Постачальнику неякісних бронежилетів для ЗСУ повідомлено про підозру, - БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору приватної компанії у заволодінні бюджетними коштами на загальну суму майже 6 млн грн. Він постачав у війська низькоякісні бронежилети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт БЕБ.

"Директор одного з підприємств Київщини у травні 2022 року уклав договір на постачання 350 бронежилетів. Відповідно до умов договору керівник організував постачання засобів захисту, які за документами мали відповідати 4 класу захисту. Однак, згідно із висновком судової економічної експертизи, проведеної під час розслідування, встановлено, що згадані бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "директор товариства своїми діями нехтував безпекою життя і здоров’ям військовослужбовців та здійснив постачання військовій частині недоброякісних бронежилетів".

Підприємцю оголошено підозру, він перебуває під домашнім арештом. Досудове розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія Inter Parfums, директором якої є Philippe Benacin відхрестилася від купівлі російського активу в Україні, сказавши, що це особиста ініціатива власника