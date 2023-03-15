Створено антикорупційний департамент при Міноборони

Міністерство оборони України створило Департамент з питань запобігання корупції. Він має запобігати корупції та відстежувати корупційні ризики у сфері оборонних закупівель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал Міноборони.

"Міністерство оборони України закликає громадськість звертатися до новоствореного Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель", - сказано у повідомленні.

Виконуючий обов‘язки директора Департаменту Сергій Степанян наголосив, що ключова мета Департаменту — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції.

"Зараз ми перезавантажуємо і посилюємо антикорупційний підрозділ Міністерства оборони України. Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат... Моє завдання — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Одним з елементів роботи на системному рівні ми бачимо більш тісну взаємодію з громадськістю", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про скандал довкола закупівель Міноборони. Посадовців міністерства підозрюють у корупції.

