Повідомлено про підозру "голові уряду "ДНР" Хоценку, - СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру підсанкційному "главі уряду" терористичної організації "ДНР" - громадянину РФ Віталію Хоценку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"У лавах окупаційного органу фігурант виконує завдання москви щодо матеріально-технічного забезпечення бойовиків, які беруть участь у збройній агресії проти України. Також він відповідає за вивезення українського зерна, вугілля та граніту з Маріупольського порту до країни-агресора", - зазначили в СБУ.

Хоценко, згідно даних СБУ, входить до найближчого оточення терориста Пушиліна та є одним з ключових організаторів фейкового референдуму щодо "приєднання" захопленої території Донеччини до складу Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

​ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

"Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України. Втім, Служба безпеки знає про його місця перебування, маршрути переміщення та проводить комплексні заходи для притягнення до відповідальності", - повідомили у спецслужбі.