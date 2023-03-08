Понад 20 тисяч сімей на Київщині залишились без житла, - ОВА
Наразі понад 20 тисяч сімей у Київській області залишились без постійного місця проживання.
Про це повідомив заступник голови Київської обласної військової адміністрації Микола Бойко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Більше ніж 20 тисяч сімей у Київській області залишились без житла. Однак, на Київщині перебуває понад 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Вони також перебувають без постійного місця проживання", - сказав Бойко.
Топ коментарі
+9 Герхард
показати весь коментар08.03.2023 00:58 Відповісти Посилання
+3 Олександр Дніпро
показати весь коментар08.03.2023 01:54 Відповісти Посилання
+2 Olena Lynch
показати весь коментар08.03.2023 06:47 Відповісти Посилання
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Саме його обрання стало тригером великого вторгнення РФ.
Саме його саботаж озброєння ЗСУ став причиною неготовності до вторгнення.
Саме його брехня стала причиною того, що на третій день вторгнення кацапи вже стояли під Києвом.
То ж знаєте, кому ще, крім ***** та москалів, маєте дякувати за втрачене житло.
Ну і головне: IQ 73% = IQ Ze
Гітлер теж був обраний законно, а потім - "понеслось"......
Зеленський обраний народом, обманутим "бєніним кварталом", безліч раз порушив і порушує закони, маніпулює нарідом, а реально керує Україною взагалі дермак - ніхто, "любкін муж"...
зебіли на свободі слова "поставили хрест", зелена нагла корупція - то взагалі - капець... а по зраді "слуги" - чемпіони, після діскваліфікації ОПЗЖ...
поки що, для Найвеличнівшивого "війна все списує", а до того - ковід..
зелена мафія, веселе болото, маладЫе регіони 2 - то трагедія України..
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
передвиборча програма. А програми то й не було, як і не було гідних людей за ним. А був дiдусь Беня який хотiв i далi красти. Ось тепер маємо те, що маємо. Локшина на вухах перетворилася на криваву кашу.
Зараз же відбувається вже четверта спроба Путіна прибрати до рук Україну. Чи не так?