РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3271 посетитель онлайн
Новости Война
5 587 12

Третий раз за день по всей Украине объявлена воздушная тревога (обновлено)

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Это уже третья за сутки масштабная воздушная тревога.

По состоянию на 16.51 объявлено об отбое тревоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонная операция на Бахмутском направлении – ключевая в устойчивости обороны всего фронта, – Залужный. ФОТОрепортаж

Третий раз за день по всей Украине объявлена воздушная тревога 01

воздушная тревога (837)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Та достали своими корытами летать, сдохните уже
показать весь комментарий
14.03.2023 16:46 Ответить
+5
в Києвi точно 4-та...
показать весь комментарий
14.03.2023 16:49 Ответить
+3
В Україні вчетверте за день повітряна тривога - РБК Україна.
Хто не вміє рахувати?
показать весь комментарий
14.03.2023 16:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*уки. Нафту ніхто не купляє, не мають куда дівати. Московія вертається в часи СРСР, коли соляру зливали в канаву.🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.03.2023 16:44 Ответить
Та достали своими корытами летать, сдохните уже
показать весь комментарий
14.03.2023 16:46 Ответить
В Україні вчетверте за день повітряна тривога - РБК Україна.
Хто не вміє рахувати?
показать весь комментарий
14.03.2023 16:47 Ответить
Була ще одна не для всієї України.
показать весь комментарий
14.03.2023 16:48 Ответить
Втретє за день по всій Україні оголошено повітряну тривогу - Цензор нет.
Вчетверте за сьогодні, 14 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу - РБК Україна.
показать весь комментарий
14.03.2023 16:51 Ответить
в Києвi точно 4-та...
показать весь комментарий
14.03.2023 16:49 Ответить
З Камчатки на Сахалін АН-2 перекидають, ******...
показать весь комментарий
14.03.2023 16:56 Ответить
В городе N пять.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:06 Ответить
 
 