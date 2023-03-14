Защищая Украину, в Бахмуте погиб оператор Суспільного Алексей Ольховик

Оператор Суспільної студии и военный Алексей Ольховик погиб 13 марта в городе Бахмут. Информацию о гибели Суспільному подтвердила его жена. У него осталась дочь Ева, которой еще нет года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Наша первая командировка на войну была в Бахмут в 2020 году. 13-го марта 2023 года ты погиб в этом же Бахмуте. Когда-то ты мне сказал, что если бы я тебя не взяла с собой на войну во времена ООС, ты бы наверняка и не пошел бы на полномасштабную войну. И, знаешь, я сейчас не очень рада, что взяла тебя с собой тогда", - написала коллега Алексея журналистка Анастасия Жук.

Она рассказала, что с началом полномасштабного вторжения Алексей Ольховик присоединился к 241-й бригаде теробороны города Киева, но впоследствии его отправили на фронт в Донецкую область. В сентябре 2022 года Алексей Ольховик получил минно-взрывное ранение и около месяца лечился, а после выздоровления снова вернулся на фронт – в город Бахмут.

Читайте также: С начала российского вторжения в Украине погибли 12 работников СМИ, еще 21 ранен, - Совет Европы