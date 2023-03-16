Цілями росіян можуть бути урядові будівлі та інфраструктурні об’єкти, - Повітряні сили

Окупанти продовжать обстрілювати Україну. Серед їхніх пріоритетних цілей - урядові будівлі, транспортна інфраструктура, гідротехнічні та очисні споруди.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що окупанти можуть обстрілювати що завгодно.

"У них є пріоритетні цілі – урядові будівлі, будівлі Збройних Сил і Міністерства оборони. Тобто, як вони там називають їх, "центри прінятія рішеній". Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну і, як бачимо, по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор", - зазначив Ігнат.

Щодо урядових будівель, то за словами речника Повітряних сил, це стосується не лише Києва.

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"Ми пам'ятаємо про Харківську та Миколаївську ОДА. Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки", - резюмував Ігнат.