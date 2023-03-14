УКР
США використовують нові методи покарання російських олігархів за війну, - АР

Сполучені Штати почали агресивно тиснути на російську економіку, зокрема російських олігархів, щоб "завдати їм болю".

З вівторка Мінфін та Мін'юст США сфокусують свої зусилля на легальній ліквідації власності російських олігархів, посиленні фінансових санкцій та "латанні дірок" у законі, що дозволяли олігархам обходити обмеження за допомогою підставних компаній. 

"Ендрю Адамс, який очолює урядової робочої групи KleptoCapture, що займається забезпеченням дотримання економічних обмежень у США, накладених на Росію та її мільярдерів, повідомив, що найвищим пріоритетом для групи є зусилля із виявлення тих, хто допомагає росіянам ухилятися від санкцій і порушувати експортний контроль", - пише видання. 

Наразі в усьому світі заблоковано або заморожено активи росіян на суму понад 58 мільярдів доларів, як сказано у звіті Мінфіну США. 

Лютневе дослідження, проведене фахівцями Дартмутського університету, показало, що переслідування кількох ключових керівників капіталом завдасть Росії значно більших збитків, ніж санкції проти олігархів окремо.

Інші спроби завдати шкоди російській економіці будуть пов'язані із зусиллями щодо "ліквідації" яхт та іншого майна російських олігархів і Кремля, щоб отримати кошти на користь України.

За словами Адамса, зараз докладаються зусилля з продажу яхт та іншої власності росіян, хоча це й пов'язано з певними труднощами. Цільова група вже досягла успіху у роботі з Конгресом та представниками виконавчої влади в отриманні дозволу на переведення певних конфіскованих коштів до Державного департаменту.

Браво, США! Нєфіг тратити свої кошти! Нехай ***** фінансує Армію України. Карочє, касаби генетично схильні до мазохізму
14.03.2023 15:14 Відповісти
Боже бережи Америку, яку ЗСУ зробили знову великою!
14.03.2023 15:18 Відповісти
Це добре. Але як "ліквідована" яхта якого-небудь російського олігарха завдасть шкоди російській економіці?
14.03.2023 15:21 Відповісти
У них сырьевая экономика, единственный способ нанести ей вред, не покупать сырье или покупать очень дешево. Как видим, работают в этом направлении, но это реально сложно - сырье добывалось не просто так, был баланс добычи / потребления промышленностью... Мне лично кажется что задавить экономику рашы не реально, надо просто с этим смирится и строить планы от этого, но жирок согнать с них стоит!
14.03.2023 17:47 Відповісти
"Животворящі санкції" - маячня. Приклад - той же Іран. Який під санкціями в розвитку технологій вже переганяє навіть більшість країн, які не під санкціями.
14.03.2023 18:44 Відповісти
Це так якщо гроші за яхту підуть в кішеню Єрмака. А якщо ці гроші підуть на ЗСУ, то це вже їнша річ. Хоча доки у нас Зеля це малоймовірно.
14.03.2023 18:23 Відповісти
А що з грошима, вкраденими Лазаренком? Віддали? Те ж буде і з яхтами.
ПС. Але питання не про це. Питання: як та конфіскована яхта вплине на російську економіку?
14.03.2023 18:39 Відповісти
та просто одріжте їм по яєчку
14.03.2023 21:01 Відповісти
Навесні ж було більше 1.5 трильйона дол. заморожених активів. Усе миші з'їли, що залишилось аж 58 млрд.?
15.03.2023 01:20 Відповісти
 
 