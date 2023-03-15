Енергетична війна проти РФ виграється, але ще не виграна, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що Європейський Cоюз цієї зими вистояв перед енергетичним шантажем росії, проте ще не виграв енергетичну війну проти країни-агресора, яка вторглася в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Війна (енергетична. - Ред.) виграється, але не виграна. У нас справді буде ще один холодний сезон і ми маємо підготуватися до нього максимально добре", - сказав Науседа журналістам у Страсбурзі, де виступив із промовою у Європарламенті.

Він також акцентував на рішенні ЄС щодо стримування кризи цін на енергоносії, на що ринки відреагували позитивно: запровадження цінової "стелі" на російську нафту та імпортований до ЄС газ, домовленість про спільну закупівлю газу та механізми розподілу.

"Було ухвалено багато хороших рішень, і вони одразу призвели до дуже доброї позитивної психологічної реакції на ринках, і ми бачимо, що ринки відновилися, нормалізувалися… Однак, я дійсно не наважився б стверджувати, що ця стабілізація буде назавжди", - наголосив президент Литви.

Отже, за його словами, енергетичний шантаж Росії проти ЄС провалився, зима "прийшла і пройшла, нікого в Європі не заморозивши", хоча стрибка цін на енергоносії все ж уникнути не вдалося.

У виступі перед євродепутатами Науседа навів як приклад для інших країн Литву, котра відмовилася від російських енергоресурсів. Після цього, спілкуючись зі ЗМІ, він нагадав, що деякі країни, зі свого боку, тривалий час перебували "в стадії роздумів та хибних уявлень про справжні наміри Росії".

"Їм зараз за дуже короткі терміни необхідно зробити ті кроки, які ми робили протягом тривалого часу. Не всім це вдається з однаковим успіхом, тому найближчим часом можуть виникнути проблеми, тим більше, що ми ще не здійснили всі плани, заплановані на рівні ЄС", – сказав Науседа, маючи на увазі реформу ринку електроенергії, яка обговорюється на рівні ЄС.

Він вважає, що "ця реформа не така проста, як здається на перший погляд, і ми її ще, по суті, і не розпочали".

Росія взялася за енергетичний шантаж Європи ще наприкінці 2021 року, у процесі підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну - шляхом поступового скорочення газопотоків трубопроводами на Захід, які, зрештою, були зведені до мінімуму.