Є чітка позиція Ставки - посилювати Бахмутський напрямок, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 384 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сотні тисяч наших людей після 24 лютого і ще з 2014 року стали українськими добровольцями та захищають Україну від російської агресії. Мільйони допомагають! Шукають усе необхідне для оборони, лікують і реабілітують після поранень, рятують після російських ударів, працюють заради України і українців.

Міцність наших Сил оборони і безпеки – у міцності нашого народу. А сила українців і держави в цілому ґрунтується на тому, що українці стають воїнами у вирішальний час: не губляться, а бʼються, не шукають чужого, а роблять усе, щоб вибороти своє.

Ми переможемо в цій війні. Робимо все для цього. Підтримуємо одне одного. Посилюємо державу. Об’єднуємо світ заради нашої перемоги. Яка складається, насправді, із дій усіх, хто бореться за Україну, хто воює за нашу державу і за своїх побратимів, хто робить усе, щоб не віддати ворогу ані нашу землю, ані українську славу.

Провів засідання Ставки. Доповіді Головкома, розвідки, командувачів напрямків. Основна увага – ОСУВ "Хортиця" і Бахмут. Є чітка позиція усієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально.

Далі генерал Тарнавський доповідав щодо "Таврії" – це частина донецьких напрямків, частина південних напрямків. Генерал Москальов доповів щодо ситуації для ОСУВ "Одеса". Генерал Наєв – щодо "Півночі". Звичайно, постійно на Ставці опрацьовуємо постачання боєприпасів, зброї", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Україна вдячна кожному, хто відчув, що час стати воїном, - Зеленський привітав добровольців. ФОТОрепортаж