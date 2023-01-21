Государство будет выплачивать компенсации за разрушенное жилье "жилищными сертификатами", - Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

Подготовленный ко второму чтению законопроект о компенсации за поврежденное и разрушенное жилье (7198) учитывает позицию Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, компенсации за разрушенное жилье, зафиксированное в "Дії", будет предоставляться деньгами в виде жилищных сертификатов, а не квадратными метрами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра Александра Азархина.

"У человека будет возможность выбрать, как он использует жилищный сертификат – или на рынке вторичного жилья или первичного жилья. Также предусмотрена возможность, в случае потери частного дома, на этом участке получить компенсацию за строительные материалы и работы по строительству дома на месте разрушенного", – сказала она на церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между Минвосстановления и общественной организацией "Офис трансформации".

Азархина уточнила, что жилищный сертификат будет выдаваться на сумму, отражающую стоимость разрушенного жилья, и его можно будет использовать для приобретения недвижимости.

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Замминистра отметила, что министерство и команда авторов законопроекта №7198 выступали категорически против того, чтобы государство само строило жилье вместо разрушенного и селило там людей.

"Мы были против этого, и мы рады, что наш подход поддержали", – отметила Азархина.

"Жилищный сертификат" можно будет использовать в течение пяти лет для покупки квартиры, частного, садового или дачного дома на первичном или вторичном рынках. Можно выбрать любой регион, кроме временно оккупированных территорий и таких, где ведутся боевые действия. Если средств жилищного сертификата для покупки желаемого объекта недвижимости недостаточно, человек может добавить недостающую сумму, добавила она.

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Базовым источником компенсации должны стать арестованные российские активы.

Как сообщалось, более 2,4 млн. украинцев проживают в поврежденном в результате агрессии России жилье. В "Дію" уже поступило более 316 тыс. заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе. Законопроект №7198 Верховная Рада приняла в первом чтении в апреле 2022 года.

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