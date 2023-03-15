Деяких представників УПЦ МП "стимулюватимуть" піти з Києво-Печерської лаври, - Ткаченко

Процедура законного повернення майна Києво-Печерської лаври в користування держави не передбачає "виселення" ченців, однак деяких представників УПЦ МП "стимулюватимуть" залишити територію.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Очільник Мінкульту наголосив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців. Йдеться про повернення майна, яке належить державі, – як рухомого, так і нерухомого.

"Якщо хтось і має виїжджати в перших рядах, на мій погляд, то це ті очільники, які вели незаконні будівництва на території об’єкта ЮНЕСКО впродовж багатьох років – митрополити Павло, Антоній, Синодальне управління, Адміністрація УПЦ МП… А вже потім можна говорити про всіх інших", – сказав Ткаченко.

Міністр наголосив, що наразі триває відповідний процес і створено комісії за участі СБУ і МВС. "Сьогодні-завтра" вони вже розпочнуть роботу, і можна буде говорити про конкретні дати повернення держмайна у користування держави.

Відповідаючи на запитання, куди подінуться ченці УПЦ Московського патріархату, якщо про виселення не йдеться, Ткаченко сказав, що "у них завжди є вибір".

Коментуючи заяву митрополита Павла, який має намір "до останнього відстоювати свої права" і не звільняти територію Лаври, а ще анонсував "апокаліпсис, який розпочнеться з України", Ткаченко зазначив, що "цей персонаж" впродовж багатьох років був героєм багатьох репортажів і говорив за цей час різні речі.

"Дослухатися до його слів потрібно відносно – це перше. А друге – я переконаний, що ситуація докорінно зміниться, коли ці громадяни покинуть територію Лаври. Думаю, спільна робота фахівців і правоохоронців стимулюватиме таке їхнє рішення", – сказав глава Мінкульту.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату).

Наприкінці 2022 року заповідник "Києво-Печерська лавра" поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.

В УПЦ (МП) стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври "є забаганка чиновників з Мінкульту".