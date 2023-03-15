УКР
Створено антикорупційний департамент при Міноборони

Міністерство оборони України створило Департамент з питань запобігання корупції. Він має запобігати корупції та відстежувати корупційні ризики у сфері оборонних закупівель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал Міноборони.

"Міністерство оборони України закликає громадськість звертатися до новоствореного Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель", - сказано у повідомленні. 

Виконуючий обов‘язки директора Департаменту Сергій Степанян наголосив, що ключова мета Департаменту — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції.

"Зараз ми перезавантажуємо і посилюємо антикорупційний підрозділ Міністерства оборони України. Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат... Моє завдання — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Одним з елементів роботи на системному рівні ми бачимо більш тісну взаємодію з громадськістю", - зазначив він.  

Нагадаємо, раніше повідомлялось про скандал довкола закупівель Міноборони. Посадовців міністерства підозрюють у корупції. 

Також читайте: Корупція в Міноборони: половина українців - за негайне покарання, половина - за розслідування, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

+21
отдел яблок сформировали??
15.03.2023 12:36 Відповісти
+16
Корумповане міністерство оборони створює антикорупційний департамент...
15.03.2023 12:41 Відповісти
+10
Бджоли проти меду.
15.03.2023 12:41 Відповісти
15.03.2023 12:36 Відповісти
Отдел яблок будет видимо входить в Управление фруктовых, которое в свою очередь вольётся в Дивизион плодо-овощных, а тот с Супердивизион-Главк продуктовых и такой же Гавноглавк за его контролем. Напёрстки для лохов выведены на новый уровень
15.03.2023 12:51 Відповісти
Главное, что штат воров расширяется! Ну на это деньги есть..
15.03.2023 13:09 Відповісти
🤣🤣🤣
Міністерство оборони України створило Департамент з питань запобігання корупції. Він має запобігати корупції та відстежувати корупційні ризики у сфері оборонних закупівель. Джерело:

І хто і кого туда назначатиме? Зарплата з можливістю виїхати за кордон. Резников в ударі.🤣🤣🤣
15.03.2023 12:38 Відповісти
там будуть яйця зі скидкою, по 16.99 грн.
15.03.2023 12:40 Відповісти
степанян, яйцеголовий краде. чи тобі повилазило?
15.03.2023 12:40 Відповісти
про яблука по 52 грн пам'ятають?
15.03.2023 12:40 Відповісти
Бджоли проти меду.
15.03.2023 12:41 Відповісти
Корумповане міністерство оборони створює антикорупційний департамент...
15.03.2023 12:41 Відповісти
15.03.2023 13:16 Відповісти
коррупцию вычистить невозможно... ее можно только возглавить... это как отдел К сбу... они коррупцию создали и они же ее возглавили...
15.03.2023 12:41 Відповісти
Чекайте! А який тоді антикорупційний орган МО Рєзніков збирався "перезапускать" півтора місяці тому, якщо цей департамент тільки створено?
Я щось проґавив?
15.03.2023 12:42 Відповісти
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» (с)
15.03.2023 12:52 Відповісти
сам краду, сам контролюю
15.03.2023 12:42 Відповісти
Замкнутий цикл однако)).
15.03.2023 13:08 Відповісти
Ви, що не розумієте? МО створило в МО департамент. Назначати буде МО. Ще один повід для корупції.
15.03.2023 12:42 Відповісти
Очолять й будуть контролювати. То скоріш департамент по запобіганню витоку інформації про корупцію.

Будуть відстежувати журналістів й тих хто зливає інфу й влаштовувати їм щасливі випадки..
15.03.2023 12:45 Відповісти
Контролюватимуть табличку ділення
15.03.2023 12:45 Відповісти
По органах в боротьбі з корупцією ми попереду всієі Планети -- тільки корупція квітне буиним цвітом .
15.03.2023 12:47 Відповісти
Добрива гарні
15.03.2023 12:50 Відповісти
Всюди буйно квiтне черемшина,
Мов до шлюбу вбралася калина.
Вiвчара в садочку, в тихому куточку,
Жде дiвчина, жде.

Ось i вечiр - вiвцi бiля броду,
З Черемоша п'ють холодну воду.
У садочку вiвчара стрiчаi
Дiвчинонька, що його кохаэ



15.03.2023 13:05 Відповісти
Знову годуємо зайві роти, які також посилять корупцію вимагаючи хабара за сприяння злочину.
15.03.2023 12:47 Відповісти
Спецом стільки контролюючих органів, підрозділів по протидії корупції, щоб було складніше кінці й відповідальних знайти. Як то кажуть - якщо цим займаються всі, значить не займажться ніхто..

Акція прикриття бл..нас вже зовсім за ідіотів держать..

Ща ще бюджет на утримання тих дармоїдів озвучать..
15.03.2023 12:49 Відповісти
Вчора писав, просив озвучити середню зарплату майже157К чиновників. Видалили все.
15.03.2023 13:25 Відповісти
В мене 2 акка так десь в банях вже давно вісять)) типу - дотринділась))
15.03.2023 16:39 Відповісти
А, ще можуть дати Вам інфу - середню температуру по шпиталю. От й будуть бідосями, що середня, наприклад - та, що статистично видають по регіону..а може по міністерству ще меншою буде)
15.03.2023 16:43 Відповісти
Тепер ще й департаменту потрiбно буде занести. А без департаментiв не красти нiяк у нас не виходе?
15.03.2023 13:01 Відповісти
Еще один департамент бездельников с бронью от призыва,жирными зарплатами и премиями сел на шею армии.
15.03.2023 13:01 Відповісти
сльози радости мешают мне гаварить
15.03.2023 13:04 Відповісти
Ні. Це сльози на "глазах". "День МО, как он был от нас далек. Это праздник со слезами на глазах. День МО, День МО. День МО".
15.03.2023 13:12 Відповісти
чето прям нулевая толерантность у нас не работает может пусть реализуют единичную толерантность?
15.03.2023 13:06 Відповісти
Ржу ні магу...
15.03.2023 13:08 Відповісти
плід отруйного дерева отруйний. цікаво скільки коштувала посада пацику
15.03.2023 13:11 Відповісти
Читала, що на армию закладено в кошторисі баклажани, оливки , перець апельсини..солдати! Ви це бачили хоч на передку?
15.03.2023 13:14 Відповісти
А антикорупний який буде дивиться за антикорупційним ще треба зробити)))
15.03.2023 13:17 Відповісти
В Україні вже створено стільки антикорупційних органів що виникло питання Хто їх буде годувати?
15.03.2023 13:21 Відповісти
ще одне бидляче стадо на шиі платників податків
15.03.2023 13:27 Відповісти
Кота назначили стеречь сметану.
15.03.2023 13:29 Відповісти
За чий рахунок цей банкет?
15.03.2023 13:36 Відповісти
За рахунок наріда. Його все влаштовує.
15.03.2023 18:35 Відповісти
https://skelet.info/titushatnya-stop-korrupcii/
15.03.2023 13:54 Відповісти
аналогічна хєрня є в укрзалізниці, при цьому коррупція, кумовство, хабарницво на залізниці процвітають
15.03.2023 14:12 Відповісти
министерство корупции создало антикоррупционный департамент.

цирк продолжается
15.03.2023 16:17 Відповісти
Насправді це корупціонний департамент. Усе по Оруелу !
15.03.2023 18:34 Відповісти
Теперь просто необходим антикорсуд для МО. А ещё отдельная тюрьма для осужденных военных коррупционеров. И вот тогда точно начнётся бескомпромиссная борьба пчёл с мёдом
15.03.2023 20:22 Відповісти
Ну як сказав що 0 толерантності то Рєзнікова посадять 100%. ... Чи ні?
16.03.2023 00:00 Відповісти
 
 