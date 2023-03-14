УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10856 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 454 3

Удар по Краматорську: кількість поранених зросла до 9, - Кириленко

краматорськ

Внаслідок ракетного обстрілу Краматорська одна людина загинула, 9 осіб дістали поранень.

Про це повідомив голова Донецької області Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На 13:30 стало відомо про 9 поранених цивільних", - йдеться в повідомленні. 

Росіяни вдарили ракетою по центру міста, пошкодили 9 багатоповерхівок, дитсадок, будівлю Ощадбанку та 2 цивільні автівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по центру Краматорська, загинула 1 особа, 3 цивільних дістали поранення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Краматорськ (780) ракети (4183) Донецька область (9652) Кириленко Павло (918)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
14.03.2023 15:41 Відповісти
 
 