362 4

Ніч на Дніпропетровщині була тихою, - облрада

дніпропетровщина

Минулої ночі ворог не обстрілював територію Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Без сигналів повітряної тривоги і без обстрілів - такою була ніч, що минула. Ворожі атаки не порушили тишу в громадах області. Дякую Силам оборони за те, що бережуть наш спокій", - зазначив він.

обстріл (30991) Дніпропетровська область (4269)
В Мелітополі вбили гауляйтера Ткача
15.03.2023 08:02 Відповісти
Бахмут рятує Україну. Снарядів вистачає вже не тільки пригожину
15.03.2023 09:15 Відповісти
 
 