Деяких представників УПЦ МП "стимулюватимуть" піти з Києво-Печерської лаври, - Ткаченко

лавра

Процедура законного повернення майна Києво-Печерської лаври в користування держави не передбачає "виселення" ченців, однак деяких представників УПЦ МП "стимулюватимуть" залишити територію.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Очільник Мінкульту наголосив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців. Йдеться про повернення майна, яке належить державі, – як рухомого, так і нерухомого.

"Якщо хтось і має виїжджати в перших рядах, на мій погляд, то це ті очільники, які вели незаконні будівництва на території об’єкта ЮНЕСКО впродовж багатьох років – митрополити Павло, Антоній, Синодальне управління, Адміністрація УПЦ МП… А вже потім можна говорити про всіх інших", – сказав Ткаченко.

Міністр наголосив, що наразі триває відповідний процес і створено комісії за участі СБУ і МВС. "Сьогодні-завтра" вони вже розпочнуть роботу, і можна буде говорити про конкретні дати повернення держмайна у користування держави.

Відповідаючи на запитання, куди подінуться ченці УПЦ Московського патріархату, якщо про виселення не йдеться, Ткаченко сказав, що "у них завжди є вибір".

Коментуючи заяву митрополита Павла, який має намір "до останнього відстоювати свої права" і не звільняти територію Лаври, а ще анонсував "апокаліпсис, який розпочнеться з України", Ткаченко зазначив, що "цей персонаж" впродовж багатьох років був героєм багатьох репортажів і говорив за цей час різні речі.

"Дослухатися до його слів потрібно відносно – це перше. А друге – я переконаний, що ситуація докорінно зміниться, коли ці громадяни покинуть територію Лаври. Думаю, спільна робота фахівців і правоохоронців стимулюватиме таке їхнє рішення", – сказав глава Мінкульту.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату).

Наприкінці 2022 року заповідник "Києво-Печерська лавра" поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.

В УПЦ (МП) стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври "є забаганка чиновників з Мінкульту".

+33
СТИМУЛЯТОР ЕЛЕКТРИЧЕСКИЙ
показати весь коментар
15.03.2023 01:37 Відповісти
+26
деяких представників УПЦ МП "стимулюватимуть" залишити територію. Джерело:

Стимулус (лат) -так называлась заостренная палка погонщика скота. И таки да, простимулировать тот скот, который засел в Лавре, было бы невредно. В чисто воспитательных целях.
показати весь коментар
15.03.2023 01:31 Відповісти
+26
"деяких представників УПЦ МП "стимулюватимуть" залишити територію"
показати весь коментар
15.03.2023 02:13 Відповісти
пинками.
показати весь коментар
15.03.2023 01:18 Відповісти
Копняками.
Є таке українське слово "копняк", і вислів "дати копняка".
показати весь коментар
15.03.2023 02:04 Відповісти
ще кажуть дати шпіца.
показати весь коментар
15.03.2023 02:39 Відповісти
"дати шпіца" - це чисто львівський лексикон.
показати весь коментар
15.03.2023 02:52 Відповісти
ДАЙОШЬ КАЖДОМУ ПОПУ МОНАХУ УПЦ МП ПОВЕСТКУ В БАХМУТ..
показати весь коментар
15.03.2023 09:06 Відповісти
Ткаченко не майся ерундой ... Зашел взвод фронтовиков и никаких стимулов не нужно --будут наперегонки валить
показати весь коментар
15.03.2023 06:05 Відповісти
потрібно парафіянам просити пашку-мерса освятити батоги, паяльники і мило з написом "для УПЦ МП"
показати весь коментар
15.03.2023 08:21 Відповісти
Куй розбазарює бюджет. Скоть. однак деяких представників УПЦ МП "стимулюватимуть" залишити територію. Джерело:
показати весь коментар
15.03.2023 01:20 Відповісти
Коли в лаврі шукають шпигунів значить знову прикривають якусь зраду на фронті чи кражу гумдопомоги чи грошей на закупках для армії щоб всі злодійства власть імущих за допомогою придуркуватих коментів про попів прикрили злочини влади.
показати весь коментар
15.03.2023 03:24 Відповісти
Ну от... Нікалай спалився...
показати весь коментар
15.03.2023 03:51 Відповісти
С каких это пор ты стал переживать за фронт, любитель срашки?)
показати весь коментар
15.03.2023 07:47 Відповісти
Це вкид вночі? Завтра ніхто і не прочитає.
показати весь коментар
15.03.2023 01:22 Відповісти
Я, по роботі привик добами не спати.
Добу через добу. А мені тут піонери казки розказують.🤣
показати весь коментар
15.03.2023 01:25 Відповісти
Я читаю ... 9 год. 25 хвилин ранку.😁
показати весь коментар
15.03.2023 09:27 Відповісти
Волшебный пендель ?
показати весь коментар
15.03.2023 01:24 Відповісти
ху із вис.
На довго лавра.
показати весь коментар
15.03.2023 01:26 Відповісти
деяких представників УПЦ МП "стимулюватимуть" залишити територію. Джерело:

Стимулус (лат) -так называлась заостренная палка погонщика скота. И таки да, простимулировать тот скот, который засел в Лавре, было бы невредно. В чисто воспитательных целях.
показати весь коментар
15.03.2023 01:31 Відповісти
Хех, в языках полно латыни, любопытно
показати весь коментар
15.03.2023 02:12 Відповісти
Ти ще не здогадуєшся, скільки в нашій мові "тюркизмів"!!! Як людина, що трохи знає одну з тюркських мов, я тобі кажу!
показати весь коментар
15.03.2023 04:28 Відповісти
Та що там про тюркізми казати, коли навіть готського походження вистачає.
показати весь коментар
15.03.2023 09:51 Відповісти
"Ахрєнєть" !!!
Я сподобився спілкуванню з єдиною мовою у світі що знає мову готів! От пощастило!
показати весь коментар
15.03.2023 10:24 Відповісти
передаста й содоміта, розтоптувача Заповідей - пашку-мерседеса прийдеться за бороду витягувати й викидати зі святині. Та моспархатна гнида ще й погрожує владі.
показати весь коментар
15.03.2023 01:32 Відповісти
Це спецом. Для московії. Картинка.
показати весь коментар
15.03.2023 01:34 Відповісти
СТИМУЛЯТОР ЕЛЕКТРИЧЕСКИЙ
показати весь коментар
15.03.2023 01:37 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 06:30 Відповісти
а він освячений пашою-мерсом?
показати весь коментар
15.03.2023 08:19 Відповісти
Гарний струмент. А ще є праска. Але від неї видимі сліди залишаються.
показати весь коментар
15.03.2023 09:53 Відповісти
Що цікаво, ні слова про ПЦУ. Замість патріархата тепер каганат.
показати весь коментар
15.03.2023 01:38 Відповісти
не передбачає "виселення" ченців, что за бред?

как они себе это представляют?!
показати весь коментар
15.03.2023 01:38 Відповісти
Коли настане час. Прийде поліціянт. І вишверне його, а оператор все, зніме.🤣
показати весь коментар
15.03.2023 01:44 Відповісти
Ченці нічого не вирішують.

Головне московитське керівництво звідтам витягти, а дріб'язок або залишиться під Українською церквою, або ж підуть самі, щоби не залишатись "під антихристами" - це їхній вибір.
показати весь коментар
15.03.2023 01:48 Відповісти
Десатинізація в дії.
показати весь коментар
15.03.2023 01:53 Відповісти
Це означає що ті ченці хто захоче залишитись у Лаврі повинні будуть перейти в ПЦУ. Хто виявить таке бажання і покається, то ПЦУ прийме його як блудного сина. Про це сьогодні сказав Євстратій Зоря.
показати весь коментар
15.03.2023 02:10 Відповісти
а вони там потрібні?? сумніваюсь
показати весь коментар
15.03.2023 02:25 Відповісти
А куди їм дітись, не на вулицю їх викидати щоб бомжували. До цивільного життя вони не пристосовані, а в ПЦУ не має стільки монахів щоб заповнити Печерську Лавру.
Кажуть що половина ченців Лаври ще зразу після отримання Томоса були готові перейти в ПЦУ.
показати весь коментар
15.03.2023 02:44 Відповісти
заарештувати усіх так званих "священиків", "монахів" цієї кгб/фсб секти і потім поміняти на наших Героїв !!!
показати весь коментар
15.03.2023 04:19 Відповісти
На **********, на яку так старанно молилися . Погони під рясою є, зарплатня капає
показати весь коментар
15.03.2023 07:10 Відповісти
От я дивуюся.
Якщо прикладом я, буду половину життя сидіти вдома, нічого не робити окрім того що гратися в ігри та розмовляти зі стелею, а мої батьки мене б годували. Ось вони померли і я опинився в тій самій ситуації що і ченці, не пристосований ні до чого. Питання, державі було б не насрати що я нічого не можу більше робити? Мене намагалися б пристроїти до іншої родини, щоб мене годували? Мабуть ні.
То чому хтось має перейматися здоровими мужиками, які все життя страдають відвертою хєрнею?
Не можеш працювати - іди роби інвалідність. Не хочеш працювати - іди на х.
Нехай на onlyfans ідуть, там все те саме, що вони звикли робити, тільки на камеру, а подаяння мабуть такі самі.
показати весь коментар
15.03.2023 09:47 Відповісти
"Синьоглазку" у келію І виселять нікого не треба - самі виселяться!
показати весь коментар
15.03.2023 04:30 Відповісти
ГЕТЬ з нашої Української землї!!!
показати весь коментар
15.03.2023 01:52 Відповісти
струмом їх підбадьорити треба
показати весь коментар
15.03.2023 01:56 Відповісти
Копняка под жопу: чемодан-вокзал-расея
показати весь коментар
15.03.2023 02:10 Відповісти
"деяких представників УПЦ МП "стимулюватимуть" залишити територію"
показати весь коментар
15.03.2023 02:13 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 02:20 Відповісти
А як точно зображено #идівську морду ліца московського попа? Сук@, фарисеї, які не визнали Ісуса, тепер християнять на доходних місцях - дуже по #идівськи
показати весь коментар
15.03.2023 08:42 Відповісти
То це це виходить що Києво_Печерська Лавра залишиться як згвалтована гімназистка - "нємножко беремєнной ФСБ РПЦ"? Аборт! І чистка!
показати весь коментар
15.03.2023 02:17 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 02:34 Відповісти
то що, він вже в дорозі на....?
показати весь коментар
15.03.2023 08:18 Відповісти
"єдиною підставою" e te, sho moskov'ski voshi zasily v centri Rusi-Ukrainy
показати весь коментар
15.03.2023 03:56 Відповісти
цей комуністичний шиз ткачєнко знов виходить на зв'язок. Спочатку йому дорогу перейшов Чайковський, потім воно уявляє з себе гестапо яке має видавати виїзні візи, розпоряджатися кому як пересуватися за які кордони. А от базово *********** орендарів по закінченню контракту воно не в стані.

"Очільник Мінкульту наголосив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців. Йдеться про повернення майна, яке належить державі",

чуєте що верзе?! Воно навіть не розуміє що означає "майно"!
показати весь коментар
15.03.2023 04:51 Відповісти
кацапської фсб/кгб секти ім. тогваріща сталіна, як і кацапськи фсб попів-3.14дерасів не повинно бути на Святій українській землі !!!





показати весь коментар
15.03.2023 05:12 Відповісти
Я розумію, що держава не збирається забороняти УПЦ МП к Україні, просто розірвати договір про аренду Лаври в всього майна українців безеоштовно? А знає міністр ткаченко, що в цих ворогів більше 11 тисяч храмів по всій Україні, які вони займають незаконно?
показати весь коментар
15.03.2023 06:17 Відповісти
Ой міністр сам е прихожанином сатанинської церкви
показати весь коментар
15.03.2023 06:53 Відповісти
Усім попам і монахам молодшим 60 років повістки і в учебки. Вони що недоторкані ? Чому прості люди вже більше року стікають кров'ю на передовій а багато попів (різних конфесій) жиріють і ганяють на дорогезних іномарках ? Чи для них інша Конституція і закони
показати весь коментар
15.03.2023 06:30 Відповісти
Засруть усі окопи
показати весь коментар
15.03.2023 07:12 Відповісти
Громадянство усіх мешканців Лаври проверили ? Не громадян - за шкірку і за поребрик. І ще з'ясувати як получали ВНЖ і чи з 2014 е нови громадяни у Лаврі. Там може цікавий клубок виявиться , зав'язаний на министерство міграції
показати весь коментар
15.03.2023 06:51 Відповісти
щоб прогнати майданівців з Києва майдан спалили.
показати весь коментар
15.03.2023 07:19 Відповісти
з яких пір дозволена незаконна окупація?

немає підстав займати приміщення то вигнати до біса
показати весь коментар
15.03.2023 07:20 Відповісти
... чуть помедленнее кони (с)
показати весь коментар
15.03.2023 07:25 Відповісти
ОСЬ ЧЕРГОВИЙ ЗАШКВАР москаля Ткаченка

https://www.facebook.com/ira.tsilyk?__cft__[0]=AZW-KDERY_8H8uprLEHLmwAeym9ymTQt6hKKmMhTKYWN83DB35MklrbszrFZso8PjaqAqwIrE60KwEvNBrRTmCVUAvD4Vh98tW24VSW1ywT__R_n7W3hN8o9sm-_tYK29XQ4LDWm4IRgFDUzupBA9Wie041yA7hld20ufQGZxE3BlRVypIubUm0wyMgZkPDWmOwW0OnA56sGFgDA2yQU20LH&__tn__=-UC%2CP-y-R Iryna Tsilyk

https://www.facebook.com/ira.tsilyk/posts/pfbid02KAzbwEnykM8zMGfuyYk5Qd6QiZDREgd86qjEA7vrEyeDLWiK8ABvz1WTo1GMd5n7l?__cft__[0]=AZW-KDERY_8H8uprLEHLmwAeym9ymTQt6hKKmMhTKYWN83DB35MklrbszrFZso8PjaqAqwIrE60KwEvNBrRTmCVUAvD4Vh98tW24VSW1ywT__R_n7W3hN8o9sm-_tYK29XQ4LDWm4IRgFDUzupBA9Wie041yA7hld20ufQGZxE3BlRVypIubUm0wyMgZkPDWmOwW0OnA56sGFgDA2yQU20LH&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 д. ·

Розкажу одну доволі брудну історію, яка, на мою думку, є етичним злочином і яка може зацікавити журналістів. Уявіть собі, ваших дітей запросили взяти участь у кастингу для зйомок ігрового фільму про нещасних сирот, що лишилися без мами в Бахмуті під час війни. Ви записуєте акторські проби, надсилаєте їх, і зрештою геть випадково спливає інформація про те, що це фільм російського режисера, який ще минулого року знімав серіал у Росії, а тепер живе в Нью Йорку і має американський паспорт. Алєксандр Молочніков планує знімати свій ігровий короткий метр про дітей з Бахмута в найближчі дні під Києвом, він з оператором уже в Україні і намагається швидко зібрати українську команду та провести зйомки в реальній локації - зруйнованому домі. От тільки інформація про те, що режисер - росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників. Колеги, будьте обережні!

Звідки я про все це знаю? Мені розповів деталі мій колега і приятель, відомий український художник-постановник https://www.facebook.com/ivan.levchenko.9?__cft__[0]=AZW-KDERY_8H8uprLEHLmwAeym9ymTQt6hKKmMhTKYWN83DB35MklrbszrFZso8PjaqAqwIrE60KwEvNBrRTmCVUAvD4Vh98tW24VSW1ywT__R_n7W3hN8o9sm-_tYK29XQ4LDWm4IRgFDUzupBA9Wie041yA7hld20ufQGZxE3BlRVypIubUm0wyMgZkPDWmOwW0OnA56sGFgDA2yQU20LH&__tn__=-]K-y-R Ivan Levchenko , до якого Молочніков звернувся із пропозицію попрацювати на проекті. Ваня «включив дурачка», отримав сценарій і записав їхню аудіо-розмову. Зі слів Молочнікова, він має підтримку Офісу президента України і отримав прес-карти для себе та оператора. (UPD Я не можу знати цього напевно, переказую слова Молочнікова, які почула на власні вуха у записаній розмові).

Я прочитала його сценарій. В ньому багато несмаку, але найгірше не це. Вдумайтеся ще раз - в той час, як українські діти гинуть від терористичних дій Росії, режисер-росіянин їде в Україну знімати про це ігровий фільм і залучає до зйомок інших українських дітей, чиї батьки поняття не мають про те, що це за проект і хто його автор. Чому я вирішила, що потенційні учасники цього не знають? Після мого попереднього посту мені написала в приват одна з таких шокованих мам. Вона поняття не мала, для кого знімає акторські проби. Пізніше моя приятелька кастинг-директорка написала мені, що отримала таку ж інформацію від іншої мами. Тобто це не помилка, а тенденція.

До речі, щодо Молочнікова. Я поґуґлила, 2022-го він зняв серіал «Монастырь», це веб-серіал російського виробництва. Ще раз, це було м и н у л о г о року.

Одне слово, ось така історія. Зйомки заплановані на 16-18 березня. Чи має цей фільм бути знятим, як ви думаєте?

(До уваги журналістів - є сценарій, запис розмови, скріни, проби дітей тощо
показати весь коментар
15.03.2023 07:25 Відповісти
А если ..... ?
Отключим газ !
показати весь коментар
15.03.2023 07:36 Відповісти
і паяльник, паяльник
показати весь коментар
15.03.2023 08:17 Відповісти
Вірити Ткаченко- себе не поважати !
показати весь коментар
15.03.2023 08:00 Відповісти
Якщо є бажання у влади, то цих попів МП, завжди можна притягнути до кримінальної відповідальності. Тільки треба трішки "накопати".
показати весь коментар
15.03.2023 08:14 Відповісти
як це "повернення майна" без виселення "кацапомонахів"?
НЕ ВІРЮ! такого не буває.
показати весь коментар
15.03.2023 08:15 Відповісти
Треба звільнити не "деяких", а повністью до 29.03 як і належить за приписом і не затягувати в цим. Дуже важливий іспит для влади. СБУ, ГПУ, Поліція або якщо влада боїться братися за це, скористатися пропозицією Корчінського (вчорашне відео) та заключити договір з Братством, і вони виршіать це питання. Ченцям, я яких не має свого житла, запропонувати безкоштовне проживання у гуртожитку (доведется на це піти, треба іх кудись заселити). Всім ченцям запропонувати стати на облік у Центр занятості та почати роботу Армії відновлення як пропонує Центр та отримувати гроші для життя там. Держава в такому варіанті свої обов'язки виконала.
показати весь коментар
15.03.2023 08:18 Відповісти
"Очільник Мінкульту наголосив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців." - здрасьті, *****.
показати весь коментар
15.03.2023 08:22 Відповісти
А що ви чекали від зеленої плесняви ?
показати весь коментар
15.03.2023 11:46 Відповісти
За те, що Паша Мерседес саун набудував на території Лаври треба спрву відкрити і закрити його в камері, а не вести діалог...
показати весь коментар
15.03.2023 08:22 Відповісти
А привезли вже "святу" ікону стрімоусова в Лавру, щоб її полілували колаборанти, які ходяить до московських попів і наших зрадників, що служать ворогу? Вчора вже почали малювати ікону нового "святого", якого знищили наші партизани, здається у Меліпотолі. Знаю, что ікона "святого" РПЦ андрюхи суздальського(боголюбського), який грабував і палив Київ ще у 1169 році є і вони моляться цій іконі і цілують її, проливаючи сьози, але не розповідають пастві-малоросам, що цей "святий" колись спалив Киїів і пограбував церкви.
показати весь коментар
15.03.2023 09:25 Відповісти
Будуть транслювати тупі самі жарти кварталістів?
показати весь коментар
15.03.2023 11:42 Відповісти
Заблокуйте їх рахунки, вони не платять податки на свої доходи зі "святого" бізнесу, забороніть заїзд автотранспорту на територію державної власності, арештуйте майно, яке вони не бажають повертати
показати весь коментар
29.03.2023 12:51 Відповісти
 
 