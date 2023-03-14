У Придністров’ї заявили, що СБУ готувала теракт проти делегації ОБСЄ

Прокурор невизнаного Придністров’я Анатолій Гурецький заявив, що нібито за вказівкою СБУ в Бендерах готувався "теракт" проти делегації ОБСЄ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, заяви Гурецького наводять придністровські ЗМІ.

"Було встановлено факт підготовки теракту щодо делегації ОБСЄ 14 лютого поруч із Бендерською фортецею в той момент, коли делегація мала повертатися до Кишинева", - сказав він.

14 лютого в Бендери на переговори з главою невизнаного Придністров'я Вадимом Красносельським приїжджав чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі. До делегації входило 20 осіб.

Гурецький стверджує, що автомобіль із вибухівкою планували залишити на шляху делегації ОБСЄ в тролейбусній "кишені" на дорозі в Кишинів. За його словами, коли підозрювані не змогли напасти на співробітників ОБСЄ, вони вирішили як ціль вибрати главу невизнаного Придністров'я Вадима Красносельського.

Перший придністровський канал, зокрема, наводить відео зізнання у підготовці "теракту" затриманого минулого тижня українця на ім’я В’ячеслав Кисничан.

