Литва закупила радари, які "бачать" навіть кулі снайпера - українські бійці вже проходять навчання
Литва закупила для України 16 сучасних радарів, які "бачать" навіть кулі снайпера. До литовського Каунаса приїхали 14 українських військових, які у вівторок почали проходити чотириденні курси підготовки до користування радарами, купленими внаслідок благодійної акції Radarom.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.
Як зазначається, пізніше в Литві навчатимуться й інші українські військові, їхня точна кількість не вказується.
Засновник організації Blue/Yellow, яка була одним з організаторів акції Radarom, Йонас Оман сказав, що придбані радари партіями надсилатимуть до Литви, пізніше їх перевезуть до України. За його словами, це найсучасніші радари з тих, які зараз використовують у світі, вони "бачать" навіть кулі снайпера.
Повідомляється, що під час акції "Раделаем" (Radarom) було зібрано 14 млн євро. На цю суму куплять не 14, як передбачалося раніше, а 16 радарів.
Як повідомлялося, благодійна кампанія Radarom зі збору коштів на військові радари для України тривала в Литві з 30 січня по 24 лютого за підтримки п’яти відомих литовських громадських організацій.
Ви, знущайтесь?. Бачить. Накуй. Збий кулю снайпера.
Як сталося, що народ «кріпаків» зайняв найбільшу та найродючішу територію у Європі? Україна розміром - приблизно як Британія, Румунія і Польша разом узяті.
🇺🇦
Яким чином «сільська» мова «малоросійськоє наречіє которого не существуєт» має сукупно до мільйона слів??? Перші укр. слова (мед і страва) записані Пріском Панійським, в таборі гунського володаря Аттіли на території ******** України в 448 р. н.е
☝️
Як в «маленькую культуру» (за Арестовичем) вмістилися 200 000 народних пісень, велика національна кухня, орнаменти, обрядовість, архітектура, колосальний живопис, перші у сіхідній європі академії і книгодрук, стародавні літописи і кобзарство, гумор, театр Корифеїв і «Березіль», музика Веделя і Березовського, Сковорода і Вернадський… Такої «маленької культури» вистачило б на десять народів.
🤯
Як вийшло, що предки «молодої держави, якій всього 30 років», брали столицю Візантії Константинополь ще в 907 році, знищили Хозарський каганат 968 році, спалили османський флот у 1615 році, палили передмістя Москви 1618 року. І це лише верхівка верхівки айсбергу.
💪
Мене особисто НЕ дивує фантастична сила українців продемонстрована в останній рік. Українці були такими завжди. Нам про це кричить історія і пам'ять поколінь. Просто ця пам'ять до нас повертається надто повільно.
Ми, як гидке каченя, що виявилося лебедем і полетіло з курятника меншовартості.
І нам треба терміново навчитися ЛЮБИТИ і ПОВАЖАТИ себе, як це роблять нормальні незакомплексовані народи. Бо ми не кури, а лебеді, і батьки наші лебеді, і пра-прадідіди були вільними та прекрасними!
Вони високо літали і в курниках не жили.
Це треба знати і пишатися!
🇺🇦
В будь якій незрозумілій ситуації - пишайся Україною!
Це обгрунтовано.
Я перевіряв.
😉
А всім курям, гусям та індикам, які продовжують клювати себе і наш видатний народ своїми малоросійськими ватними дзьобами, вже скоро відрубають голови, обпатрають і відправлять в борщ.
Така от зоологія.
Амінь.
P.S.
Якщо сказане до вас одразу дійшло, то ви вже прекрасний лебідь, а якщо не доходить, то певно жираф.
Летімо далі, мої нескорені💪
Не знаю хто це написав, але написано добре.
Слава Україні!