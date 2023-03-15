УКР
Повідомлено про підозру "голові уряду "ДНР" Хоценку, - СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру підсанкційному "главі уряду" терористичної організації "ДНР" - громадянину РФ Віталію Хоценку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"У лавах окупаційного органу фігурант виконує завдання москви щодо матеріально-технічного забезпечення бойовиків, які беруть участь у збройній агресії проти України. Також він відповідає за вивезення українського зерна, вугілля та граніту з Маріупольського порту до країни-агресора", - зазначили в СБУ.

Хоценко, згідно даних СБУ, входить до найближчого оточення терориста Пушиліна та є одним з ключових організаторів фейкового референдуму щодо "приєднання" захопленої території Донеччини до складу Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Повідомлено про підозру голові уряду ДНР Хоценку, - СБУ 01 ​ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
Повідомлено про підозру голові уряду ДНР Хоценку, - СБУ 01 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Повідомлено про підозру так званому очільнику "мінтранспорту" окупованої частини Херсонщини, причетному до депортації українських дітей в РФ, - СБУ

"Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України. Втім, Служба безпеки знає про його місця перебування, маршрути переміщення та проводить комплексні заходи для притягнення до відповідальності", - повідомили у спецслужбі.

+4
А щурам з ОП, не пробували повідомити про підозру..!? Чи не на часі !?
15.03.2023 17:33 Відповісти
+4
15.03.2023 17:42 Відповісти
+3
- Джон, я підозрюю, що моя жінка зраджує мене з садівником. Щоразу, повертаючись додому, бачу...
- Бачиш на столі свіжі квіти?
- Ні. Бачу в її ліжку садівника! (с)
15.03.2023 17:51 Відповісти
Та там взагалі зрада, всій їх під суд. І нехай повернуть яйця і міни.
показати весь коментар
15.03.2023 17:40 Відповісти
Какая мерзкая атвратітєльная рожа...
показати весь коментар
15.03.2023 17:37 Відповісти
15.03.2023 17:42 Відповісти
***** ДО КАМЕРИ З ЛИЖАМИ.
15.03.2023 17:52 Відповісти
Главклоун який сам, таких і набрав в свою секту СН.
15.03.2023 17:52 Відповісти
- Джон, я підозрюю, що моя жінка зраджує мене з садівником. Щоразу, повертаючись додому, бачу...
- Бачиш на столі свіжі квіти?
- Ні. Бачу в її ліжку садівника! (с)
15.03.2023 17:51 Відповісти
Скела. Не позорся. Пацаном.
15.03.2023 17:53 Відповісти
А ермаку,баканову,татарову,демченко и т д когда предъявят обвинения?
15.03.2023 18:57 Відповісти
Яныка сын?
15.03.2023 19:33 Відповісти
 
 