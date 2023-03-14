Зернову угоду продовжено на попередніх умовах на 60 днів, - МЗС РФ
14 березня заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що зернову угоду продовжено на 60 днів на попередніх умовах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Зернова угода продовжена на 60 днів, підтверджено її пакетний характер", - повідомив замміністра.
Він також зазначив, що Росія "наполегливо добиватиметься, щоб усі зобов'язання щодо зернової угоди виконувались".
Хліба нам вистачить і від центральних областей, а от на скільки залишиться для експорту - оце вже питання.
@OLGA34783989
Prozapas:
Коли в 2018 році 🐷🐶 обстріляли українські кораблі в Керченській протоці і президентом Порошенком було введено воєнний стан в прикордонних з рф областях - згадайте як по-скотські повела себе переважна більшість нашої "еліти"
Скільки знущань і насмішок посипалось у
підконтрольних "ЗМІ" про "а то путін нападьот" та "Порошенко вигодна война"
А між тим - то була адекватна реакція тодішньої влади на дії рф, і кремль бачив миттєву готовність України до спротиву, тому і підсилював ідіотизм наших "політиків" своєю пропагандою
Після того навіть
скупчення путінских орд біля кордонів та відверті погрози знищити нашу державу нікого не спонукали до дій з підсилення оборони, все робилося навпаки - наслідки розгрібаємо вже більше року, і вони надовго.
..
Кожен політик, який тоді проявив себе як обмежена неадекватна істота має назавжди зникнути з життя українців, занадто високою виявилася ціна їхнього популізму та ***********.
Ота дурість чи дебілізм вже привели в державу війну, а ви і далі продовжуєте дуркувати.