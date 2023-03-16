Один із найкращих американських пілотів Гемптон готовий захищати українське небо
Підполковник у відставці Ден Гемптон із позивним Two Dogs, якого називають "найсмертоноснішим" пілотом F-16, заявив, що готовий захищати небо над Україною.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Голос Америки.
На думку Гемптона, партнери передадуть Україні літаки F-16. Але українським пілотам знадобиться від 4 до 6 місяців на те, щоб освоїти новий літак. Тож зараз важливо знайти за кордоном льотчиків, які вже працювали на цих винищувачах і не потребують навчання.
Гемптон сам готовий захищати українське небо. І вважає, що є достатньо американських пілотів, які могли б приєднатися до нього у цій місії.
"Я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати!" - каже він.
Гемптон протягом 20 років в Повітряних силах США здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США з часів війни у В’єтнамі. Серед його нагород - Пурпурове серце, чотири Почесні хрести льотних заслуг за надзвичайний героїзм та вісім "Повітряніх медалей" ВПС США за доблесть під час бойових дій у повітрі.
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Інакше русня половину свого повітряного флоту покладе, але F-16 зіб'є і Гемптона в полон візьме.
Тому його не пустять.
І на землі на нього чекає маса небезпек.
bytys' golovou ob stinu vony vmiut', ot til'ky rozumnishe vony ne staut'.
Німців лобом аж до Берліна доштовхали.
tvoya problema, sho ty vuz'ko dumaesh
тобто тоді не "Німців лобом аж до Берліна доштовхали.", а "як вважають зайвохросомосомні, вони німців лобом аж до Берліна доштовхали."?
Слава Україні!
Розслабились - програли. ***** своїх баранів готує до багаторічної війни.
У щоденних зведеннях постійно фігурують авіаудари по нашим військам.
Пілоти є, наскільки досвідчені - інше питання, та гуртом можуть і аса завалити.
Адмінам: не випилюйте тролів одразу, хоча б поміркованих залишайте.
Для тренування.
А то так і будемо "дитячий садок, молодша група".
Як у темі про крайній обстріл, коли шість "Кинжалів" випустили.
Туди приперся професіонал, який місцевих з веселим свистом ганяв сцяними ганчірками, аж поки не випалили йому обліковий запис.
от просто тому щоб не літав над нашими злими зрк.
але це все гіпотетично.
ще не пахне переданими літаками і не пахне літунами-добровольцями.
і, до речі, той американець не був на жодній повномасштабній війні, війни ж де у ворога рогатки та крем'яні рушниці то таке.
тож, досвіду у наших літунів побільше буде.
от як інструктор він цінний. це правда.
а це десь так другий місяць війни.
а до того був повний бардак і хаос, який був добрий щоб не пропускати ворожих літунів і поганий для літунів своїх.
Кацапське ПеВеО вперше зіткнеться зі справжніми літаками , і справжніми протирадарними ракетами .
Україна надихає на сміливі вчинки,
буде тренд: був на війні в Україні значить ти найкрутіший