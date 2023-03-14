УКР
Втретє за день по всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

По всій території України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Це вже третя за добу масштабна повітряна тривога.

Станом на 16:51 оголошено про відбій тривоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонна операція на Бахмутському напрямку - ключова у стійкості оборони всього фронту, - Залужний. ФОТОрепортаж

Топ коментарі
+8
Та достали своими корытами летать, сдохните уже
14.03.2023 16:46 Відповісти
+5
в Києвi точно 4-та...
14.03.2023 16:49 Відповісти
+3
В Україні вчетверте за день повітряна тривога - РБК Україна.
Хто не вміє рахувати?
14.03.2023 16:47 Відповісти
*уки. Нафту ніхто не купляє, не мають куда дівати. Московія вертається в часи СРСР, коли соляру зливали в канаву.🤣🤣🤣
14.03.2023 16:44 Відповісти
Та достали своими корытами летать, сдохните уже
14.03.2023 16:46 Відповісти
В Україні вчетверте за день повітряна тривога - РБК Україна.
Хто не вміє рахувати?
14.03.2023 16:47 Відповісти
Була ще одна не для всієї України.
14.03.2023 16:48 Відповісти
Втретє за день по всій Україні оголошено повітряну тривогу - Цензор нет.
Вчетверте за сьогодні, 14 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу - РБК Україна.
14.03.2023 16:51 Відповісти
в Києвi точно 4-та...
14.03.2023 16:49 Відповісти
З Камчатки на Сахалін АН-2 перекидають, ******...
14.03.2023 16:56 Відповісти
В городе N пять.
14.03.2023 17:06 Відповісти
 
 