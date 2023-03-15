В Україні майже 1300 об’єктів культурної спадщини постраждало від війни, - МКІП

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії пошкоджені або повністю зруйновані понад 1 300 об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва під час пресконференції на тему: "Міжнародна допомога з порятунку пошкоджених музейних цінностей у воєнний час" у Медіацентрі Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Культурна спадщина України від самого початку перебуває під великим ризиком, тому що війна це не тільки фізичне знищення об'єктів, це знищення пам'яті, знищення можливостей в майбутньому. Можливостей для дослідження, можливостей для відновлення історичної пам'яті українського народу, які так необхідні сьогодні нашій державі та нашій країні. Ситуація складна. На сьогодні відповідно до даних, які надають нам області, пошкоджено або повністю зруйновано понад 1200, майже 1300 об'єктів культурної інфраструктури. І близько 500 пам'яток культурної спадщини, об'єктів культурної спадщини в різних регіонах. Ми говоримо тут про нерухому культурну спадщину", - сказала Чуєва.

Вона зазначила, що російські загарбники вивезли частини музейних колекцій з тих територій України, які знаходились під окупацією, зокрема з Херсонської області. Крім того є випадки втрат приватних колекцій.

Також Чуєва наголосила, що особливої уваги зараз потребує збереження тих об'єктів культурної спадщини, які залишаються на своїх місцях, або які були переміщені внаслідок евакуації. Вона нагадала, що будь яке переміщення музейної колекції або інших пам'яток є ризикованим і може зашкодити об'єктам культурної спадщини.

Чуєва додала, що для України дуже важлива міжнародна підтримка в питаннях переміщення або збереження об'єктів культурної спадщини.

