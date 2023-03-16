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Новини Війна
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F-16 потрібні насамперед для захисту від ракетних атак, - Повітряні сили

f16,польща

Винищувачі F-16 потрібні Україні для захисту від терористичних ракетних атак РФ.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні за таких обставин Повітряним Силам необхідно зосередитись саме на єдиному типі багатоцільового літака, а F-16 – найпоширеніший у світі літак свого класу, саме з тих, що відповідають нашим потребам. Такі літаки нам потрібні в першу чергу для захисту від терористичних ракетних атак росії по наших містах і критичній інфраструктурі. Вони стануть вагомою складовою загальної протиповітряної оборони", - пояснив він.

За словами Ігната, літаки типу "МіГ" і "Су" не можуть ефективно збивати крилаті ракети й "шахеди".

"Так, періодично це вдається, але це скоріш виключення, аніж правило, ефективність відверто низька. F-16 з потужним радаром та сучасними ракетами дозволить збивати ці цілі дійсно ефективно", - додав речник Повітряних сил.

F-16 наразі є доступні в деяких країнах, які наразі переозбоюються на ще новіші літаки, додав він.

"Але зрозуміло, що дозвіл на передачу F-16 від будь-якої країни мають дати саме США, навіть якщо свої літаки передавати не будуть. Це як з передачею танків "Леопард". І тут не треба зайвої "зради". Питання непросте, потребує чимало часу, цілий ряд погоджень, але певні зрушення вже є. Наші партнери послідовні. Гадаю, що Україна буде з потужними крилами, які допоможуть нам зберегти якомога більше життів та деокупувати наші землі", - підсумував Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни берегли "Кинжали" для ударів по важливих об’єктах, але витрачають їх на трансформаторні будки, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2808) Ігнат Юрій (813) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+6
Найкращий пілот американських винищувачів F-16 підполковник у відставці Ден Хемптон заявив, що готовий захищати Україну в повномасштабній війні з Росією.
«Україна бореться проти Росії. Це чорно-білий конфлікт - добро проти зла, тут немає питань, хто має рацію, а хто винен… Я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати», - заявив льотчик в інтерв'ю «Голосу Америки».
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16.03.2023 09:46 Відповісти
+5
Я так розумію, починається гра під назвою "хтоперший наважиться дати літак". Штати як завжди пообіцяють і не дадуть (як було з абрамсами), а реальні літаки надаватимуть Польша та країни Балтії.
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16.03.2023 09:48 Відповісти
+4
Можливо Нідерланди. Там знімають з озброєння ф16 і наче йдуть переговори.
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16.03.2023 09:52 Відповісти
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Найкращий пілот американських винищувачів F-16 підполковник у відставці Ден Хемптон заявив, що готовий захищати Україну в повномасштабній війні з Росією.
«Україна бореться проти Росії. Це чорно-білий конфлікт - добро проти зла, тут немає питань, хто має рацію, а хто винен… Я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати», - заявив льотчик в інтерв'ю «Голосу Америки».
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16.03.2023 09:46 Відповісти
Ось відео з ним:

https://streamable.com/6bo0f5

https://streamable.com/z66htv
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16.03.2023 09:51 Відповісти
От якраз цих пілотів можна використовувати для захисту України від ракет. Для чергування у небі України, не допускаючи їх зіткнення з росіянами у боях.
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16.03.2023 10:27 Відповісти
ідея хороша..і зразу будуть навчати наших пілотів на F-16
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16.03.2023 10:32 Відповісти
Я так розумію, починається гра під назвою "хтоперший наважиться дати літак". Штати як завжди пообіцяють і не дадуть (як було з абрамсами), а реальні літаки надаватимуть Польша та країни Балтії.
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16.03.2023 09:48 Відповісти
Можливо Нідерланди. Там знімають з озброєння ф16 і наче йдуть переговори.
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16.03.2023 09:52 Відповісти
літаки нададуть..але після копняків під зад./як з Шольцом з танкакми/ ...бажано звичайно скоріше ,бо в Штатах трампісти будуть брати владу на виборах.
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16.03.2023 09:58 Відповісти
Україні хоч МІГи отримати швидко, і то була б Перемога. Десь так штук 50
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16.03.2023 10:09 Відповісти
Так і з ними ціла історія. Всі обіцяють, але літаків і досі немає...
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16.03.2023 10:13 Відповісти
Така інформація потребує тиші, а не фейків.
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16.03.2023 10:17 Відповісти
У нас ця тиша триває з початку війни. Якби ми їх не смикали, то й досі воювали б джавелінами та стінгерами...
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16.03.2023 10:19 Відповісти
Так смикайте своїх. А то дивно читати, що війна в Україні, а смикають усіх окрім оп, мініста оборони ,які зобов'язані налагодити оборону і захист країни.
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16.03.2023 10:29 Відповісти
Смикати? Ви про що? У них дірка величезна у бюджеті, а ви про зброю кажете...
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16.03.2023 10:45 Відповісти
Штати як пообіцяли абрамси так і дадуть і не потрібно перекручувати, там одразу було сказано що танки будуть виготовлені а не взяті з запасів, а на це потрібен час. Плюс всім зрозуміло що абрамси це був більш символічний крок за ради того щоб німці дали нам леопарди...
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16.03.2023 12:28 Відповісти
Що я перекручую, коли кажу, що не дадуть? Вони потрібні нам тут і зараз. А вони як кажуть? Наприкінці 2023 або взагалі у 2024. Отже не дадуть. А віддалена перспектива нас не цікавить...
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16.03.2023 12:50 Відповісти
шлюбні ігри
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16.03.2023 09:55 Відповісти
F-16 як у казці про кашу з сокири потрібні, щоб нам всім миром надали літаки іншим типів, вибір яких зараз активно обговорюється. Ми і забудемо про ці F-16, коли в нас будуть інші ******* літаки та безліч радянських МІГів, як і про Абрамси, які зробили схожий ефект, бо вони для нас стануть лише приємним бонусом. Можливо навіть не буде потрібна і американська допомога взагалі, яка лише виконала свою роль стартера європейської допомоги, розкрутить євпропейську воєнну машину, яка далі вже своїми силам буде захищати себе, що вона і зобов'яана перед європейскьим народом при том, що це не виключає американську допомогу. Тому скоріш за все будемо їсти смачну кашу з маслицем, м'ясцем, та і сокира теж у господарстві знадобиться.
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16.03.2023 10:01 Відповісти
Для цього потрібно щоб авіація баражувала над Україною 24/7.
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16.03.2023 10:10 Відповісти
Ф-16 так само безпорадні проти Х-22, Х-47 чи С-300 як і будь який інший літак. А з малошвидкісними крилатими ракетами і шаредами і наземне ППО непогано справляється - користі від IRIS чи NASAMS буде набагато більше, ніж від Ф-16
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16.03.2023 10:52 Відповісти
 
 