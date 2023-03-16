Один із найкращих американських пілотів Гемптон готовий захищати українське небо

Підполковник у відставці Ден Гемптон із позивним Two Dogs, якого називають "найсмертоноснішим" пілотом F-16, заявив, що готовий захищати небо над Україною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Голос Америки.

На думку Гемптона, партнери передадуть Україні літаки F-16. Але українським пілотам знадобиться від 4 до 6 місяців на те, щоб освоїти новий літак. Тож зараз важливо знайти за кордоном льотчиків, які вже працювали на цих винищувачах і не потребують навчання.

Гемптон сам готовий захищати українське небо. І вважає, що є достатньо американських пілотів, які могли б приєднатися до нього у цій місії.

"Я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати!" - каже він.

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Гемптон протягом 20 років в Повітряних силах США здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США з часів війни у В’єтнамі. Серед його нагород - Пурпурове серце, чотири Почесні хрести льотних заслуг за надзвичайний героїзм та вісім "Повітряніх медалей" ВПС США за доблесть під час бойових дій у повітрі.