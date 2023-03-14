Литва закупила радари, які "бачать" навіть кулі снайпера - українські бійці вже проходять навчання

Литва закупила для України 16 сучасних радарів, які "бачать" навіть кулі снайпера. До литовського Каунаса приїхали 14 українських військових, які у вівторок почали проходити чотириденні курси підготовки до користування радарами, купленими внаслідок благодійної акції Radarom.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Як зазначається, пізніше в Литві навчатимуться й інші українські військові, їхня точна кількість не вказується.

Засновник організації Blue/Yellow, яка була одним з організаторів акції Radarom, Йонас Оман сказав, що придбані радари партіями надсилатимуть до Литви, пізніше їх перевезуть до України. За його словами, це найсучасніші радари з тих, які зараз використовують у світі, вони "бачать" навіть кулі снайпера.

Повідомляється, що під час акції "Раделаем" (Radarom) було зібрано 14 млн євро. На цю суму куплять не 14, як передбачалося раніше, а 16 радарів.

Також дивіться: ЗС Литви навчають українських захисників обслуговувати БТР у польових умовах. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, благодійна кампанія Radarom зі збору коштів на військові радари для України тривала в Литві з 30 січня по 24 лютого за підтримки п’яти відомих литовських громадських організацій.