Поставщику некачественных бронежилетов для ВСУ сообщено о подозрении, - БЭБ
Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору частной компании в завладении бюджетными средствами на общую сумму около 6 млн грн. Он поставлял в войска низкокачественные бронежилеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт БЭБ.
"Директор одного из предприятий Киевщины в мае 2022 года заключил договор на поставку 350 бронежилетов. Согласно условиям договора руководитель организовал поставки средств защиты, которые по документам должны соответствовать 4 классу защиты. Однако, согласно заключению судебной экономической экспертизы, проведенной в ходе расследования, установлено, что упомянутые бронежилеты не отвечают требованиям ДСТУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "директор общества своими действиями пренебрегал безопасностью жизни и здоровьем военнослужащих и осуществил снабжение воинской части недоброкачественных бронежилетов".
Предпринимателю сообщено о подозрении, он находится под домашним арестом. Досудебное расследование продолжается.
Бронежилеты - 17... тысяч за штуку.
Магическое число какое-то...
Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу
Что же мне с вами делать? Я уже не могу...
(Песня азиатов - уборщиков трупов)
За що і кажу.
хлопці не жаль?
Ой, там, напевне, ростуть ратиці з зеленої жопи... або взагалі з ОП...
Тому питання:
- яка конкретно вииога ДСТУ порушена цим підприємцем?
- Військові за хабарі взагалі не перевіряють вимоги? Прізвища відповідальних?
- Ми зі складів Європи привозили і дарували військовим шоломи, це не порушення ?