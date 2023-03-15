США і Туреччина обговорили продовження "зернової угоди"

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і радник президента Туреччини Ібрагім Калин провели переговори, однією з тем яких було продовження "зернової угоди".

Про це повідомили в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Вони говорили про регіональні та глобальні події, включно з спільною стурбованістю щодо агресії Росії проти України та зусиль Туреччини забезпечити відновлення Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Раніше 14 березня Туреччина, яка є учасником переговорів, заявила, що Росія погодилася підтримати 60-денне продовження зернової угоди. Водночас, за даними Анкари, переговори щодо продовження угоди ще тривають.

Україна каже, що Росія порушує встановлені в угоді про транспортування українського зерна терміни, коли заявляє про строки 60 днів. За словами міністра інфраструктура України Олександра Кубракова, угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів.