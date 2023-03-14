УКР
7 668 60

Є чітка позиція Ставки - посилювати Бахмутський напрямок, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 384 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сотні тисяч наших людей після 24 лютого і ще з 2014 року стали українськими добровольцями та захищають Україну від російської агресії. Мільйони допомагають! Шукають усе необхідне для оборони, лікують і реабілітують після поранень, рятують після російських ударів, працюють заради України і українців.

Міцність наших Сил оборони і безпеки – у міцності нашого народу. А сила українців і держави в цілому ґрунтується на тому, що українці стають воїнами у вирішальний час: не губляться, а бʼються, не шукають чужого, а роблять усе, щоб вибороти своє.

Ми переможемо в цій війні. Робимо все для цього. Підтримуємо одне одного. Посилюємо державу. Об’єднуємо світ заради нашої перемоги. Яка складається, насправді, із дій усіх, хто бореться за Україну, хто воює за нашу державу і за своїх побратимів, хто робить усе, щоб не віддати ворогу ані нашу землю, ані українську славу.

Провів засідання Ставки. Доповіді Головкома, розвідки, командувачів напрямків. Основна увага – ОСУВ "Хортиця" і Бахмут. Є чітка позиція усієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально.

Далі генерал Тарнавський доповідав щодо "Таврії" – це частина донецьких напрямків, частина південних напрямків. Генерал Москальов доповів щодо ситуації для ОСУВ "Одеса". Генерал Наєв – щодо "Півночі". Звичайно, постійно на Ставці опрацьовуємо постачання боєприпасів, зброї", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир (25545) Бахмут (1567) Ставка (163)
+29
Вова, чем посилювати? Пушечным мясом? Снарядами посилюйте! А если нет, то нехер ребят в расход пускать!
14.03.2023 23:56 Відповісти
+23
Тю, ви шо не чули? На Рєзнікова та Буданова готувався ж "замах", вони напевно десь у підпіллі, харчуються яйцями па 17 та яблуками па 50 ...
15.03.2023 00:10 Відповісти
+22
21:20
14.03.2023 23:47 Відповісти
21:20
14.03.2023 23:47 Відповісти
Не стикується з марафоном. А де Резников? Самоусунувся?
14.03.2023 23:51 Відповісти
Тю, ви шо не чули? На Рєзнікова та Буданова готувався ж "замах", вони напевно десь у підпіллі, харчуються яйцями па 17 та яблуками па 50 ...
15.03.2023 00:10 Відповісти
Яйцями африканського страуса?.
Може бути. Про яблуки, пас.
15.03.2023 00:13 Відповісти
Яйца африканского страуса, включая доставку, будут дешевле, чем резников закупает куриные....
15.03.2023 00:18 Відповісти
Яблука з Едемського Саду.
15.03.2023 00:22 Відповісти
Яблука з Ермакського Заду.
15.03.2023 01:57 Відповісти
уважаемый Виктор Виктор очень ироничный полемист: аж завидую белой завистью перлу про яблоки из Эдемского сада...
15.03.2023 10:12 Відповісти
Дивно, що ти ще тут Порошенка не приліпило...
15.03.2023 09:22 Відповісти
Де мільйони баксів. Мільйони допомагають! Шукають усе необхідне для оборони, лікують і реабілітують після поранень, рятують після російських ударів, працюють заради України і українців. Джерело:
14.03.2023 23:50 Відповісти
А. Є чітка позиція Ставки.
14.03.2023 23:52 Відповісти
Волонтери і міжнародна допомога.
14.03.2023 23:53 Відповісти
Тобто робити саме те, чого хотіли кацапи - спалювати свої резерви, необхідні для контрнаступу.

Нагадаю - кацапи легко наберуть ще 500 тисяч м'яса. Їм співвідношення 1/10 до сраки. А от нам ні.
14.03.2023 23:56 Відповісти
Мясо, це проблема. Але проблема і для московії. Резерви забезпечення?. Якщо показували іржавий АК ще тоді, то тепер хіба що іран.
15.03.2023 00:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yTwD60ujRSI https://www.youtube.com/watch?v=yTwD60ujRSI

15.03.2023 06:30 Відповісти
Вова, чем посилювати? Пушечным мясом? Снарядами посилюйте! А если нет, то нехер ребят в расход пускать!
14.03.2023 23:56 Відповісти
По Бахмуту багато питань .Особливо фланги які вже виразно показують негативні речі.Назріває питання чому до цього не було допомоги і тримання лінії щоб не було ударів з флангу?Була повна логістика і повний контроль.Чому тоді не було підмоги а зараз проснулися?.Вкотре вже в десятий раз кажу , всі рішення влади і верхівки приходять з великим запізненям.Коли ситуації ,або критичні або фактично завершені.Це вже не перший раз таке.Коли за 2-3 місяца всі кажуть що от таке буде потрібно вирішувати ,але нічого не роблять , а коли вже все тоді влада прокидається.Не розумію вони там поголівно тормозуху вживають?Невже не було зрозуміло що після Бахмуту Краматорськ і Слов'янськ?Для цього що потрібно бути експертом?А там тільки дійшло що за Бахмутом йдуть під роздачу ці міста.Рік війни ви там щось курите7
14.03.2023 23:56 Відповісти
Великий наступ всі чекають. Ні, не встигнуть московіти. Точно не скажу. Не родич Ванги, як деякі чиновники.
показати весь коментар
15.03.2023 00:01 Відповісти
всі чекають - все ждут?
15.03.2023 00:07 Відповісти
Зеля чекає наступу Московії.
15.03.2023 08:54 Відповісти
Важко сказати який він буде і де.Але він буде бо по іншому не може бути.
15.03.2023 00:08 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ!
15.03.2023 00:10 Відповісти
Соледар уступили точно так же - под давлением с флангов и угрозой окружения.
Сырский кажись тупит!
15.03.2023 00:10 Відповісти
Сырский не может принимать об этом решение в одиночку. Его скорее всего вообще принимают коллегиально, в генштабе не один Сырский.
15.03.2023 00:11 Відповісти
А Сырский кажись и не принимает решений! В последнее время активизировалась Ставка Главкомверха Ермака и царевича Володи - научились на компьютерной системе ВСУ джойстиком войска двигать!
15.03.2023 08:15 Відповісти
Все оперативно-стратегические решения принимает опытный и талантливый полководец генерал Залужный, занимающий ключевую должность Главнокомандующего ВСУ.

Раз он решил продолжать оборонительную операцию в Бахмуте, значит, так и нужно.
15.03.2023 10:16 Відповісти
А может его пытали на заседании Ставки? Видосиками...
15.03.2023 11:19 Відповісти
А чим займається твій квартал? Ось і підсилюй ним напрямок. Щоб не кривлялись в телевізорі як ти.
14.03.2023 23:57 Відповісти
Деребанить і відпочиває. І так по кругу.
15.03.2023 00:02 Відповісти
Не нагнітай.. для них да..

Вони бояться

Жену будут иметь.. а ты, за тебе после жены туда и принесут.. Озабоченные.. Даже гыдко.. Все понятно. Мы одни.. и если нас окружили.. значит мы их уничтожим.. Пох ваши снаряды, техника.. никто не отменял, нож и лопату.. добудь в бою.. и добудем.. Суки кацапские..

Якщо вони прийшли на нашу землю.. То ми їх повбиваємо в той чи інакший спосіб.. Посівна у нас.. а гною не вистачає.
15.03.2023 00:01 Відповісти
Цікаво, як ти все добудеш сидячи на дивані?
15.03.2023 11:29 Відповісти
Ще б "вебку" приніс на засідання Ставки і викладав відосики онлайн аби всі знали, що вони там вирішують та планують.
15.03.2023 00:04 Відповісти
Отключите этому придурку инет,портит настроение перед сном
15.03.2023 00:05 Відповісти
Україна довіряе ВСУ.

Украіна довіряе Залужному.

Робіть свою справу хлопці.
Разом до Перемоги!

(Все інше- де? Хто ? Як? - залиште собі. Поспілкуємось після Перемоги)
15.03.2023 00:14 Відповісти
Ти навіть не уявляєш, як тяжко робити свою справу з голою сракою.
15.03.2023 07:18 Відповісти
А чи не може це бути повторенням харківського наступу? Вся увага була на Херсон, а потім раз і Харківська область? Інакше дійсно сумнівна цінність тримати вже напівоточене місто. Звісно, це з дивана так здається, може маючи всю інформацію, можна прийти до іншого висновку, хто знає. Але на око - дивно.
15.03.2023 00:17 Відповісти
Чекаємо уже РІК на відзначення, привладними Захисників України за знищений флагман московії у Чорному морі, бо Великобританія уже навіть СПЕЦІАЛЬНУ МЕДАЛЬ ВСТАНОВИЛА за це, а у наших мажнавладців, усе руки недоходять, забувають через золоті гроші на харчуванні Війська !!!
15.03.2023 00:30 Відповісти
Так це ж Нептун п'ятого в@бав. От якби шматом асфальту!!!! От тоді б весь квартал ходив обвішений ардєнамі " за взятіє маскви".
15.03.2023 09:44 Відповісти
скільки ж поклали наших під цим бахмутом,,,,,чітка позиція "усієі" ставки
15.03.2023 00:32 Відповісти
Я вижу стабильную поставку видосов от ОП и лапши на телемарафоне а стабильности с боеприпасами в Бахмуте нету...
15.03.2023 01:16 Відповісти
менi хлопцi казали, шо русня пiшки ходить десь в 4..5 км. а дicтати нема чим - замiсть БК в нас казочки про те, що "у росцiян снарядний голод".
15.03.2023 01:32 Відповісти
треба мати план а не хотелки
15.03.2023 02:02 Відповісти
Бахмут - це зараз максимально стиснута пружина. По всім законам скоро вона має виштовкнути лінію фронту, і почнеться контрнаступ, думаю вже дуже скоро, точно десь у кінці березня
15.03.2023 03:44 Відповісти
Давай снаряди, Зєля. Потриндів і все?
15.03.2023 04:14 Відповісти
А чо нє, валодзя? Коридор в крим зданий - тепер лишилося перемолоти всіх патріотів в Бахмуті і сказати, що у нас більше немає сил для відвоювання територій. Ти думаєш ***, що ти геіальний? Всі все знають і вижити тобі після капітуляції чи здачі українських територій - не вийде!!!!!!!!!!!!!
15.03.2023 06:28 Відповісти
Все згідно з оманськими домовленностями !
15.03.2023 08:49 Відповісти
Гнусаве мурло!
15.03.2023 06:58 Відповісти
токо не запой с хріпоцою : "нас водила молодость в сабельный поход..."
15.03.2023 07:29 Відповісти
наверное, боневтік янелохмнесорокдва готовится куда-то свалить... очень сильно его обидели, когда не дали ему Оскара и не дали выступить на церемонии награждения... даже министр околовсяческих неукраинских дел кулёба в носу начал ковыряться от возмущения...
15.03.2023 08:17 Відповісти
Вбивати кацапів нічим .
Де воно все?
Може треба менше оскарами перейматись.
До речі мосійчка бовкнула- президенту України вже ніхто нічого не може заборонити. Сцарьок у нас
15.03.2023 08:23 Відповісти
Снарядів немає. Чи падли економлять. А військових туди направляє. Він що, хоче ''положити'' частину армії???? Таке йому всіма боками вилізе!
15.03.2023 08:43 Відповісти
Тре ще зняти 30 000 гривен з війскових, та ще 1 закон ввести про покарання війскових.
15.03.2023 08:48 Відповісти
Блт... Все через сраку!
Спочатку вийшли із Соледару (тренділи, що він "не має цінності в плані оборони"), потім проіпали Красну Гору (бо поставили туди на прикриття зовсім непідготовлену ТРО), а тепер вони, ****, "посилюють Бахмутський напрямок".
Все через сраку, блт, генії воєнної думки...
15.03.2023 09:08 Відповісти
Всіх учасників ставки клоуна на Бахмут на передову.
15.03.2023 09:13 Відповісти
А давайте вспомним Дебальцево...

Шо то мне вспомнилось про грабли, Василия Ивановича и про Сырского.
Он тогда командовал сектором С и непосредственно войсками в Дебальцевской операции.
И именно по приказу штаба сектора С 1-й батальон 30-й ОМБр под командованием Собко, который оборонял Логвиново покинул его для отдыха. В результате "шахтеры" Логвиново без единого выстрела и полностью перекрыли единственную дорогу из Дебальцево на Большую землю.
Снова "гопак на граблях" в исполнении старых героев?
15.03.2023 11:52 Відповісти
чітка позиція ставки , а хто туди входить нікому не скажу...
15.03.2023 16:35 Відповісти
 
 