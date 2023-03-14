УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10856 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 276 1

Ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", знищено на Дніпропетровщині, - ПК "Схід"

орлан

Сьогодні, 14 березня, на Дніпропетровщині знищено ворожий БПЛА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".

"На Дніпропетровщині в Дніпровському районі силами авіації знищено ворожий БПЛА, імовірно "Орлан-10". Тримаємо стрій!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі на Полтавщині зафіксували ворожі розвідувальні БПЛА, - ОВА

Автор: 

авіація (4268) безпілотник (4917) Дніпропетровська область (4269)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава !!!
Бережи та допомагай вам, рідненькі, Господь і Матінка Богородиця.
показати весь коментар
14.03.2023 15:42 Відповісти
 
 