Створено антикорупційний департамент при Міноборони
Міністерство оборони України створило Департамент з питань запобігання корупції. Він має запобігати корупції та відстежувати корупційні ризики у сфері оборонних закупівель.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал Міноборони.
"Міністерство оборони України закликає громадськість звертатися до новоствореного Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель", - сказано у повідомленні.
Виконуючий обов‘язки директора Департаменту Сергій Степанян наголосив, що ключова мета Департаменту — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції.
"Зараз ми перезавантажуємо і посилюємо антикорупційний підрозділ Міністерства оборони України. Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат... Моє завдання — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Одним з елементів роботи на системному рівні ми бачимо більш тісну взаємодію з громадськістю", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про скандал довкола закупівель Міноборони. Посадовців міністерства підозрюють у корупції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Міністерство оборони України створило Департамент з питань запобігання корупції. Він має запобігати корупції та відстежувати корупційні ризики у сфері оборонних закупівель. Джерело:
І хто і кого туда назначатиме? Зарплата з можливістю виїхати за кордон. Резников в ударі.🤣🤣🤣
Я щось проґавив?
Будуть відстежувати журналістів й тих хто зливає інфу й влаштовувати їм щасливі випадки..
Мов до шлюбу вбралася калина.
Вiвчара в садочку, в тихому куточку,
Жде дiвчина, жде.
Ось i вечiр - вiвцi бiля броду,
З Черемоша п'ють холодну воду.
У садочку вiвчара стрiчаi
Дiвчинонька, що його кохаэ
Акція прикриття бл..нас вже зовсім за ідіотів держать..
Ща ще бюджет на утримання тих дармоїдів озвучать..
цирк продолжается