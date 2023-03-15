Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи планують провести восени у Чехії

Чеська Республіка готова прийняти та долучитися до організації другого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи.

Про це повідомив у фейсбуці голова парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Другий парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи плануємо проводити восени у Празі. Я дякую Чеській Республіці за готовність прийняти та долучитися до організації важливого заходу. Переконаний, що він наблизить нас до спільної мети - деокупації Криму та всіх тимчасово окупованих територій", - зазначив він.

Стефанчук розповів, що з головою палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою обговорив, серед іншого, питання посилення оборонної спроможності нашої держави, євроінтеграцію та євроатлантичний курс України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія повинна вивести війська з усіх окупованих територій України, - Кримська платформа

"Зазначив, що Україна прагне якнайшвидше почати передвступні переговори з ЄС. Подякував також за тверду підтримку Чехією руху України до членства в НАТО", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся того ж року 23 серпня в Києві.

У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

23 серпня 2022 року стартував другий саміт Кримської платформи. Участь в ньому підтвердили близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів та прем’єр-міністрів.

Також читайте: Зеленський пропонує створити платформи з деокупації Придністров’я та Абхазії

Торік у жовтні у Загребі (Хорватія) відбувся перший парламентський саміт Кримської платформи.