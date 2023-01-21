Держава виплачуватиме компенсації за зруйноване житло "житловими сертифікатами", - Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Підготовлений до другого читання законопроєкт про компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло (7198) враховує позицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, що компенсації за зруйноване житло, зафіксоване в "Дії", надаватиметься грошима у вигляді житлових сертифікатів, а не квадратними метрами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра Олександра Азархіна.

"У людини буде можливість вибрати, як вона використає житловий сертифікат - або на ринку вторинного житла або первинного житла. Також передбачена можливість, у разі втрати приватного будинку, на цій ділянці отримати компенсацію за будівельні матеріали та роботи з будівництва будинку на місці зруйнованого", - сказала вона на церемонії підписання Меморандуму про співпрацю між Мінвідновлення та громадською організацією "Офіс трансформації".

Азархіна уточнила, що житловий сертифікат видаватиметься на суму, яка відображатиме вартість зруйнованого житла, і його можна буде використати для придбання нерухомості.

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Заступниця міністра зазначила, що міністерство та команда авторів законопроєкту №7198 виступали категорично проти того, щоб держава сама будувала житло замість зруйнованого та селила там людей.

"Ми були проти цього, і ми раді, що наш підхід підтримали",- зазначила Азархіна.

"Житловий сертифікат" можна буде використовувати упродовж п'яти років для покупки квартири, приватного, садового чи дачного будинку на первинному чи вторинному ринках. Можна вибрати будь-який регіон, окрім тимчасово окупованих територій та таких, де ведуться бойові дії. Якщо коштів житлового сертифіката для купівлі бажаного об'єкта нерухомості недостатньо, людина може додати суму, що бракує, додала вона.

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Базовим джерелом для компенсацій мають стати заарештовані російські активи.

Як повідомлялося, понад 2,4 млн українців проживають у пошкодженому в результаті агресії Росії житлі. До "Дії" вже надійшло понад 316 тис. заявок про знищене та пошкоджене майно. Законопроєкт №7198 Верховна Рада схвалила у першому читанні у квітні 2022 року.

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