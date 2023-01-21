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Держава виплачуватиме компенсації за зруйноване житло "житловими сертифікатами", - Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

житло

Підготовлений до другого читання законопроєкт про компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло (7198) враховує позицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, що компенсації за зруйноване житло, зафіксоване в "Дії", надаватиметься грошима у вигляді житлових сертифікатів, а не квадратними метрами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра Олександра Азархіна.

"У людини буде можливість вибрати, як вона використає житловий сертифікат - або на ринку вторинного житла або первинного житла. Також передбачена можливість, у разі втрати приватного будинку, на цій ділянці отримати компенсацію за будівельні матеріали та роботи з будівництва будинку на місці зруйнованого", - сказала вона на церемонії підписання Меморандуму про співпрацю між Мінвідновлення та громадською організацією "Офіс трансформації".

Азархіна уточнила, що житловий сертифікат видаватиметься на суму, яка відображатиме вартість зруйнованого житла, і його можна буде використати для придбання нерухомості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над механізмом компенсацій за зруйноване росіянами житло працюватимуть громадські експерти та Мінвідновлення

Заступниця міністра зазначила, що міністерство та команда авторів законопроєкту №7198 виступали категорично проти того, щоб держава сама будувала житло замість зруйнованого та селила там людей.

"Ми були проти цього, і ми раді, що наш підхід підтримали",- зазначила Азархіна.

"Житловий сертифікат" можна буде використовувати упродовж п'яти років для покупки квартири, приватного, садового чи дачного будинку на первинному чи вторинному ринках. Можна вибрати будь-який регіон, окрім тимчасово окупованих територій та таких, де ведуться бойові дії. Якщо коштів житлового сертифіката для купівлі бажаного об'єкта нерухомості недостатньо, людина може додати суму, що бракує, додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кубраков розповів про механізм компенсацій за знищене житло

Базовим джерелом для компенсацій мають стати заарештовані російські активи.

Як повідомлялося, понад 2,4 млн українців проживають у пошкодженому в результаті агресії Росії житлі. До "Дії" вже надійшло понад 316 тис. заявок про знищене та пошкоджене майно. Законопроєкт №7198 Верховна Рада схвалила у першому читанні у квітні 2022 року.

Також читайте: Компенсації за зруйноване житло виплачуватимуть з арештованих російських активів, - "слуга народу" Шуляк

Автор: 

житло (1057) компенсації (689) Мінінфраструктури (2060) Міністерство розвитку громад і територій (138)


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Топ коментарі
+23
неоране поле для корупції зе-чинуш на місцях - спершу занеси за розгляд справи, по-друге занеси за більш-менш адекватну оцінку, по-третє занеси за конвертацію сертифікату бо це тільки папірець а не гроші.... та то таке - аби зебоби були при ділі
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21.01.2023 22:11
+21
Це щаява міністерства, очільника якого НАБУ затримало? ЛюдЯм сертифікати, а чинушам - бабло? До речі, наближені до влади ЗМІ понизили статус Лозинського до заступника міністра, хоча насправді він призначений в.о. мвністра. Тобто фактично є міністром. Це тому, що хабарник - міністр - більший треш? Ніколи не повірю, шо то був перший і єдиний хабар.
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21.01.2023 22:07
+21
Пам'ятаю, ваучери вже отримували. Сертифікати ще ні.
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21.01.2023 22:09
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Це щаява міністерства, очільника якого НАБУ затримало? ЛюдЯм сертифікати, а чинушам - бабло? До речі, наближені до влади ЗМІ понизили статус Лозинського до заступника міністра, хоча насправді він призначений в.о. мвністра. Тобто фактично є міністром. Це тому, що хабарник - міністр - більший треш? Ніколи не повірю, шо то був перший і єдиний хабар.
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21.01.2023 22:07 Відповісти
і не останній
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21.01.2023 22:18 Відповісти
В.о. міністра не став чикати такого щастя , просто взяв зеленими грошами. Все як то кажуть для народу : ви тут поки з сертифікатами, ну а в.о. з у.е. закордоном з поки..
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21.01.2023 22:32 Відповісти
Знову ваучери? Купони?
сертифікати, які коштуватимуть 3 копійки?

Знову посередники/спекулянти?

Не хочете будувати? Зрозуміло, але…

Чому не видавати/компенсувати готівкою? !!!!

Цей номер не пройде. Міняйте афішу..
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21.01.2023 22:34 Відповісти
Готівкою тільки за рахунок кацапії,а за рахунок бюджету краще так,ніж ніяк.
Те й усе населення ,що зосталось в Україні не повинно нести забов'язання за зроблене кацапами.
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21.01.2023 23:26 Відповісти
Звістно, за рахунок кацапії!

Держава повинна виставити усі збитки від війни на репарацію *****.

За кожен дім, за кожну квартиру, за кожну цеглину!
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21.01.2023 23:38 Відповісти
Кошти рф вже арештовані Заходом. Із цих коштів перша виплата повинна бути тім, хто втратив житло, поніс збитки, тощо
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21.01.2023 23:41 Відповісти
Там надто велика сума для якогось там в.о. міністра, скорше за все, він просто ланка у корупційній вертикалі, а знизити його статус намагаються для того щоб уникнути відповідальності уряду загалом та його голови зокрема.
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21.01.2023 23:46 Відповісти
Не вірю, що наш уряд думає про українців, які втратили своє житло, випишуть сертифікат на якусь маленьку суму, тому що житлова площа зруйнована і оцінити її реальну вартість неможливо. Або оцінять за цінами на сьогодні, а після закінчення війни ціни будуть зовсім іншими. Спробуй купи щось на ці гроші, черговий Шухер-Мухер від Зеленського з компанією.
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21.01.2023 22:08 Відповісти
Ці сертифікати,будуть раєм для шахраїв-аферистів..Скуплять за безцінь у знедолених у безвиході людей,як колись з приватизаційними сертифікатами 90-х..
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21.01.2023 22:16 Відповісти
Саме так.
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21.01.2023 22:46 Відповісти
Пам'ятаю, ваучери вже отримували. Сертифікати ще ні.
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21.01.2023 22:09 Відповісти
Дивно виглядає новина від цього міністерства, паралельно з затриманням в.о. міністра Лозинського.
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21.01.2023 22:10 Відповісти
неоране поле для корупції зе-чинуш на місцях - спершу занеси за розгляд справи, по-друге занеси за більш-менш адекватну оцінку, по-третє занеси за конвертацію сертифікату бо це тільки папірець а не гроші.... та то таке - аби зебоби були при ділі
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21.01.2023 22:11 Відповісти
https://bigkyiv.com.ua/minoborony-kupuye-harchi-dlya-vijskovyh-za-zavyshhenymy-u-2-3-razy-czinamy-zmi/ Міноборони купує харчі для військових за завищеними у 2-3 рази цінами - ЗМІ
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21.01.2023 22:14 Відповісти
Уряя... мой дом под Харьковом получит сертификат от ЗеКодломойских...
Радости полные джинсы..... жена говорит,нафиг надо связываться с этой бандой воров и проходимцев...
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21.01.2023 22:19 Відповісти
Жiнку треба слухати.
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21.01.2023 22:47 Відповісти
Конспірологічні питання:
Скільки отримав Шмигаль від Рєзнікова за "їжу для військових"?
Скільки отримав вже і скількі міг би отримати він же з оборутки з цими сертифікатами?
Скільки отримали усілякі тимошонки-татарови-дєрьмаки за побудову (!!! саме побудову, а не ремонт) доріг в зруйнованих містах, коли на відновлення житла працювали громади та волонтери?
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21.01.2023 22:19 Відповісти
эта азархина назначена на этот пост без конкурса, профессия журналист,работала на общественном телевидении,потом сразу скачек-советница министра,а потом зам.министра инфраструктуры,это каким "гением" надо быть ,чтобы такие зигзаги делать,МЛЯ слов нет,вы когда нажретесь гады !!!!
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21.01.2023 22:23 Відповісти
дЕрмака подруга..сто пудов...
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21.01.2023 22:26 Відповісти
Дуже багато питань до реалізації. Знову таки, як будуть оцінювати?
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21.01.2023 22:25 Відповісти
Телемарафон станет богаче минимум на 100 миллиардов с этой аферой.. если не больше...+ Проценты нехилые повесят...
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21.01.2023 22:28 Відповісти
ВЕЛИКЕ СЕРТИФІКАТСТВО. Завідомо корупційний задум.
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21.01.2023 22:29 Відповісти
Когда то эту туфту вбросил дохлый Ссср после 1945 года...,типа Аблигации на развитие строительства,сельского хозяйства и машиностроения...номиналы были разные...25 ржуБлей,50 и 100...
Покупай народец не скупись..эту живопись...😁
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21.01.2023 22:35 Відповісти
"Держава виплачуватиме компенсації" - це в умовах України завжди смішно (а шо нам залишається, якщо зебариги наживаються на війні у повний зріст?)
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21.01.2023 22:59 Відповісти
Буде розраховуватися папірами щоб було що нащадкам дупу ветирати
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21.01.2023 23:03 Відповісти
Зрозуміло! ВАУЧЕРАМИ!
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21.01.2023 23:05 Відповісти
Як на мене то люди мають право отримувати компенсації за втрачене і житло і авто і все інше нерухоме майно.Але першочергове так це житло, мають бути комісії які будуть звіряти ціни на втрачене житло по регіонах і містах, селах і так далі.Потім людині пропонувати кошти за житло або будувати нове і пропонувати отримати там квартиру або будинок.Села де майже всі будівлі зруйновані або більшість мають розробити уніфіковані ******* будинки зі зручностями . Скажімо на 80-100 або до 120-150 метрів квадратних.Уніфікація дасть змогу будувати швидко і все буде дуже гарно виглядати.Заохочувати людей повернутися в нові будинки треба робити гарні умови дороги і школи,лікарні.З конфіскованих грошей та репарації повинно вистачити щоб відбудувати нову ******* Україну.Тільки комісії повинні бути з дебільшого з іноземними партнерами.І дуже важливо постійний контроль за грошима.
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21.01.2023 23:08 Відповісти
Загальний Алгоритм компенсації за житло може бути дуже простим та зрозумілим.

1. Кошти на компенсацію приходять із Заходу ( вже конфісковані кошти), як частина Репарації яку повинна платити рф.

2. Кошти поступають в Україну, та «передаються» потерпілим.

3. Потерпілі самі вирішують що купувати, та куди вкладати ці кошти.

Усе може бути дуже простим та доступним.

Немае ніякої необхидности в використуванні якійсь « цінних бумаг»- сертифікатів , тощо.

Ці все від «лукавого міністерства»
Доречі, а потрібно воно? Чи ні?
на мій погляд- ні.

Достатню- Програми, а не міністерства. В Україні дуже великій чіновничій апарат.
Його потрібно зменшувати в 3-4 рази
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22.01.2023 04:37 Відповісти
Підкреслю, що «первинну» відповідальність за усі зруйнування житла та майна несе Россійська Федерація (не Україна).

Украіна ( представляючи інтереси своїх громадян)
мае право/повинна « у судовому порядку» стягнути ці кошти з РФ в міжнародних судах.

Україна мае Міністерство Юстіціі та інші, та повинна займатися цім ВЖЕ ЗАРАЗ.
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22.01.2023 04:48 Відповісти
Зеля перший буде проти цього ! Путлєр- другим !
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22.01.2023 08:41 Відповісти
Фантіками ? тоді можна і далі воровати !
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22.01.2023 08:40 Відповісти
 
 