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У Києві та області частково застосовано стабілізаційні відключення світла, - ДТЕК (оновлено)

ремонт,електроенергія,електрика,світло

У частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками. Крім того, графіки застосовано і в частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом’янського районів Києва.

Про це в телеграмі повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Тому за командою "Укренерго" були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті", - йдеться в повідомленні.

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Пініше у ДТЕК повідомили про стабілізаційні відключення в Києві: "У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками".

Графіки відключень розміщені на сайті.

Автор: 

Київська область (4131) ДТЕК (1989) відключення світла (1100)


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Три дні тому було все нормально, тепер потепліло, а споживання зросло? Схоже, Ахмєтка погнав е/енергію на Захід. Там нормально платять. А місцеве бидло переб"ється...
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16.03.2023 11:14 Відповісти
 
 