Захищаючи Україну, у Бахмуті загинув оператор Суспільного Олексій Ольховик

Оператор Суспільної студії та військовий Олексій Ольховик загинув 13 березня у місті Бахмут. Інформацію про загибель Суспільному підтвердила його дружина. У нього лишилась донька Єва, якій ще немає року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Наше перше відрядження на війну було у Бахмут у 2020 році. 13 березня 2023 року ти загинув у цьому ж самому Бахмуті. Колись ти мені сказав, що якби я тебе не взяла з собою на війну в часи ООС, ти б напевно і не пішов би на війну повномасштабну. І, знаєш, я зараз не дуже рада, що взяла тебе з собою тоді", - написала колега Олексія журналістка Анастасія Жук.

Вона розповіла, що з початком повномасштабного вторгнення Олексій Ольховик долучився до 241-ї бригади тероборони міста Києва, але згодом його відправили на фронт на Донеччину. У вересні 2022 року Олексій Ольховик дістав мінно-вибухове поранення і близько місяця лікувався, а після одужання знову повернувся на фронт - до міста Бахмут.

