да вряд-ли кто об убогое говно ,кроме кацапов,захочет руки пачкать.
14.03.2023 13:47 Відповісти
Українці Придністрянщини вирішили "посмикати за вуса" українців з Батьківщини? І це перед приходом ЗСУ...
14.03.2023 13:49 Відповісти
Та **** ОБСЄ!
Дріб'язково!
На делегацію ООН готували!!!
14.03.2023 13:52 Відповісти
где заявили.))ворона покакала на дереве тоже говорит кря кря
14.03.2023 14:06 Відповісти
Забули додати що СБУ діяли по прямій указці піндосов і інопланетян з планети Мельмак....
14.03.2023 14:11 Відповісти
Закусювати треба.
14.03.2023 14:23 Відповісти
а проти делегації міжгалактичного конгресу з гри в шахи СБУ не готувала, ні?)))
14.03.2023 14:24 Відповісти
Блаблабла
14.03.2023 15:21 Відповісти
Після чауса можна гнати все шо завгодно.
14.03.2023 16:07 Відповісти
14.03.2023 16:12 Відповісти
А вы собираетесь все новости рашки перепечатывать?
14.03.2023 17:33 Відповісти
 
 