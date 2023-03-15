Постачальнику неякісних бронежилетів для ЗСУ повідомлено про підозру, - БЕБ
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору приватної компанії у заволодінні бюджетними коштами на загальну суму майже 6 млн грн. Він постачав у війська низькоякісні бронежилети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт БЕБ.
"Директор одного з підприємств Київщини у травні 2022 року уклав договір на постачання 350 бронежилетів. Відповідно до умов договору керівник організував постачання засобів захисту, які за документами мали відповідати 4 класу захисту. Однак, згідно із висновком судової економічної експертизи, проведеної під час розслідування, встановлено, що згадані бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "директор товариства своїми діями нехтував безпекою життя і здоров’ям військовослужбовців та здійснив постачання військовій частині недоброякісних бронежилетів".
Підприємцю оголошено підозру, він перебуває під домашнім арештом. Досудове розслідування триває.
Бронежилеты - 17... тысяч за штуку.
Магическое число какое-то...
Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу
Что же мне с вами делать? Я уже не могу...
(Песня азиатов - уборщиков трупов)
За що і кажу.
хлопці не жаль?
Ой, там, напевне, ростуть ратиці з зеленої жопи... або взагалі з ОП...
Тому питання:
- яка конкретно вииога ДСТУ порушена цим підприємцем?
- Військові за хабарі взагалі не перевіряють вимоги? Прізвища відповідальних?
- Ми зі складів Європи привозили і дарували військовим шоломи, це не порушення ?