Поставщику некачественных бронежилетов для ВСУ сообщено о подозрении, - БЭБ

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору частной компании в завладении бюджетными средствами на общую сумму около 6 млн грн. Он поставлял в войска низкокачественные бронежилеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт БЭБ.

"Директор одного из предприятий Киевщины в мае 2022 года заключил договор на поставку 350 бронежилетов. Согласно условиям договора руководитель организовал поставки средств защиты, которые по документам должны соответствовать 4 классу защиты. Однако, согласно заключению судебной экономической экспертизы, проведенной в ходе расследования, установлено, что упомянутые бронежилеты не отвечают требованиям ДСТУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "директор общества своими действиями пренебрегал безопасностью жизни и здоровьем военнослужащих и осуществил снабжение воинской части недоброкачественных бронежилетов".

Предпринимателю сообщено о подозрении, он находится под домашним арестом. Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания Inter Parfums, директором которой является Philippe Benacin, открестилась от покупки российского актива в Украине, сказав, что это личная инициатива владельца