США використовують нові методи покарання російських олігархів за війну, - АР

Сполучені Штати почали агресивно тиснути на російську економіку, зокрема російських олігархів, щоб "завдати їм болю".

З вівторка Мінфін та Мін'юст США сфокусують свої зусилля на легальній ліквідації власності російських олігархів, посиленні фінансових санкцій та "латанні дірок" у законі, що дозволяли олігархам обходити обмеження за допомогою підставних компаній.

"Ендрю Адамс, який очолює урядової робочої групи KleptoCapture, що займається забезпеченням дотримання економічних обмежень у США, накладених на Росію та її мільярдерів, повідомив, що найвищим пріоритетом для групи є зусилля із виявлення тих, хто допомагає росіянам ухилятися від санкцій і порушувати експортний контроль", - пише видання.

Наразі в усьому світі заблоковано або заморожено активи росіян на суму понад 58 мільярдів доларів, як сказано у звіті Мінфіну США.

Лютневе дослідження, проведене фахівцями Дартмутського університету, показало, що переслідування кількох ключових керівників капіталом завдасть Росії значно більших збитків, ніж санкції проти олігархів окремо.

Інші спроби завдати шкоди російській економіці будуть пов'язані із зусиллями щодо "ліквідації" яхт та іншого майна російських олігархів і Кремля, щоб отримати кошти на користь України.

За словами Адамса, зараз докладаються зусилля з продажу яхт та іншої власності росіян, хоча це й пов'язано з певними труднощами. Цільова група вже досягла успіху у роботі з Конгресом та представниками виконавчої влади в отриманні дозволу на переведення певних конфіскованих коштів до Державного департаменту.

