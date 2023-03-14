Удар по Краматорську: кількість поранених зросла до 9, - Кириленко
Внаслідок ракетного обстрілу Краматорська одна людина загинула, 9 осіб дістали поранень.
Про це повідомив голова Донецької області Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"На 13:30 стало відомо про 9 поранених цивільних", - йдеться в повідомленні.
Росіяни вдарили ракетою по центру міста, пошкодили 9 багатоповерхівок, дитсадок, будівлю Ощадбанку та 2 цивільні автівки.
