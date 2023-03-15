Ніч на Дніпропетровщині була тихою, - облрада
Минулої ночі ворог не обстрілював територію Дніпропетровщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
"Без сигналів повітряної тривоги і без обстрілів - такою була ніч, що минула. Ворожі атаки не порушили тишу в громадах області. Дякую Силам оборони за те, що бережуть наш спокій", - зазначив він.
