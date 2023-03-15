Данія створить фонд для допомоги Україні на $1 млрд

Уряд Данії та широка більшість партій у данському парламенті домовилися про створення фонду у розмірі 7 млрд данських крон (1 млрд доларів США) для цивільної, військової та економічної допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ

"Сьогоднішньою угодою ми виділяємо трохи більше 7 млрд данських крон додатково на допомогу Україні. Я радий, що широка більшість у данському парламенті бере на себе відповідальність і демонструє, що Данія стоїть разом з Україною. Данія вже є однією з країн, яка - порівняно з нашими розмірами - підтримує Україну найбільше. Це те, чим уряд та сторони угоди погоджуються залишатися і надалі" - розповів міністр фінансів Ніколай Ваммен.

"Українці борються не лише за власну свободу, але й за безпеку всієї Європи. З Українським фондом ми виводимо данську підтримку України на новий рівень. Це стосується не в останню чергу бізнес-сфери. Данські компанії можуть постачати багато з того, чого не вистачає Україні, наприклад, питну воду, централізоване опалення та продукти харчування. Тому ми повинні посилити наші зусилля" - додав глава МЗС Ларс Льокке Расмуссен.

Фонд спрямований на потреби та побажання України щодо узгоджених зусиль Данії, які зосереджуватимуться на військовій, цивільній та комерційній підтримці. Кошти фонду призначені на допомогу у 2023 році.

На додаток до цього, у 2024-2027 роках зарезервовані кошти, які можуть сприяти покриттю витрат на заміну військової техніки, пов'язану з військовими пожертвами, зробленими у 2022 і 2023 роках.

Фонд складатиметься з трьох компонентів:



- військова підтримка боротьби України за свободу у вигляді зброї, іншого військового обладнання та тренувальних заходів. На військову підтримку передбачено приблизно 5,4 мільярда данських крон у 2023 році;

- цивільна підтримка, спрямована на невідкладні гуманітарні зусилля, а також на довгострокову реконструкцію. На ці цілі зарезервовано 1,2 млрд данських крон;

- підтримка бізнес-ініціатив, які дають данським компаніям можливість зробити свій внесок у відновлення України. На це зарезервовано 0,4 млрд данських крон.

Як зазначив виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен, до цього часу Данія надала Україні військову підтримку на суму близько 5 мільярдів данських крон, і за допомогою новоствореного Українського фонду країна прагне підтримувати високий рівень військової підтримки.

