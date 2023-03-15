Деяких представників УПЦ МП "стимулюватимуть" піти з Києво-Печерської лаври, - Ткаченко
Процедура законного повернення майна Києво-Печерської лаври в користування держави не передбачає "виселення" ченців, однак деяких представників УПЦ МП "стимулюватимуть" залишити територію.
Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Очільник Мінкульту наголосив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців. Йдеться про повернення майна, яке належить державі, – як рухомого, так і нерухомого.
"Якщо хтось і має виїжджати в перших рядах, на мій погляд, то це ті очільники, які вели незаконні будівництва на території об’єкта ЮНЕСКО впродовж багатьох років – митрополити Павло, Антоній, Синодальне управління, Адміністрація УПЦ МП… А вже потім можна говорити про всіх інших", – сказав Ткаченко.
Міністр наголосив, що наразі триває відповідний процес і створено комісії за участі СБУ і МВС. "Сьогодні-завтра" вони вже розпочнуть роботу, і можна буде говорити про конкретні дати повернення держмайна у користування держави.
Відповідаючи на запитання, куди подінуться ченці УПЦ Московського патріархату, якщо про виселення не йдеться, Ткаченко сказав, що "у них завжди є вибір".
Коментуючи заяву митрополита Павла, який має намір "до останнього відстоювати свої права" і не звільняти територію Лаври, а ще анонсував "апокаліпсис, який розпочнеться з України", Ткаченко зазначив, що "цей персонаж" впродовж багатьох років був героєм багатьох репортажів і говорив за цей час різні речі.
"Дослухатися до його слів потрібно відносно – це перше. А друге – я переконаний, що ситуація докорінно зміниться, коли ці громадяни покинуть територію Лаври. Думаю, спільна робота фахівців і правоохоронців стимулюватиме таке їхнє рішення", – сказав глава Мінкульту.
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату).
Наприкінці 2022 року заповідник "Києво-Печерська лавра" поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.
В УПЦ (МП) стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври "є забаганка чиновників з Мінкульту".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Є таке українське слово "копняк", і вислів "дати копняка".
Добу через добу. А мені тут піонери казки розказують.🤣
На довго лавра.
Стимулус (лат) -так называлась заостренная палка погонщика скота. И таки да, простимулировать тот скот, который засел в Лавре, было бы невредно. В чисто воспитательных целях.
Я сподобився спілкуванню з єдиною мовою у світі що знає мову готів! От пощастило!
как они себе это представляют?!
Головне московитське керівництво звідтам витягти, а дріб'язок або залишиться під Українською церквою, або ж підуть самі, щоби не залишатись "під антихристами" - це їхній вибір.
Кажуть що половина ченців Лаври ще зразу після отримання Томоса були готові перейти в ПЦУ.
Якщо прикладом я, буду половину життя сидіти вдома, нічого не робити окрім того що гратися в ігри та розмовляти зі стелею, а мої батьки мене б годували. Ось вони померли і я опинився в тій самій ситуації що і ченці, не пристосований ні до чого. Питання, державі було б не насрати що я нічого не можу більше робити? Мене намагалися б пристроїти до іншої родини, щоб мене годували? Мабуть ні.
То чому хтось має перейматися здоровими мужиками, які все життя страдають відвертою хєрнею?
Не можеш працювати - іди роби інвалідність. Не хочеш працювати - іди на х.
Нехай на onlyfans ідуть, там все те саме, що вони звикли робити, тільки на камеру, а подаяння мабуть такі самі.
"Очільник Мінкульту наголосив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців. Йдеться про повернення майна, яке належить державі",
чуєте що верзе?! Воно навіть не розуміє що означає "майно"!
немає підстав займати приміщення то вигнати до біса
https://www.facebook.com/ira.tsilyk?__cft__[0]=AZW-KDERY_8H8uprLEHLmwAeym9ymTQt6hKKmMhTKYWN83DB35MklrbszrFZso8PjaqAqwIrE60KwEvNBrRTmCVUAvD4Vh98tW24VSW1ywT__R_n7W3hN8o9sm-_tYK29XQ4LDWm4IRgFDUzupBA9Wie041yA7hld20ufQGZxE3BlRVypIubUm0wyMgZkPDWmOwW0OnA56sGFgDA2yQU20LH&__tn__=-UC%2CP-y-R Iryna Tsilyk
https://www.facebook.com/ira.tsilyk/posts/pfbid02KAzbwEnykM8zMGfuyYk5Qd6QiZDREgd86qjEA7vrEyeDLWiK8ABvz1WTo1GMd5n7l?__cft__[0]=AZW-KDERY_8H8uprLEHLmwAeym9ymTQt6hKKmMhTKYWN83DB35MklrbszrFZso8PjaqAqwIrE60KwEvNBrRTmCVUAvD4Vh98tW24VSW1ywT__R_n7W3hN8o9sm-_tYK29XQ4LDWm4IRgFDUzupBA9Wie041yA7hld20ufQGZxE3BlRVypIubUm0wyMgZkPDWmOwW0OnA56sGFgDA2yQU20LH&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 д. ·
Розкажу одну доволі брудну історію, яка, на мою думку, є етичним злочином і яка може зацікавити журналістів. Уявіть собі, ваших дітей запросили взяти участь у кастингу для зйомок ігрового фільму про нещасних сирот, що лишилися без мами в Бахмуті під час війни. Ви записуєте акторські проби, надсилаєте їх, і зрештою геть випадково спливає інформація про те, що це фільм російського режисера, який ще минулого року знімав серіал у Росії, а тепер живе в Нью Йорку і має американський паспорт. Алєксандр Молочніков планує знімати свій ігровий короткий метр про дітей з Бахмута в найближчі дні під Києвом, він з оператором уже в Україні і намагається швидко зібрати українську команду та провести зйомки в реальній локації - зруйнованому домі. От тільки інформація про те, що режисер - росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників. Колеги, будьте обережні!
Звідки я про все це знаю? Мені розповів деталі мій колега і приятель, відомий український художник-постановник https://www.facebook.com/ivan.levchenko.9?__cft__[0]=AZW-KDERY_8H8uprLEHLmwAeym9ymTQt6hKKmMhTKYWN83DB35MklrbszrFZso8PjaqAqwIrE60KwEvNBrRTmCVUAvD4Vh98tW24VSW1ywT__R_n7W3hN8o9sm-_tYK29XQ4LDWm4IRgFDUzupBA9Wie041yA7hld20ufQGZxE3BlRVypIubUm0wyMgZkPDWmOwW0OnA56sGFgDA2yQU20LH&__tn__=-]K-y-R Ivan Levchenko , до якого Молочніков звернувся із пропозицію попрацювати на проекті. Ваня «включив дурачка», отримав сценарій і записав їхню аудіо-розмову. Зі слів Молочнікова, він має підтримку Офісу президента України і отримав прес-карти для себе та оператора. (UPD Я не можу знати цього напевно, переказую слова Молочнікова, які почула на власні вуха у записаній розмові).
Я прочитала його сценарій. В ньому багато несмаку, але найгірше не це. Вдумайтеся ще раз - в той час, як українські діти гинуть від терористичних дій Росії, режисер-росіянин їде в Україну знімати про це ігровий фільм і залучає до зйомок інших українських дітей, чиї батьки поняття не мають про те, що це за проект і хто його автор. Чому я вирішила, що потенційні учасники цього не знають? Після мого попереднього посту мені написала в приват одна з таких шокованих мам. Вона поняття не мала, для кого знімає акторські проби. Пізніше моя приятелька кастинг-директорка написала мені, що отримала таку ж інформацію від іншої мами. Тобто це не помилка, а тенденція.
До речі, щодо Молочнікова. Я поґуґлила, 2022-го він зняв серіал «Монастырь», це веб-серіал російського виробництва. Ще раз, це було м и н у л о г о року.
Одне слово, ось така історія. Зйомки заплановані на 16-18 березня. Чи має цей фільм бути знятим, як ви думаєте?
(До уваги журналістів - є сценарій, запис розмови, скріни, проби дітей тощо
Отключим газ !
НЕ ВІРЮ! такого не буває.