Є чітка позиція Ставки - посилювати Бахмутський напрямок, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 384 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сотні тисяч наших людей після 24 лютого і ще з 2014 року стали українськими добровольцями та захищають Україну від російської агресії. Мільйони допомагають! Шукають усе необхідне для оборони, лікують і реабілітують після поранень, рятують після російських ударів, працюють заради України і українців.
Міцність наших Сил оборони і безпеки – у міцності нашого народу. А сила українців і держави в цілому ґрунтується на тому, що українці стають воїнами у вирішальний час: не губляться, а бʼються, не шукають чужого, а роблять усе, щоб вибороти своє.
Ми переможемо в цій війні. Робимо все для цього. Підтримуємо одне одного. Посилюємо державу. Об’єднуємо світ заради нашої перемоги. Яка складається, насправді, із дій усіх, хто бореться за Україну, хто воює за нашу державу і за своїх побратимів, хто робить усе, щоб не віддати ворогу ані нашу землю, ані українську славу.
Провів засідання Ставки. Доповіді Головкома, розвідки, командувачів напрямків. Основна увага – ОСУВ "Хортиця" і Бахмут. Є чітка позиція усієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально.
Далі генерал Тарнавський доповідав щодо "Таврії" – це частина донецьких напрямків, частина південних напрямків. Генерал Москальов доповів щодо ситуації для ОСУВ "Одеса". Генерал Наєв – щодо "Півночі". Звичайно, постійно на Ставці опрацьовуємо постачання боєприпасів, зброї", - сказав Зеленський.
Може бути. Про яблуки, пас.
Нагадаю - кацапи легко наберуть ще 500 тисяч м'яса. Їм співвідношення 1/10 до сраки. А от нам ні.
Сырский кажись тупит!
Раз он решил продолжать оборонительную операцию в Бахмуте, значит, так и нужно.
Вони бояться
Жену будут иметь.. а ты, за тебе после жены туда и принесут.. Озабоченные.. Даже гыдко.. Все понятно. Мы одни.. и если нас окружили.. значит мы их уничтожим.. Пох ваши снаряды, техника.. никто не отменял, нож и лопату.. добудь в бою.. и добудем.. Суки кацапские..
Якщо вони прийшли на нашу землю.. То ми їх повбиваємо в той чи інакший спосіб.. Посівна у нас.. а гною не вистачає.
Украіна довіряе Залужному.
Робіть свою справу хлопці.
Разом до Перемоги!
(Все інше- де? Хто ? Як? - залиште собі. Поспілкуємось після Перемоги)
Де воно все?
Може треба менше оскарами перейматись.
До речі мосійчка бовкнула- президенту України вже ніхто нічого не може заборонити. Сцарьок у нас
Спочатку вийшли із Соледару (тренділи, що він "не має цінності в плані оборони"), потім проіпали Красну Гору (бо поставили туди на прикриття зовсім непідготовлену ТРО), а тепер вони, ****, "посилюють Бахмутський напрямок".
Все через сраку, блт, генії воєнної думки...
Шо то мне вспомнилось про грабли, Василия Ивановича и про Сырского.
Он тогда командовал сектором С и непосредственно войсками в Дебальцевской операции.
И именно по приказу штаба сектора С 1-й батальон 30-й ОМБр под командованием Собко, который оборонял Логвиново покинул его для отдыха. В результате "шахтеры" Логвиново без единого выстрела и полностью перекрыли единственную дорогу из Дебальцево на Большую землю.
Снова "гопак на граблях" в исполнении старых героев?