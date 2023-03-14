Воин с Харьковщины Денис Николенко погиб на фронте

Погиб 21-летний защитник Денис Николенко из Мерефянской громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу громады.

"Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб во время участия в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны страны", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Денис Сергеевич Николенко родился 2 мая 2001 года. Дата смерти указана 1 февраля 2023 года.

