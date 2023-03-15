Ніч на Дніпропетровщині була тихою, - облрада

Минулої ночі ворог не обстрілював територію Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Без сигналів повітряної тривоги і без обстрілів - такою була ніч, що минула. Ворожі атаки не порушили тишу в громадах області. Дякую Силам оборони за те, що бережуть наш спокій", - зазначив він.

Читайте також: Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікопольщину: зруйновано приватні будинки. ФОТОрепортаж