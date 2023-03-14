Втретє за день по всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)
По всій території України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Це вже третя за добу масштабна повітряна тривога.
Станом на 16:51 оголошено про відбій тривоги.
Вчетверте за сьогодні, 14 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу - РБК Україна.