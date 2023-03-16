F-16 потрібні насамперед для захисту від ракетних атак, - Повітряні сили
Винищувачі F-16 потрібні Україні для захисту від терористичних ракетних атак РФ.
Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні за таких обставин Повітряним Силам необхідно зосередитись саме на єдиному типі багатоцільового літака, а F-16 – найпоширеніший у світі літак свого класу, саме з тих, що відповідають нашим потребам. Такі літаки нам потрібні в першу чергу для захисту від терористичних ракетних атак росії по наших містах і критичній інфраструктурі. Вони стануть вагомою складовою загальної протиповітряної оборони", - пояснив він.
За словами Ігната, літаки типу "МіГ" і "Су" не можуть ефективно збивати крилаті ракети й "шахеди".
"Так, періодично це вдається, але це скоріш виключення, аніж правило, ефективність відверто низька. F-16 з потужним радаром та сучасними ракетами дозволить збивати ці цілі дійсно ефективно", - додав речник Повітряних сил.
F-16 наразі є доступні в деяких країнах, які наразі переозбоюються на ще новіші літаки, додав він.
"Але зрозуміло, що дозвіл на передачу F-16 від будь-якої країни мають дати саме США, навіть якщо свої літаки передавати не будуть. Це як з передачею танків "Леопард". І тут не треба зайвої "зради". Питання непросте, потребує чимало часу, цілий ряд погоджень, але певні зрушення вже є. Наші партнери послідовні. Гадаю, що Україна буде з потужними крилами, які допоможуть нам зберегти якомога більше життів та деокупувати наші землі", - підсумував Ігнат.
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