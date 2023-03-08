Понад 20 тисяч сімей на Київщині залишились без житла, - ОВА

Наразі понад 20 тисяч сімей у Київській області залишились без постійного місця проживання.

Про це повідомив заступник голови Київської обласної військової адміністрації Микола Бойко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більше ніж 20 тисяч сімей у Київській області залишились без житла. Однак, на Київщині перебуває понад 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Вони також перебувають без постійного місця проживання", - сказав Бойко.

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