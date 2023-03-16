У Києві та області частково застосовано стабілізаційні відключення світла, - ДТЕК (оновлено)

У частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками. Крім того, графіки застосовано і в частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом’янського районів Києва.

Про це в телеграмі повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.



"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.



Тому за командою "Укренерго" були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті", - йдеться в повідомленні.

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Пініше у ДТЕК повідомили про стабілізаційні відключення в Києві: "У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками".

Графіки відключень розміщені на сайті.