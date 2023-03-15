РУС
Новости
7 828 27

Поставщику некачественных бронежилетов для ВСУ сообщено о подозрении, - БЭБ

бронежилети,беб

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору частной компании в завладении бюджетными средствами на общую сумму около 6 млн грн. Он поставлял в войска низкокачественные бронежилеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт БЭБ.

"Директор одного из предприятий Киевщины в мае 2022 года заключил договор на поставку 350 бронежилетов. Согласно условиям договора руководитель организовал поставки средств защиты, которые по документам должны соответствовать 4 классу защиты. Однако, согласно заключению судебной экономической экспертизы, проведенной в ходе расследования, установлено, что упомянутые бронежилеты не отвечают требованиям ДСТУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "директор общества своими действиями пренебрегал безопасностью жизни и здоровьем военнослужащих и осуществил снабжение воинской части недоброкачественных бронежилетов".

Предпринимателю сообщено о подозрении, он находится под домашним арестом. Досудебное расследование продолжается.

обман (68) поставки (231) Бронежилет (132) Бюро экономической безопасности (249)
Топ комментарии
+15
А за яйка по17, яблука по 52,баклажки по 8долярів коли затримки будуть????
15.03.2023 12:13 Ответить
+12
Перевірити якість на ньому. Нехай вдягне бронежилет і подивитись проб"є його куля, чи ні.
15.03.2023 12:15 Ответить
+10
а перед постачанням експертизу робити не можно ?
15.03.2023 12:14 Ответить
А за яйка по17, яблука по 52,баклажки по 8долярів коли затримки будуть????
15.03.2023 12:13 Ответить
Можна і під заставу. Наші суди ...
15.03.2023 12:15 Ответить
Яйка - 17;
Бронежилеты - 17... тысяч за штуку.
Магическое число какое-то...
15.03.2023 17:37 Ответить
У військах не перевіряли? Хто допустив?
15.03.2023 12:14 Ответить
Надо бы эти бронежилеты при приемке испытывать на них самих, так сказать ОТК..
15.03.2023 15:09 Ответить
а перед постачанням експертизу робити не можно ?
15.03.2023 12:14 Ответить
От лох! Яйца, яблоки поставляй и будешь иметь капусту !
15.03.2023 12:14 Ответить
Яблоки на снегу - розовые на белом
Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу
15.03.2023 12:20 Ответить
Чмобики на снегу, жареные на белом...
Что же мне с вами делать? Я уже не могу...

(Песня азиатов - уборщиков трупов)
15.03.2023 17:28 Ответить
Перевірити якість на ньому. Нехай вдягне бронежилет і подивитись проб"є його куля, чи ні.
15.03.2023 12:15 Ответить
Надеть на него его же бронежилет и расстрелять.Если броник качественный-ему нечего боятся.Заодно очистит своё честное имя.
15.03.2023 12:15 Ответить
Ну хтось же у МО купував ці жилети.
15.03.2023 12:15 Ответить


За що і кажу.
15.03.2023 12:22 Ответить
І має нести відповідальність за невідповідність до заявленої якості. Інакше 6 млн.грн платили ЯК? Міністр оборони, зашквар за зашкваром. Чи міністерство яке НЕ працює.
15.03.2023 12:24 Ответить
Так, зашквар за зашкваром, але нарід 73% цього навіть не замічає. То яйця по 17 грн, картопля по 22 грн., потім яблука по 52, а фляги китайського виробництва у 5 раз дорожчі за вартість в магазинам, а по по запчастинах, а скільки ще чого ми не знаємо. А як там роздута брехня перед виборами про неякісені бронежилети і притягнення до відповідальності бойового генера Марченко? Якщо були неякісні бронежилети, то чому їх всі передали у війька? Тут тільки 2 варіанта - сфальшована справа, а якщо ні - то справа проти того, хто передав бронежилети, як вони раніше писали, браковані, у війська. А як там "свинарчуки", що завозили в Україну клістрони з Цапії на систему ППО. а доблєсна ДБР їх перед вторгненням вилучила і зберігала у сейфу?
15.03.2023 13:27 Ответить
Це болить і дуже. Бо за такою безгосподарністю і злочинністю стоять життя людей. Читаю опитування про напрям країни, уже менше відповіли, що вірне, уже менше 73%,тих лихих %.
15.03.2023 14:51 Ответить
Бодька
15.03.2023 12:35 Ответить
Більше цікаво хто видав сертифікат якості
15.03.2023 12:27 Ответить
Сі Піньцьдзінь
15.03.2023 12:34 Ответить
Накупляли гімна китайського і примушують його носити Казав родич що будеш у своєму броніку і касці (хоча вони відповідають всім ступеням захисту)то якшо ранить , навіть в ногу ,то виплати небуде
15.03.2023 12:40 Ответить
на заході як щось неякісне в автівках виявляють то відкликають автівки на завод.

хлопці не жаль?
15.03.2023 12:54 Ответить
Помню чітав статтю, що ізраільська фірма пропонувала МОУ свої броніки які легше Темпа в 2 рази, і побудувати завод в Україні якщо буде контракт, але ці бариги тилові все просрали
15.03.2023 13:03 Ответить
Поневолі виникає логічне питання, а хто підписував акт виконаних робіт???? А що експертиза при прийомці не проводилась? Щось жодної літери не бачу про державних посадовців, що приймали замовлення та їх відповідальність.... Все звалили на підприємця...
15.03.2023 13:44 Ответить
Директор - це одне; але головніше - хто власник підприємства, яке гнало брак? Хто проштовхнув договір черз Міноборони, через Резнікова?
Ой, там, напевне, ростуть ратиці з зеленої жопи... або взагалі з ОП...
15.03.2023 15:18 Ответить
Поставляв, означає що якась блєдіна з МО ці оманки приймала. Чому підпри3,14дору підозра, а ті блєдіни з МО які приймали уникають відповідальності?
15.03.2023 19:45 Ответить
Для продажу ЗСУ броніки мають бути сертифіковані. Економічна експертиза не визначає клас захисту, це визначає балістична експертиза.
Тому питання:
- яка конкретно вииога ДСТУ порушена цим підприємцем?
- Військові за хабарі взагалі не перевіряють вимоги? Прізвища відповідальних?
- Ми зі складів Європи привозили і дарували військовим шоломи, це не порушення ?
16.03.2023 18:18 Ответить
 
 