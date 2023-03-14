УКР
Литва закупила радари, які "бачать" навіть кулі снайпера - українські бійці вже проходять навчання

литва

Литва закупила для України 16 сучасних радарів, які "бачать" навіть кулі снайпера. До литовського Каунаса приїхали 14 українських військових, які у вівторок почали проходити чотириденні курси підготовки до користування радарами, купленими внаслідок благодійної акції Radarom.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Як зазначається, пізніше в Литві навчатимуться й інші українські військові, їхня точна кількість не вказується.

Засновник організації Blue/Yellow, яка була одним з організаторів акції Radarom, Йонас  Оман сказав, що придбані радари партіями надсилатимуть до Литви, пізніше їх перевезуть до України. За його словами, це найсучасніші радари з тих, які зараз використовують у світі, вони "бачать" навіть кулі снайпера.

Повідомляється, що під час акції "Раделаем" (Radarom) було зібрано 14 млн євро. На цю суму куплять не 14, як передбачалося раніше, а 16 радарів. 

Також дивіться: ЗС Литви навчають українських захисників обслуговувати БТР у польових умовах. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, благодійна кампанія Radarom зі збору коштів на військові радари для України тривала в Литві з 30 січня по 24 лютого за підтримки п’яти відомих литовських громадських організацій.

Литва (2557) радар (57) ЗСУ (7935)
+21
Литовським браттям черговий респект за підтримку України...
14.03.2023 22:57 Відповісти
+16
Они не для ловли пуль а для выявления стрелка. США такие радары уже давно устанавливает на Хамви. Стоит врагу выстрелить и в его сторону уже летит пулеметная очередь или снаряд.
14.03.2023 23:00 Відповісти
+13
Дякуємо,друзі!
14.03.2023 22:57 Відповісти
які "бачать" навіть кулі снайпера

Ви, знущайтесь?. Бачить. Накуй. Збий кулю снайпера.
14.03.2023 22:56 Відповісти
не будь дебілоідом..- визначає напрям\відстань)
14.03.2023 22:57 Відповісти
Він бухой,вже сам з собою розмовляє.
14.03.2023 22:58 Відповісти
ну таке..-є поняття як кут відхилення, й кой-що ще, але таким просунутим\бухим, мабуть це все- китайська...)
14.03.2023 23:01 Відповісти
То що бачить, то так. Але не збиває. А нікуя там не бачить. 7.62.
14.03.2023 23:00 Відповісти
Закусуй.Де там написано що збиває?🤣🤣🤣
14.03.2023 23:05 Відповісти
норм стрілок користується не тупою свд 7.62, а 12.7, а то й 14.3))- так що звіздуй за кораблем й не нявкай під руку, довбаче...(((
14.03.2023 23:19 Відповісти
Ти уважно читаєш? Бачать. А, коли, то вже снапер втік.
Литва закупила радари, які "бачять" навіть кулі снайпера - українські бійці вже проходять навчання
14.03.2023 23:22 Відповісти
Они не для ловли пуль а для выявления стрелка. США такие радары уже давно устанавливает на Хамви. Стоит врагу выстрелить и в его сторону уже летит пулеметная очередь или снаряд.
14.03.2023 23:00 Відповісти
Снайпер вже покине місце. Зразу після пострілу. Куля ще може не долетіти, як вже не має.
14.03.2023 23:01 Відповісти
щоб стрілок покинув місце, - що потрібно..??- він вже потенційна ціль мінбатру)- йди постріляй на передку, потім пукнеш щось свіже..)
14.03.2023 23:06 Відповісти
за дві-три секунди покине? та ну
14.03.2023 23:07 Відповісти
Так. Встигне. Це ж снайпер.
14.03.2023 23:10 Відповісти
Головне вчасно "смится".
14.03.2023 23:12 Відповісти
ти мжеш змитися тільки в унітаз))- це напростіше, клоун))
14.03.2023 23:13 Відповісти
ти простий довбойоб)- стрілок до позиції добирається півдня, й не сам..- а покинути її живим- проблемаммма
14.03.2023 23:12 Відповісти
Ты думаешь каждый снайпер это Рембо?)
14.03.2023 23:09 Відповісти
тому довбаку це не дійде...(((
14.03.2023 23:04 Відповісти
так точно..- це авт\система, яка працює при вівкненні..))
14.03.2023 23:08 Відповісти
Бачив в якомусь кіно що працюють абрамсом на придушення снайперів.Видно передають автоматично інформацію на танк і той стріляє.
15.03.2023 01:15 Відповісти
Не просто видят, а еще словить могут. Это как в фильме "Матрица".
14.03.2023 23:12 Відповісти
Деньги не большие, но почему то наши чиновники о таком не задумываются. А зачем им, не их же задница в окопах сыреет.
14.03.2023 23:10 Відповісти
Які ми відсталі і дрімучі. Просто жах. Нічого свого не створили. Зате у нас була "Академія Наук" з видатним плагіатором Патоном і той таки "виховав" цілу армію люто засекречених академіків - вони ніби є, але толку від паразитів нема. Якась відстійна країна "оборзєвшєго пролєтаріата"...
14.03.2023 23:12 Відповісти
А чи задавали ми собі питання:
Як сталося, що народ «кріпаків» зайняв найбільшу та найродючішу територію у Європі? Україна розміром - приблизно як Британія, Румунія і Польша разом узяті.
🇺🇦
Яким чином «сільська» мова «малоросійськоє наречіє которого не существуєт» має сукупно до мільйона слів??? Перші укр. слова (мед і страва) записані Пріском Панійським, в таборі гунського володаря Аттіли на території ******** України в 448 р. н.е
☝️
Як в «маленькую культуру» (за Арестовичем) вмістилися 200 000 народних пісень, велика національна кухня, орнаменти, обрядовість, архітектура, колосальний живопис, перші у сіхідній європі академії і книгодрук, стародавні літописи і кобзарство, гумор, театр Корифеїв і «Березіль», музика Веделя і Березовського, Сковорода і Вернадський… Такої «маленької культури» вистачило б на десять народів.
🤯
Як вийшло, що предки «молодої держави, якій всього 30 років», брали столицю Візантії Константинополь ще в 907 році, знищили Хозарський каганат 968 році, спалили османський флот у 1615 році, палили передмістя Москви 1618 року. І це лише верхівка верхівки айсбергу.
💪
Мене особисто НЕ дивує фантастична сила українців продемонстрована в останній рік. Українці були такими завжди. Нам про це кричить історія і пам'ять поколінь. Просто ця пам'ять до нас повертається надто повільно.

Ми, як гидке каченя, що виявилося лебедем і полетіло з курятника меншовартості.
І нам треба терміново навчитися ЛЮБИТИ і ПОВАЖАТИ себе, як це роблять нормальні незакомплексовані народи. Бо ми не кури, а лебеді, і батьки наші лебеді, і пра-прадідіди були вільними та прекрасними!
Вони високо літали і в курниках не жили.
Це треба знати і пишатися!
🇺🇦
В будь якій незрозумілій ситуації - пишайся Україною!
Це обгрунтовано.
Я перевіряв.
😉
А всім курям, гусям та індикам, які продовжують клювати себе і наш видатний народ своїми малоросійськими ватними дзьобами, вже скоро відрубають голови, обпатрають і відправлять в борщ.
Така от зоологія.
Амінь.
P.S.
Якщо сказане до вас одразу дійшло, то ви вже прекрасний лебідь, а якщо не доходить, то певно жираф.

Летімо далі, мої нескорені💪

Не знаю хто це написав, але написано добре.
Слава Україні!
15.03.2023 00:58 Відповісти
Все Ви правильно зауважуєте, але ... на науку "грошей нема". Купити ******* обладнання для виробництва зброї теж розуму не вистачає. В результаті будь яка затримка в постачанні призводить до збільшення втрат.
15.03.2023 02:07 Відповісти
Науки нет от слова вообще. Зато 80 процентов с высшим образованием. Из них 95 процентов не знают как вычисляется процент. Самое эпичное что я наблюдал,это как лет 5 назад приехала делегация академиков за 70, областной Минздрав собрал желающих на конфу(я вел тех поддержку тогда). И эти академики начали заливать с трибуны такое...что даже я не выдержал и вступил в полемику: какие то квантовые поля у человека, темная материя, нетрадиционная медицина, мешанина всякого говна, когда термины используют не зная их значения и тд и тп. Бедные врачи, такой бред выслушивать. Как же потом Минздрав от этого открещивался. Пригласили каких то выживших из ума кретинов. Ну и корочки академиков у них не липовые, настоящие. Вот тебе и вся наука.
15.03.2023 10:00 Відповісти
В 2020 на науку у "слуги" витрачали 0,17% ВВП в той час як в Ізраїлі витрачають 4,5% ВВП. Якщо не витрачати на дослідження то ніяких відкриттів зробити не вдасться, а всі докторські будуть відвертим плагіатом. А чому можуть навчити плагіатори студентів ми вже бачимо... Особливо по "семінарах в Трускавці"...
15.03.2023 15:56 Відповісти
это просто дно! То что должно быть на первых местах, так как ВСЕ сферы жизни зависят от науки, начиная от той же армии и медицины. Нет науки - нет ничего остального. Нет науки - это вечная бедность, это вечные закупки у других, это вечно отрицательное сальдо, удел страны 3 мира.
15.03.2023 17:06 Відповісти
вот потому Израиль является Израилем и чуть ли не треть нобелевских лауреатов - евреи, либо люди с еврейскими корнями. На душу населения там вообще нет равных. Усилия всегда дают плоды.
15.03.2023 17:09 Відповісти
Сколько радаров можно было купить на 35 млн грвн, для ток шоу шлюхи кравец, с которой ЗЕ устраивал клоунаду в шапито-95?
14.03.2023 23:20 Відповісти
Самим понравились. Похоже, что будет большой заказ и для своей армии. Да, рекомендовали своим союзникам по НАТО Латвии и Эстонии закупать их и для своей армии.
14.03.2023 23:27 Відповісти
Мне очень нравится ваша страна, хотя мне туда без визы не попасть. В Литве все по уму.
14.03.2023 23:29 Відповісти
Не всё по уму. Но стараемся. Возвращаются в страну больше, чем уезжает.
14.03.2023 23:46 Відповісти
У вас я знаю есть завод по производству лазеров. Мне это интересно, я электронщик.
14.03.2023 23:31 Відповісти
Не один завод. Что они делают секрет. Более Литва известна специализированными лазерами для науки. Здесь и США поставили в зависимость. Это не отвёрточное производство, а очень наукоёмкое. Что тревожит, что основа успехов больше фанатики из университетов, а не долговременная стратегия
14.03.2023 23:54 Відповісти
Это да, человеческий фактор это хорошо, но он ограничен. Но все равно, успехов. ))
15.03.2023 00:03 Відповісти
Во все времена науку двигали лишь фанатики да случайности
15.03.2023 09:52 Відповісти
Поки дехто розповідає про нейтральність, неготовність наших військових до західних зразків озброєнь Литва просто бере та допомагає всім, чим може і де може. Щира подяка і низький уклін за всю цю просто неймовірну підтримку. Це велика честь мати таких друзів.
14.03.2023 23:40 Відповісти
у ворога теж така приблуда є, білоруського виробництва, розміром з валізу.
15.03.2023 07:33 Відповісти
 
 