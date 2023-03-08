Более 20 тысяч семей в Киевской области остались без жилья, - ОВА

В настоящее время более 20 тысяч семей в Киевской области остались без постоянного места жительства.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской областной военной администрации Николай Бойко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Более 20 тысяч семей в Киевской области остались без жилья. Однако, в Киевской области находятся более 300 тысяч внутренне перемещенных лиц. Они также находятся без постоянного места жительства", - сказал Бойко.

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