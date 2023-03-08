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Понад 20 тисяч сімей на Київщині залишились без житла, - ОВА

руйнування

Наразі понад 20 тисяч сімей у Київській області залишились без постійного місця проживання.

Про це повідомив заступник голови Київської обласної військової адміністрації Микола Бойко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більше ніж 20 тисяч сімей у Київській області залишились без житла. Однак, на Київщині перебуває понад 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Вони також перебувають без постійного місця проживання", - сказав Бойко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 335 тисяч заявок подали українці на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло, – Шуляк

Автор: 

житло (1088) Київська область (4087) руйнування (258)


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Топ коментарі
+9
А спитати в улюбленця прошарку "какаяразніца" ЗЄ, як же так вийшло?

Саме його обрання стало тригером великого вторгнення РФ.
Саме його саботаж озброєння ЗСУ став причиною неготовності до вторгнення.
Саме його брехня стала причиною того, що на третій день вторгнення кацапи вже стояли під Києвом.

То ж знаєте, кому ще, крім ***** та москалів, маєте дякувати за втрачене житло.
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08.03.2023 00:58 Відповісти
+3
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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08.03.2023 01:54 Відповісти
+2
І що тепер можна сказати, адже багато хто повірив у це! Тим більше що Гордон, такий собі український патріот, їздив по всій Україні і питав студентів за кого вони голосуватиму, наприклад за Зеленського, Юлю чи Порошенка, виставляв ці опитування на всіх своїх каналах у ютубі, потім це його велике інтерв'ю з Зеленським 2 з половиною години, яка пішла в народ як його
передвиборча програма. А програми то й не було, як і не було гідних людей за ним. А був дiдусь Беня який хотiв i далi красти. Ось тепер маємо те, що маємо. Локшина на вухах перетворилася на криваву кашу.
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08.03.2023 06:47 Відповісти
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А спитати в улюбленця прошарку "какаяразніца" ЗЄ, як же так вийшло?

Саме його обрання стало тригером великого вторгнення РФ.
Саме його саботаж озброєння ЗСУ став причиною неготовності до вторгнення.
Саме його брехня стала причиною того, що на третій день вторгнення кацапи вже стояли під Києвом.

То ж знаєте, кому ще, крім ***** та москалів, маєте дякувати за втрачене житло.
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08.03.2023 00:58 Відповісти
Слухай, русскій, ну от нахріна тобі ота збідована Україна? У тебе вдома, у Вологді стільки проблем...
Ну і головне: IQ 73% = IQ Ze
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08.03.2023 06:49 Відповісти
нє болтай єрундой, "потєрпєвший"...
Гітлер теж був обраний законно, а потім - "понеслось"......
Зеленський обраний народом, обманутим "бєніним кварталом", безліч раз порушив і порушує закони, маніпулює нарідом, а реально керує Україною взагалі дермак - ніхто, "любкін муж"...
зебіли на свободі слова "поставили хрест", зелена нагла корупція - то взагалі - капець... а по зраді "слуги" - чемпіони, після діскваліфікації ОПЗЖ...
поки що, для Найвеличнівшивого "війна все списує", а до того - ковід..
зелена мафія, веселе болото, маладЫе регіони 2 - то трагедія України..
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08.03.2023 06:52 Відповісти
Це - не "єрунда". Це - правда. І чомусь її тут прибрали. Державна машина або працює, або ні. Аркада - то взагалі гапець. Люди довіряли системі, а виявилось, що її реально не існує.
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08.03.2023 19:48 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
показати весь коментар
08.03.2023 01:54 Відповісти
І що тепер можна сказати, адже багато хто повірив у це! Тим більше що Гордон, такий собі український патріот, їздив по всій Україні і питав студентів за кого вони голосуватиму, наприклад за Зеленського, Юлю чи Порошенка, виставляв ці опитування на всіх своїх каналах у ютубі, потім це його велике інтерв'ю з Зеленським 2 з половиною години, яка пішла в народ як його
передвиборча програма. А програми то й не було, як і не було гідних людей за ним. А був дiдусь Беня який хотiв i далi красти. Ось тепер маємо те, що маємо. Локшина на вухах перетворилася на криваву кашу.
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08.03.2023 06:47 Відповісти
До "кривавої каші" треба було готуватися Кучмі ще з 2003-го року, коли наші сусіди почали будувати дамбу до острова Тузла. І що зробив Кучма? Вирішив віддати Україну Путіну руками Януковича. А героїня першого Майдану Тимошенко? Вона ж руками Дубіни підписала контракт на постачання газу в Україну, що робив Україну банкрутом. Турчинов тоді підробив лист Кабміну.
Зараз же відбувається вже четверта спроба Путіна прибрати до рук Україну. Чи не так?
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08.03.2023 19:11 Відповісти
У 2003 року Кучма відстояв острів Тузла. Я багато разів читала як це трапилося, а захопити Україну Путін мріяв з 1999 року і проблема в тому, що практично Ніхто з наших президентів, починаючи з Кравчука, Кучми, Ющенка, (Януковича викидаємо відразу зі списку) навіть Порошенко - не готувалися до нападу росії , Не зміцнювали Армію як це було треба. Ну Порошенко ще там щось робив, інші взагалі все розпродавали. А про Зеленського взагалі говорити не хочу, просто тварюка, через нього загинуло стільки невинних людей.
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09.03.2023 08:19 Відповісти
Це ж Наполеон казав: обіцяйте все і не виконуйте нічого. І кого в Україні прозвали Боневтіком? Люди знали, за що вони голосували. Солодка брехня для них виявилось цікавішою, ніж сурова правда. "Достаточно перестать стрелять" змінилось на "перемогу на полі бою". А реально треба перебити всю армію ********* Ганібала. І людство нічого кращого поки не придумало.
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08.03.2023 19:33 Відповісти
 
 