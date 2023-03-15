Ворог бив із мінометів по Очаківській громаді, - ОВА

Вчора, 14 березня, о 8:18 та 10:58 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

