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Новини Війна
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Один із найкращих американських пілотів Гемптон готовий захищати українське небо

девід,гемптон

Підполковник у відставці Ден Гемптон із позивним Two Dogs, якого називають "найсмертоноснішим" пілотом F-16, заявив, що готовий захищати небо над Україною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Голос Америки.

На думку Гемптона, партнери передадуть Україні літаки F-16. Але українським пілотам знадобиться від 4 до 6 місяців на те, щоб освоїти новий літак. Тож зараз важливо знайти за кордоном льотчиків, які вже працювали на цих винищувачах і не потребують навчання.

Гемптон сам готовий захищати українське небо. І вважає, що є достатньо американських пілотів, які могли б приєднатися до нього у цій місії.

"Я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати!" - каже він.

Також читайте: F-16 потрібні насамперед для захисту від ракетних атак, - Повітряні сили

Гемптон протягом 20 років в Повітряних силах США здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США з часів війни у В’єтнамі. Серед його нагород - Пурпурове серце, чотири Почесні хрести льотних заслуг за надзвичайний героїзм та вісім "Повітряніх медалей" ВПС США за доблесть під час бойових дій у повітрі.

Автор: 

авіація (4194) літак (2981) США (23598) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+26
люди Світла і Добра за Україну, так повинно буди завжди
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16.03.2023 10:40 Відповісти
+20
Самому не смішно?
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16.03.2023 10:51 Відповісти
+16
А звідки вони знатимуть де він знаходиться? В якому літаку. І якщо навіть зіб'ють його, то чому він повинен працювати над ворожою територією, якщо він в принципі не повинен це робити на цьому літаку? Є дальні засоби ураження, при використанні яких йому непотрібно працювати над ворожою територією.
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16.03.2023 10:41 Відповісти
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гарна новина, але літаки вони нам ще будуть "надавати" років зо 2...
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16.03.2023 10:36 Відповісти
F-16 можна придбати в звичайному военторзі
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16.03.2023 10:53 Відповісти
ruski , ti palishsia !
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16.03.2023 11:23 Відповісти
А скільки у В"єтнамі радянських льотчиків під прізвищами, скажімо Лі Сі Цин, воювало на МІГах проти американців ! І нічого. Це загальновідомо.
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16.03.2023 13:15 Відповісти
всі знають, що там де зло, там ховаються кремлівські вуха(рога!)
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16.03.2023 13:20 Відповісти
Краще такою заявою і обмежитись.
Інакше русня половину свого повітряного флоту покладе, але F-16 зіб'є і Гемптона в полон візьме.
Тому його не пустять.
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16.03.2023 10:38 Відповісти
ще невідомо.чи приїде...чи нададуть Ф-16 і коли ...і чи пустять в зону ведення війни...він може бути просто як інструктор.
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16.03.2023 10:41 Відповісти
А звідки вони знатимуть де він знаходиться? В якому літаку. І якщо навіть зіб'ють його, то чому він повинен працювати над ворожою територією, якщо він в принципі не повинен це робити на цьому літаку? Є дальні засоби ураження, при використанні яких йому непотрібно працювати над ворожою територією.
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16.03.2023 10:41 Відповісти
Не пошкодують агентури, щоб докладали, коли він вилітає. Увімкнуть всі радари, підтягнуть десяток дивізіонів С-400, випустять на перехоплення півсотні винищувачів, чи скільки там у них лишилось пілотів - але покажуть на весь світ, що росія все одно сильніше.
І на землі на нього чекає маса небезпек.
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16.03.2023 10:44 Відповісти
Самому не смішно?
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16.03.2023 10:51 Відповісти
Ні. На понти росія ніколи не скупиться. Бахмут і Вугледар - це ж чисті понти. Після Херсону, Ізюму і Балаклії, після Півночі, "Москви" і Зміїного їм конче необхідно довести, що "мєдвєдь любого заломаєт, мєдлєнно но вєрно".
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16.03.2023 10:53 Відповісти
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16.03.2023 10:59 Відповісти
А по факту у них ще до чорта ресурсів. Більше тисячі бойових літаків, більше десяти тисяч ракет до С300/400, і вони роблять нові, на відміну від нас. Можуть собі дозволити "маленьке свято".
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16.03.2023 11:00 Відповісти
a po faktu - diya dorivnue protydii - universal'nyi zakon.

bytys' golovou ob stinu vony vmiut', ot til'ky rozumnishe vony ne staut'.
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16.03.2023 11:19 Відповісти
Тут цей закон не працює.
Німців лобом аж до Берліна доштовхали.
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16.03.2023 11:21 Відповісти
pracue, vsudy i zavjdy.

tvoya problema, sho ty vuz'ko dumaesh
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16.03.2023 11:28 Відповісти
Мда, прям внаглу вже цитує кацапську методичку. Типа "Можем павтарить"
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16.03.2023 11:34 Відповісти
так що, німців перемогли і Берлін захопили самі росіяни?
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16.03.2023 11:35 Відповісти
Вони це на свій рахунок записують. У пропаганди є теза, що "протів нас вся європа воєвала, но ми всьо равно побєділі!"
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16.03.2023 11:39 Відповісти
а ви їх цитуєте.
тобто тоді не "Німців лобом аж до Берліна доштовхали.", а "як вважають зайвохросомосомні, вони німців лобом аж до Берліна доштовхали."?
Слава Україні!
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16.03.2023 11:48 Відповісти
Поправку прийнято.
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16.03.2023 11:49 Відповісти
Яка ода російській армії та військовій промисловості. Цей троль мабуть такими ж словами вихваляє російську армію і на росії
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16.03.2023 11:33 Відповісти
Це для тих, хто думає 1) ми вже перемогли, залишилось "трохи дотиснути" 2) зараз за нас впишуться зі сторони, і остаточно переможемо.
Розслабились - програли. ***** своїх баранів готує до багаторічної війни.
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16.03.2023 11:35 Відповісти
Баранів можна підготувати лише до забою, а на забій вони як не хотіли іти, не хочуть зараз і не підуть у майбутньому і кремль це чудово розуміє. А смертників на тривалу війну не вистачить
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16.03.2023 11:57 Відповісти
невже нині хтось із адекватних ведеться ще на ці понти? тільки лохи ведуться на них.
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16.03.2023 13:19 Відповісти
дядьку прокинься в Україні вже є ППО ! буде красиво коли разов гепнуться 50 кацапів .
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16.03.2023 11:05 Відповісти
"Ми за цєной нє постоім!"
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16.03.2023 11:05 Відповісти
тільки пілоти це не вагнерівці , їх по зона не назбираєш ! на початку війни українці вже збили генерала , більше відставні не літають .
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16.03.2023 11:12 Відповісти
Вчора під Бахмутом збили російський СУ.
У щоденних зведеннях постійно фігурують авіаудари по нашим військам.
Пілоти є, наскільки досвідчені - інше питання, та гуртом можуть і аса завалити.
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16.03.2023 11:19 Відповісти
Прям сполоченные непобедимые путниские соколы. Никакой американский ас им не сташен. Тобі б на каналі Соловйова вихваляти кацапцьких пілотів та бомбардувальників. Іди за руським кораблем з твоєю пропагандою
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16.03.2023 11:39 Відповісти
Не вміємо ми воювати у інфопросторі. Сумно.
Адмінам: не випилюйте тролів одразу, хоча б поміркованих залишайте.
Для тренування.
А то так і будемо "дитячий садок, молодша група".
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16.03.2023 11:44 Відповісти
так авіаудари є , але скільки і як вони наносяться ? на початку війни кожно дня збивали літак , а часто і не один тепер один на тиждень , хоча засобів у нас в рази більше . удари наносяться з окупованої території за 10-20 км від фронту .
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16.03.2023 11:42 Відповісти
Значить, є кому літати.
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16.03.2023 11:47 Відповісти
ну сідай, дебіле, на краснозвьоздний- політай, ікаре...
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16.03.2023 23:14 Відповісти
Схоже цей троль завалисть нас його кацапськими лозунгами
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16.03.2023 11:35 Відповісти
Якби на моєму місці був троль, тут би вже адміна кликали.
Як у темі про крайній обстріл, коли шість "Кинжалів" випустили.
Туди приперся професіонал, який місцевих з веселим свистом ганяв сцяними ганчірками, аж поки не випалили йому обліковий запис.
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16.03.2023 11:42 Відповісти
Ти часом не пропагандон з каналу "Звєзда"? Нє звєзді
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16.03.2023 11:41 Відповісти
Ифан ,а не пошел бі ти.... ботать на такси
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16.03.2023 13:25 Відповісти
диня вайцехівськи- ти не сильно губу розкотив..??- якщо ні- то помрій...)))
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16.03.2023 23:11 Відповісти
Видати йому гроші, нехай придбає декілька літаків у їх "воєнторзі", і коли вже перші F-16 будуть у нашому небі працювати, то інші тоді легше буде підтягнути)
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16.03.2023 10:39 Відповісти
Дженерал Дайнемікс збанкрутує,як почнем тягнути в Україну Ф-16
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16.03.2023 10:44 Відповісти
Може президент надасть громадянство щоб довго не тягнути кота за хвіст
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16.03.2023 10:39 Відповісти
люди Світла і Добра за Україну, так повинно буди завжди
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16.03.2023 10:40 Відповісти
100% американець!
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16.03.2023 10:43 Відповісти
Respect
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16.03.2023 10:44 Відповісти
Швидше інопланетяни на літаючих тарілках появляться в небі над Україною ніж славетні F16
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16.03.2023 10:45 Відповісти
В свое время так и про химарсы, и про леопард, да и про много чего так говорили
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16.03.2023 10:52 Відповісти
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16.03.2023 10:54 Відповісти
топ ган
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16.03.2023 10:56 Відповісти
зважаючи на те, що українську ППО бояться усі і в тому числі наші літуни американця запросто зіб'ють наші ж як це вже було.

от просто тому щоб не літав над нашими злими зрк.

але це все гіпотетично.

ще не пахне переданими літаками і не пахне літунами-добровольцями.

і, до речі, той американець не був на жодній повномасштабній війні, війни ж де у ворога рогатки та крем'яні рушниці то таке.

тож, досвіду у наших літунів побільше буде.

от як інструктор він цінний. це правда.
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16.03.2023 10:58 Відповісти
Не соромно таку ахінею нести?
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16.03.2023 11:11 Відповісти
У нас літаків не так багато. Якби ми їх регулярно збивали, вже б не залишилось.
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16.03.2023 11:42 Відповісти
ми їх регулярно перестали збивати після того як вони перелякалися літати над українськими ППО.

а це десь так другий місяць війни.

а до того був повний бардак і хаос, який був добрий щоб не пропускати ворожих літунів і поганий для літунів своїх.
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16.03.2023 11:58 Відповісти
На вихід з речами...
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16.03.2023 13:48 Відповісти
бебенко,- ти читало про хлопака-козака..??- чи просто тупе..??
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16.03.2023 23:16 Відповісти
Какие проблемы группе американских пилотов дать Укргражданство в экстренном порядке и тогда Запад скажет что за Украину воюют не военные США а военные,граждане Украины? Собственно и военные США драже без укргражданства могут воевать по своей инициативе не по направлению Пентагона-в международном легионе ВСУ. Проблема только в политрешении руководства США
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16.03.2023 10:59 Відповісти
Навіщо їм громадянство?. У нас вже воюють добровольці з інших країн
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16.03.2023 13:48 Відповісти
ванья,- якщо я чогось десь хочу, - то на який нахіб мені якісь бомажки..??- підтертися-??- так то тобі не вистачає...)))
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16.03.2023 23:18 Відповісти
... підорафія дозволяє собі все не зважаючи ні на які міжнародні правила, то чому б не втілити в життя цю пропозицію!... але не з нашими *********...
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16.03.2023 11:08 Відповісти
В Кореї воювали льотчики Лі Сі Цин та Ван Ю Шин, чому в Україні не може воювати Гемптоненко.
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16.03.2023 11:08 Відповісти
з яким ППО українським ? ви чули для чого просять Ф-16 ? збивати ракети ! це як зі всією імпортною зброєю , головна вимога не стріляти по території кацапстану .
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16.03.2023 11:31 Відповісти
Навпаки .
Кацапське ПеВеО вперше зіткнеться зі справжніми літаками , і справжніми протирадарними ракетами .
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16.03.2023 12:17 Відповісти
Красунчик. Слава Союзникам !
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16.03.2023 11:12 Відповісти
Nu tak , inostrannii legion dlia chevo ?
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16.03.2023 11:24 Відповісти
Така людина викликає повагу та щиру вдячність. Щоб тут не казали, але досвід в нього великий, Гемптон добре розуміє всі ризики і це тверезе рішення бойвого пілота. Єдине, що потрібно - бути вдячними.
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16.03.2023 11:42 Відповісти
Це ж не американський пілот !!! Це український- Гемптенко Денис.
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16.03.2023 12:02 Відповісти
Це так і буде Якщо нам передадут ф-16 то сидітимуть там американські відпускники і здалека будуть мінусувати російське люфтваффе і ракети.
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16.03.2023 12:25 Відповісти
Красавчік
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16.03.2023 13:24 Відповісти
Запишемо Дена Гемптона-Денисом Гемптоненко і вперед.Раз хлопчина бажае,ну як відвовлять
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16.03.2023 13:50 Відповісти
круто,
Україна надихає на сміливі вчинки,

буде тренд: був на війні в Україні значить ти найкрутіший
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16.03.2023 21:57 Відповісти
респект Гемптону! Был бы еще байден так же храбр...
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16.03.2023 23:07 Відповісти
козачина)) й неххх тут перечити)))
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16.03.2023 23:20 Відповісти
Thank you, Sir.
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17.03.2023 07:47 Відповісти
 
 