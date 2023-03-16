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Цілями росіян можуть бути урядові будівлі та інфраструктурні об’єкти, - Повітряні сили

ігнат

Окупанти продовжать обстрілювати Україну. Серед їхніх пріоритетних цілей - урядові будівлі, транспортна інфраструктура, гідротехнічні та очисні споруди.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що окупанти можуть обстрілювати що завгодно.

"У них є пріоритетні цілі – урядові будівлі, будівлі Збройних Сил і Міністерства оборони. Тобто, як вони там називають їх, "центри прінятія рішеній". Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну і, як бачимо, по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор", - зазначив Ігнат.

Щодо урядових будівель, то за словами речника Повітряних сил, це стосується не лише Києва.

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"Ми пам'ятаємо про Харківську та Миколаївську ОДА. Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки", - резюмував Ігнат.

Автор: 

обстріл (29517) Повітряні сили (2808) Ігнат Юрій (813)


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На бубочку покушаються -- а шоб вам пусто було .
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16.03.2023 10:12 Відповісти
Хех! Як би каци хотіли б цього, то ті будівлі давно б уже знищили, але Оманський договорняк працює.
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16.03.2023 10:13 Відповісти
Це він припускає чи робить висновки на основі попередніх атак? Тобто русня намагалася поцілити по будівлям Міноброни та ОП?

До речі, туди (до ОП) ЖОДНОГО разу за весь час НІЧОГО не прилітало.
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16.03.2023 10:16 Відповісти
Аби по Верховній Раді не попали, я так за наших обранців хвилююся.
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16.03.2023 10:26 Відповісти
Урядові установи московитам і на фіг не потрібні. Мости захищайте!
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16.03.2023 10:32 Відповісти
Спасибі кеп
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16.03.2023 10:44 Відповісти
Ми це вже рік на власні очі бачимо. Заява заради заяви...
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16.03.2023 10:52 Відповісти
Не хвилюйся якщо по верховній зраді прилетить думаю ніхто сумувать не буде
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16.03.2023 12:12 Відповісти
 
 