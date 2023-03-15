УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10293 відвідувача онлайн
Новини Війна
882 20

Ворог бив із мінометів по Очаківській громаді, - ОВА

кім

Вчора, 14 березня, о 8:18 та 10:58 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано зрадника-контрактника, який "зливав" ворогу позиції ЗСУ на Миколаївщині і планував вступити до лав окупантів, - СБУ. ВIДЕО

Автор: 

Миколаївська область (2367) обстріл (30991) Кім Віталій (473) Очаків (212)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Залізнянське втрачено, але поблизу на відстані 4 км не має населених пунктів, АЗОМ стає клоповником, загроза центру, біля літачка помічено групи орків. Фортеця Бахмут тримається. Хоч і важко. Де добрі і таємні новини від Маляр?
показати весь коментар
15.03.2023 08:19 Відповісти
+1
Думаю, що карта трохи з назвами селищ прокололася, бо Залізнянське не має, є інше, але до нього оркам ще не одна тисяча.
показати весь коментар
15.03.2023 08:32 Відповісти
+1
Одне тішить. Московіти обіс*ались з замороженням України, ударами по енергосистемі. І що,
Весна іде, красу несе, а в тій красі радіє все.
показати весь коментар
15.03.2023 08:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одне тішить. Московіти обіс*ались з замороженням України, ударами по енергосистемі. І що,
Весна іде, красу несе, а в тій красі радіє все.
показати весь коментар
15.03.2023 08:33 Відповісти
Це у них мороз єнерал, а у нас він єфрейтор.
показати весь коментар
15.03.2023 08:51 Відповісти
Батьки пристроїли в військовий навчальний заклад. Просували. І ті *ідери тепер керують з болота. Решта політків московії квакають. Ой, пересихає болото.
показати весь коментар
15.03.2023 08:56 Відповісти
Залізнянське втрачено, але поблизу на відстані 4 км не має населених пунктів, АЗОМ стає клоповником, загроза центру, біля літачка помічено групи орків. Фортеця Бахмут тримається. Хоч і важко. Де добрі і таємні новини від Маляр?
показати весь коментар
15.03.2023 08:19 Відповісти
Думаю, що карта трохи з назвами селищ прокололася, бо Залізнянське не має, є інше, але до нього оркам ще не одна тисяча.
показати весь коментар
15.03.2023 08:32 Відповісти
З початку війни мапи дивним чином змінилися. Я теж не знаходжу деяких сіл та містечок. Також зникли назви вулиць і в номери будинків.
показати весь коментар
15.03.2023 08:55 Відповісти
Та і інформація часто не відповідає даним Штабу. Мапи беруть дані з усіх ресурсів, а ресурси часто старі дані викладають. Думаю, що краще таки керуватися даними військових України
показати весь коментар
15.03.2023 10:21 Відповісти
Так середа. Пора вже від віходняка відійти. А бульбафашист зараз карту покаже. Як треба діяти.
показати весь коментар
15.03.2023 08:47 Відповісти
Самий продуктивний робочий день це середа. З четверга вже починається підготовка до вихідних, а п"ятниця вопше короткий день. Маленька субота.
показати весь коментар
15.03.2023 08:58 Відповісти
Понеділок- відпочинок після вихідних.
Вівторок - підготовка до робочого дня.
Середа - робочий день.
Четверг - відпочинок після робочого дня.
П'ятниця - підготовка до вихідних.
Субота, неділя - вихідні.
показати весь коментар
15.03.2023 09:02 Відповісти
 
 