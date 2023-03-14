Зернову угоду продовжено на попередніх умовах на 60 днів, - МЗС РФ

14 березня заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що зернову угоду продовжено на 60 днів на попередніх умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Зернова угода продовжена на 60 днів, підтверджено її пакетний характер", - повідомив замміністра.

Він також зазначив, що Росія "наполегливо добиватиметься, щоб усі зобов'язання щодо зернової угоди виконувались".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна працює над продовженням та розширенням "зернової угоди", попри дії Росії, - посол у Туреччині Боднар