Ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", знищено на Дніпропетровщині, - ПК "Схід"
Сьогодні, 14 березня, на Дніпропетровщині знищено ворожий БПЛА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".
"На Дніпропетровщині в Дніпровському районі силами авіації знищено ворожий БПЛА, імовірно "Орлан-10". Тримаємо стрій!", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бережи та допомагай вам, рідненькі, Господь і Матінка Богородиця.