Ворог бив із мінометів по Очаківській громаді, - ОВА
Вчора, 14 березня, о 8:18 та 10:58 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Топ коментарі
+1 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар15.03.2023 08:19 Відповісти Посилання
+1 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар15.03.2023 08:32 Відповісти Посилання
+1 Waslen Lem
показати весь коментар15.03.2023 08:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Весна іде, красу несе, а в тій красі радіє все.
Вівторок - підготовка до робочого дня.
Середа - робочий день.
Четверг - відпочинок після робочого дня.
П'ятниця - підготовка до вихідних.
Субота, неділя - вихідні.