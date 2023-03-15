УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9916 відвідувачів онлайн
Новини
7 828 27

Постачальнику неякісних бронежилетів для ЗСУ повідомлено про підозру, - БЕБ

бронежилети,беб

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору приватної компанії у заволодінні бюджетними коштами на загальну суму майже 6 млн грн. Він постачав у війська низькоякісні бронежилети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт БЕБ.

"Директор одного з підприємств Київщини у травні 2022 року уклав договір на постачання 350 бронежилетів. Відповідно до умов договору керівник організував постачання засобів захисту, які за документами мали відповідати 4 класу захисту. Однак, згідно із висновком судової економічної експертизи, проведеної під час розслідування, встановлено, що згадані бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "директор товариства своїми діями нехтував безпекою життя і здоров’ям військовослужбовців та здійснив постачання військовій частині недоброякісних бронежилетів".

Підприємцю оголошено підозру, він перебуває під домашнім арештом. Досудове розслідування триває. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія Inter Parfums, директором якої є Philippe Benacin відхрестилася від купівлі російського активу в Україні, сказавши, що це особиста ініціатива власника

обман (22) поставки (281) Бронежилет (159) Бюро економічної безпеки (745)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
А за яйка по17, яблука по 52,баклажки по 8долярів коли затримки будуть????
показати весь коментар
15.03.2023 12:13 Відповісти
+12
Перевірити якість на ньому. Нехай вдягне бронежилет і подивитись проб"є його куля, чи ні.
показати весь коментар
15.03.2023 12:15 Відповісти
+10
а перед постачанням експертизу робити не можно ?
показати весь коментар
15.03.2023 12:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А за яйка по17, яблука по 52,баклажки по 8долярів коли затримки будуть????
показати весь коментар
15.03.2023 12:13 Відповісти
Можна і під заставу. Наші суди ...
показати весь коментар
15.03.2023 12:15 Відповісти
Яйка - 17;
Бронежилеты - 17... тысяч за штуку.
Магическое число какое-то...
показати весь коментар
15.03.2023 17:37 Відповісти
У військах не перевіряли? Хто допустив?
показати весь коментар
15.03.2023 12:14 Відповісти
Надо бы эти бронежилеты при приемке испытывать на них самих, так сказать ОТК..
показати весь коментар
15.03.2023 15:09 Відповісти
а перед постачанням експертизу робити не можно ?
показати весь коментар
15.03.2023 12:14 Відповісти
От лох! Яйца, яблоки поставляй и будешь иметь капусту !
показати весь коментар
15.03.2023 12:14 Відповісти
Яблоки на снегу - розовые на белом
Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу
показати весь коментар
15.03.2023 12:20 Відповісти
Чмобики на снегу, жареные на белом...
Что же мне с вами делать? Я уже не могу...

(Песня азиатов - уборщиков трупов)
показати весь коментар
15.03.2023 17:28 Відповісти
Перевірити якість на ньому. Нехай вдягне бронежилет і подивитись проб"є його куля, чи ні.
показати весь коментар
15.03.2023 12:15 Відповісти
Надеть на него его же бронежилет и расстрелять.Если броник качественный-ему нечего боятся.Заодно очистит своё честное имя.
показати весь коментар
15.03.2023 12:15 Відповісти
Ну хтось же у МО купував ці жилети.
показати весь коментар
15.03.2023 12:15 Відповісти


За що і кажу.
показати весь коментар
15.03.2023 12:22 Відповісти
І має нести відповідальність за невідповідність до заявленої якості. Інакше 6 млн.грн платили ЯК? Міністр оборони, зашквар за зашкваром. Чи міністерство яке НЕ працює.
показати весь коментар
15.03.2023 12:24 Відповісти
Так, зашквар за зашкваром, але нарід 73% цього навіть не замічає. То яйця по 17 грн, картопля по 22 грн., потім яблука по 52, а фляги китайського виробництва у 5 раз дорожчі за вартість в магазинам, а по по запчастинах, а скільки ще чого ми не знаємо. А як там роздута брехня перед виборами про неякісені бронежилети і притягнення до відповідальності бойового генера Марченко? Якщо були неякісні бронежилети, то чому їх всі передали у війька? Тут тільки 2 варіанта - сфальшована справа, а якщо ні - то справа проти того, хто передав бронежилети, як вони раніше писали, браковані, у війська. А як там "свинарчуки", що завозили в Україну клістрони з Цапії на систему ППО. а доблєсна ДБР їх перед вторгненням вилучила і зберігала у сейфу?
показати весь коментар
15.03.2023 13:27 Відповісти
Це болить і дуже. Бо за такою безгосподарністю і злочинністю стоять життя людей. Читаю опитування про напрям країни, уже менше відповіли, що вірне, уже менше 73%,тих лихих %.
показати весь коментар
15.03.2023 14:51 Відповісти
Бодька
показати весь коментар
15.03.2023 12:35 Відповісти
Більше цікаво хто видав сертифікат якості
показати весь коментар
15.03.2023 12:27 Відповісти
Сі Піньцьдзінь
показати весь коментар
15.03.2023 12:34 Відповісти
Накупляли гімна китайського і примушують його носити Казав родич що будеш у своєму броніку і касці (хоча вони відповідають всім ступеням захисту)то якшо ранить , навіть в ногу ,то виплати небуде
показати весь коментар
15.03.2023 12:40 Відповісти
на заході як щось неякісне в автівках виявляють то відкликають автівки на завод.

хлопці не жаль?
показати весь коментар
15.03.2023 12:54 Відповісти
Помню чітав статтю, що ізраільська фірма пропонувала МОУ свої броніки які легше Темпа в 2 рази, і побудувати завод в Україні якщо буде контракт, але ці бариги тилові все просрали
показати весь коментар
15.03.2023 13:03 Відповісти
Поневолі виникає логічне питання, а хто підписував акт виконаних робіт???? А що експертиза при прийомці не проводилась? Щось жодної літери не бачу про державних посадовців, що приймали замовлення та їх відповідальність.... Все звалили на підприємця...
показати весь коментар
15.03.2023 13:44 Відповісти
Директор - це одне; але головніше - хто власник підприємства, яке гнало брак? Хто проштовхнув договір черз Міноборони, через Резнікова?
Ой, там, напевне, ростуть ратиці з зеленої жопи... або взагалі з ОП...
показати весь коментар
15.03.2023 15:18 Відповісти
Поставляв, означає що якась блєдіна з МО ці оманки приймала. Чому підпри3,14дору підозра, а ті блєдіни з МО які приймали уникають відповідальності?
показати весь коментар
15.03.2023 19:45 Відповісти
Для продажу ЗСУ броніки мають бути сертифіковані. Економічна експертиза не визначає клас захисту, це визначає балістична експертиза.
Тому питання:
- яка конкретно вииога ДСТУ порушена цим підприємцем?
- Військові за хабарі взагалі не перевіряють вимоги? Прізвища відповідальних?
- Ми зі складів Європи привозили і дарували військовим шоломи, це не порушення ?
показати весь коментар
16.03.2023 18:18 Відповісти
 
 