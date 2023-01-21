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Новости Агрессия России против Украины Война
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Государство будет выплачивать компенсации за разрушенное жилье "жилищными сертификатами", - Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

житло

Подготовленный ко второму чтению законопроект о компенсации за поврежденное и разрушенное жилье (7198) учитывает позицию Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, компенсации за разрушенное жилье, зафиксированное в "Дії", будет предоставляться деньгами в виде жилищных сертификатов, а не квадратными метрами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра Александра Азархина.

"У человека будет возможность выбрать, как он использует жилищный сертификат – или на рынке вторичного жилья или первичного жилья. Также предусмотрена возможность, в случае потери частного дома, на этом участке получить компенсацию за строительные материалы и работы по строительству дома на месте разрушенного", – сказала она на церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между Минвосстановления и общественной организацией "Офис трансформации".

Азархина уточнила, что жилищный сертификат будет выдаваться на сумму, отражающую стоимость разрушенного жилья, и его можно будет использовать для приобретения недвижимости.

Также читайте: Над механизмом компенсаций за разрушенное россиянами жилье будут работать общественные эксперты и Минвосстановление

Замминистра отметила, что министерство и команда авторов законопроекта №7198 выступали категорически против того, чтобы государство само строило жилье вместо разрушенного и селило там людей.

"Мы были против этого, и мы рады, что наш подход поддержали", – отметила Азархина.

"Жилищный сертификат" можно будет использовать в течение пяти лет для покупки квартиры, частного, садового или дачного дома на первичном или вторичном рынках. Можно выбрать любой регион, кроме временно оккупированных территорий и таких, где ведутся боевые действия. Если средств жилищного сертификата для покупки желаемого объекта недвижимости недостаточно, человек может добавить недостающую сумму, добавила она.

Читайте: До конца года появится реальный механизм возмещения ущерба за счет активов РФ, - Зеленский

Базовым источником компенсации должны стать арестованные российские активы.

Как сообщалось, более 2,4 млн. украинцев проживают в поврежденном в результате агрессии России жилье. В "Дію" уже поступило более 316 тыс. заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе. Законопроект №7198 Верховная Рада приняла в первом чтении в апреле 2022 года.

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жилье (906) компенсации (479) Мининфраструктуры (941) Министерство развития громад и территорий (73)


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Топ комментарии
+23
неоране поле для корупції зе-чинуш на місцях - спершу занеси за розгляд справи, по-друге занеси за більш-менш адекватну оцінку, по-третє занеси за конвертацію сертифікату бо це тільки папірець а не гроші.... та то таке - аби зебоби були при ділі
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21.01.2023 22:11
+21
Це щаява міністерства, очільника якого НАБУ затримало? ЛюдЯм сертифікати, а чинушам - бабло? До речі, наближені до влади ЗМІ понизили статус Лозинського до заступника міністра, хоча насправді він призначений в.о. мвністра. Тобто фактично є міністром. Це тому, що хабарник - міністр - більший треш? Ніколи не повірю, шо то був перший і єдиний хабар.
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21.01.2023 22:07
+21
Пам'ятаю, ваучери вже отримували. Сертифікати ще ні.
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21.01.2023 22:09
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Це щаява міністерства, очільника якого НАБУ затримало? ЛюдЯм сертифікати, а чинушам - бабло? До речі, наближені до влади ЗМІ понизили статус Лозинського до заступника міністра, хоча насправді він призначений в.о. мвністра. Тобто фактично є міністром. Це тому, що хабарник - міністр - більший треш? Ніколи не повірю, шо то був перший і єдиний хабар.
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21.01.2023 22:07 Ответить
і не останній
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21.01.2023 22:18 Ответить
В.о. міністра не став чикати такого щастя , просто взяв зеленими грошами. Все як то кажуть для народу : ви тут поки з сертифікатами, ну а в.о. з у.е. закордоном з поки..
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21.01.2023 22:32 Ответить
Знову ваучери? Купони?
сертифікати, які коштуватимуть 3 копійки?

Знову посередники/спекулянти?

Не хочете будувати? Зрозуміло, але…

Чому не видавати/компенсувати готівкою? !!!!

Цей номер не пройде. Міняйте афішу..
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21.01.2023 22:34 Ответить
Готівкою тільки за рахунок кацапії,а за рахунок бюджету краще так,ніж ніяк.
Те й усе населення ,що зосталось в Україні не повинно нести забов'язання за зроблене кацапами.
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21.01.2023 23:26 Ответить
Звістно, за рахунок кацапії!

Держава повинна виставити усі збитки від війни на репарацію *****.

За кожен дім, за кожну квартиру, за кожну цеглину!
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21.01.2023 23:38 Ответить
Кошти рф вже арештовані Заходом. Із цих коштів перша виплата повинна бути тім, хто втратив житло, поніс збитки, тощо
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21.01.2023 23:41 Ответить
Там надто велика сума для якогось там в.о. міністра, скорше за все, він просто ланка у корупційній вертикалі, а знизити його статус намагаються для того щоб уникнути відповідальності уряду загалом та його голови зокрема.
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21.01.2023 23:46 Ответить
Не вірю, що наш уряд думає про українців, які втратили своє житло, випишуть сертифікат на якусь маленьку суму, тому що житлова площа зруйнована і оцінити її реальну вартість неможливо. Або оцінять за цінами на сьогодні, а після закінчення війни ціни будуть зовсім іншими. Спробуй купи щось на ці гроші, черговий Шухер-Мухер від Зеленського з компанією.
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21.01.2023 22:08 Ответить
Ці сертифікати,будуть раєм для шахраїв-аферистів..Скуплять за безцінь у знедолених у безвиході людей,як колись з приватизаційними сертифікатами 90-х..
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21.01.2023 22:16 Ответить
Саме так.
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21.01.2023 22:46 Ответить
Пам'ятаю, ваучери вже отримували. Сертифікати ще ні.
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21.01.2023 22:09 Ответить
Дивно виглядає новина від цього міністерства, паралельно з затриманням в.о. міністра Лозинського.
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21.01.2023 22:10 Ответить
неоране поле для корупції зе-чинуш на місцях - спершу занеси за розгляд справи, по-друге занеси за більш-менш адекватну оцінку, по-третє занеси за конвертацію сертифікату бо це тільки папірець а не гроші.... та то таке - аби зебоби були при ділі
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21.01.2023 22:11 Ответить
https://bigkyiv.com.ua/minoborony-kupuye-harchi-dlya-vijskovyh-za-zavyshhenymy-u-2-3-razy-czinamy-zmi/ Міноборони купує харчі для військових за завищеними у 2-3 рази цінами - ЗМІ
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21.01.2023 22:14 Ответить
Уряя... мой дом под Харьковом получит сертификат от ЗеКодломойских...
Радости полные джинсы..... жена говорит,нафиг надо связываться с этой бандой воров и проходимцев...
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21.01.2023 22:19 Ответить
Жiнку треба слухати.
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21.01.2023 22:47 Ответить
Конспірологічні питання:
Скільки отримав Шмигаль від Рєзнікова за "їжу для військових"?
Скільки отримав вже і скількі міг би отримати він же з оборутки з цими сертифікатами?
Скільки отримали усілякі тимошонки-татарови-дєрьмаки за побудову (!!! саме побудову, а не ремонт) доріг в зруйнованих містах, коли на відновлення житла працювали громади та волонтери?
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21.01.2023 22:19 Ответить
эта азархина назначена на этот пост без конкурса, профессия журналист,работала на общественном телевидении,потом сразу скачек-советница министра,а потом зам.министра инфраструктуры,это каким "гением" надо быть ,чтобы такие зигзаги делать,МЛЯ слов нет,вы когда нажретесь гады !!!!
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21.01.2023 22:23 Ответить
дЕрмака подруга..сто пудов...
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21.01.2023 22:26 Ответить
Дуже багато питань до реалізації. Знову таки, як будуть оцінювати?
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21.01.2023 22:25 Ответить
Телемарафон станет богаче минимум на 100 миллиардов с этой аферой.. если не больше...+ Проценты нехилые повесят...
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21.01.2023 22:28 Ответить
ВЕЛИКЕ СЕРТИФІКАТСТВО. Завідомо корупційний задум.
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21.01.2023 22:29 Ответить
Когда то эту туфту вбросил дохлый Ссср после 1945 года...,типа Аблигации на развитие строительства,сельского хозяйства и машиностроения...номиналы были разные...25 ржуБлей,50 и 100...
Покупай народец не скупись..эту живопись...😁
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21.01.2023 22:35 Ответить
"Держава виплачуватиме компенсації" - це в умовах України завжди смішно (а шо нам залишається, якщо зебариги наживаються на війні у повний зріст?)
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21.01.2023 22:59 Ответить
Буде розраховуватися папірами щоб було що нащадкам дупу ветирати
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21.01.2023 23:03 Ответить
Зрозуміло! ВАУЧЕРАМИ!
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21.01.2023 23:05 Ответить
Як на мене то люди мають право отримувати компенсації за втрачене і житло і авто і все інше нерухоме майно.Але першочергове так це житло, мають бути комісії які будуть звіряти ціни на втрачене житло по регіонах і містах, селах і так далі.Потім людині пропонувати кошти за житло або будувати нове і пропонувати отримати там квартиру або будинок.Села де майже всі будівлі зруйновані або більшість мають розробити уніфіковані ******* будинки зі зручностями . Скажімо на 80-100 або до 120-150 метрів квадратних.Уніфікація дасть змогу будувати швидко і все буде дуже гарно виглядати.Заохочувати людей повернутися в нові будинки треба робити гарні умови дороги і школи,лікарні.З конфіскованих грошей та репарації повинно вистачити щоб відбудувати нову ******* Україну.Тільки комісії повинні бути з дебільшого з іноземними партнерами.І дуже важливо постійний контроль за грошима.
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21.01.2023 23:08 Ответить
Загальний Алгоритм компенсації за житло може бути дуже простим та зрозумілим.

1. Кошти на компенсацію приходять із Заходу ( вже конфісковані кошти), як частина Репарації яку повинна платити рф.

2. Кошти поступають в Україну, та «передаються» потерпілим.

3. Потерпілі самі вирішують що купувати, та куди вкладати ці кошти.

Усе може бути дуже простим та доступним.

Немае ніякої необхидности в використуванні якійсь « цінних бумаг»- сертифікатів , тощо.

Ці все від «лукавого міністерства»
Доречі, а потрібно воно? Чи ні?
на мій погляд- ні.

Достатню- Програми, а не міністерства. В Україні дуже великій чіновничій апарат.
Його потрібно зменшувати в 3-4 рази
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22.01.2023 04:37 Ответить
Підкреслю, що «первинну» відповідальність за усі зруйнування житла та майна несе Россійська Федерація (не Україна).

Украіна ( представляючи інтереси своїх громадян)
мае право/повинна « у судовому порядку» стягнути ці кошти з РФ в міжнародних судах.

Україна мае Міністерство Юстіціі та інші, та повинна займатися цім ВЖЕ ЗАРАЗ.
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22.01.2023 04:48 Ответить
Зеля перший буде проти цього ! Путлєр- другим !
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22.01.2023 08:41 Ответить
Фантіками ? тоді можна і далі воровати !
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22.01.2023 08:40 Ответить
 
 