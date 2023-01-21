Государство будет выплачивать компенсации за разрушенное жилье "жилищными сертификатами", - Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры
Подготовленный ко второму чтению законопроект о компенсации за поврежденное и разрушенное жилье (7198) учитывает позицию Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, компенсации за разрушенное жилье, зафиксированное в "Дії", будет предоставляться деньгами в виде жилищных сертификатов, а не квадратными метрами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра Александра Азархина.
"У человека будет возможность выбрать, как он использует жилищный сертификат – или на рынке вторичного жилья или первичного жилья. Также предусмотрена возможность, в случае потери частного дома, на этом участке получить компенсацию за строительные материалы и работы по строительству дома на месте разрушенного", – сказала она на церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между Минвосстановления и общественной организацией "Офис трансформации".
Азархина уточнила, что жилищный сертификат будет выдаваться на сумму, отражающую стоимость разрушенного жилья, и его можно будет использовать для приобретения недвижимости.
Замминистра отметила, что министерство и команда авторов законопроекта №7198 выступали категорически против того, чтобы государство само строило жилье вместо разрушенного и селило там людей.
"Мы были против этого, и мы рады, что наш подход поддержали", – отметила Азархина.
"Жилищный сертификат" можно будет использовать в течение пяти лет для покупки квартиры, частного, садового или дачного дома на первичном или вторичном рынках. Можно выбрать любой регион, кроме временно оккупированных территорий и таких, где ведутся боевые действия. Если средств жилищного сертификата для покупки желаемого объекта недвижимости недостаточно, человек может добавить недостающую сумму, добавила она.
Базовым источником компенсации должны стать арестованные российские активы.
Как сообщалось, более 2,4 млн. украинцев проживают в поврежденном в результате агрессии России жилье. В "Дію" уже поступило более 316 тыс. заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе. Законопроект №7198 Верховная Рада приняла в первом чтении в апреле 2022 года.
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сертифікати, які коштуватимуть 3 копійки?
Знову посередники/спекулянти?
Не хочете будувати? Зрозуміло, але…
Чому не видавати/компенсувати готівкою? !!!!
Цей номер не пройде. Міняйте афішу..
Те й усе населення ,що зосталось в Україні не повинно нести забов'язання за зроблене кацапами.
Держава повинна виставити усі збитки від війни на репарацію *****.
За кожен дім, за кожну квартиру, за кожну цеглину!
Радости полные джинсы..... жена говорит,нафиг надо связываться с этой бандой воров и проходимцев...
Скільки отримав Шмигаль від Рєзнікова за "їжу для військових"?
Скільки отримав вже і скількі міг би отримати він же з оборутки з цими сертифікатами?
Скільки отримали усілякі тимошонки-татарови-дєрьмаки за побудову (!!! саме побудову, а не ремонт) доріг в зруйнованих містах, коли на відновлення житла працювали громади та волонтери?
Покупай народец не скупись..эту живопись...😁
1. Кошти на компенсацію приходять із Заходу ( вже конфісковані кошти), як частина Репарації яку повинна платити рф.
2. Кошти поступають в Україну, та «передаються» потерпілим.
3. Потерпілі самі вирішують що купувати, та куди вкладати ці кошти.
Усе може бути дуже простим та доступним.
Немае ніякої необхидности в використуванні якійсь « цінних бумаг»- сертифікатів , тощо.
Ці все від «лукавого міністерства»
Доречі, а потрібно воно? Чи ні?
на мій погляд- ні.
Достатню- Програми, а не міністерства. В Україні дуже великій чіновничій апарат.
Його потрібно зменшувати в 3-4 рази
Украіна ( представляючи інтереси своїх громадян)
мае право/повинна « у судовому порядку» стягнути ці кошти з РФ в міжнародних судах.
Україна мае Міністерство Юстіціі та інші, та повинна займатися цім ВЖЕ ЗАРАЗ.