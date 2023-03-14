Третий раз за день по всей Украине объявлена воздушная тревога (обновлено)
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Это уже третья за сутки масштабная воздушная тревога.
По состоянию на 16.51 объявлено об отбое тревоги.
Топ комментарии
+8 Aleksey NotBad
показать весь комментарий14.03.2023 16:46 Ответить Ссылка
+5 Alexander Savely
показать весь комментарий14.03.2023 16:49 Ответить Ссылка
+3 Waslen Lem
показать весь комментарий14.03.2023 16:47 Ответить Ссылка
Хто не вміє рахувати?
Вчетверте за сьогодні, 14 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу - РБК Україна.