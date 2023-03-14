УКР
Воїн з Харківщини Денис Ніколенко загинув на фронті

Стало відомо про загибель 21-річного захисника Дениса Ніколенка з Мереф’янської громади Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку громади.

"Військовослужбовець Збройних сил України загинув під час участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони країни", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Денис Сергійович Ніколенко народився 2 травня 2001 року. Датою смерті вказано 1 лютого 2023 року.

