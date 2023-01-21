Держава виплачуватиме компенсації за зруйноване житло "житловими сертифікатами", - Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури
Підготовлений до другого читання законопроєкт про компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло (7198) враховує позицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, що компенсації за зруйноване житло, зафіксоване в "Дії", надаватиметься грошима у вигляді житлових сертифікатів, а не квадратними метрами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра Олександра Азархіна.
"У людини буде можливість вибрати, як вона використає житловий сертифікат - або на ринку вторинного житла або первинного житла. Також передбачена можливість, у разі втрати приватного будинку, на цій ділянці отримати компенсацію за будівельні матеріали та роботи з будівництва будинку на місці зруйнованого", - сказала вона на церемонії підписання Меморандуму про співпрацю між Мінвідновлення та громадською організацією "Офіс трансформації".
Азархіна уточнила, що житловий сертифікат видаватиметься на суму, яка відображатиме вартість зруйнованого житла, і його можна буде використати для придбання нерухомості.
Заступниця міністра зазначила, що міністерство та команда авторів законопроєкту №7198 виступали категорично проти того, щоб держава сама будувала житло замість зруйнованого та селила там людей.
"Ми були проти цього, і ми раді, що наш підхід підтримали",- зазначила Азархіна.
"Житловий сертифікат" можна буде використовувати упродовж п'яти років для покупки квартири, приватного, садового чи дачного будинку на первинному чи вторинному ринках. Можна вибрати будь-який регіон, окрім тимчасово окупованих територій та таких, де ведуться бойові дії. Якщо коштів житлового сертифіката для купівлі бажаного об'єкта нерухомості недостатньо, людина може додати суму, що бракує, додала вона.
Базовим джерелом для компенсацій мають стати заарештовані російські активи.
Як повідомлялося, понад 2,4 млн українців проживають у пошкодженому в результаті агресії Росії житлі. До "Дії" вже надійшло понад 316 тис. заявок про знищене та пошкоджене майно. Законопроєкт №7198 Верховна Рада схвалила у першому читанні у квітні 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
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сертифікати, які коштуватимуть 3 копійки?
Знову посередники/спекулянти?
Не хочете будувати? Зрозуміло, але…
Чому не видавати/компенсувати готівкою? !!!!
Цей номер не пройде. Міняйте афішу..
Те й усе населення ,що зосталось в Україні не повинно нести забов'язання за зроблене кацапами.
Держава повинна виставити усі збитки від війни на репарацію *****.
За кожен дім, за кожну квартиру, за кожну цеглину!
Радости полные джинсы..... жена говорит,нафиг надо связываться с этой бандой воров и проходимцев...
Скільки отримав Шмигаль від Рєзнікова за "їжу для військових"?
Скільки отримав вже і скількі міг би отримати він же з оборутки з цими сертифікатами?
Скільки отримали усілякі тимошонки-татарови-дєрьмаки за побудову (!!! саме побудову, а не ремонт) доріг в зруйнованих містах, коли на відновлення житла працювали громади та волонтери?
Покупай народец не скупись..эту живопись...😁
1. Кошти на компенсацію приходять із Заходу ( вже конфісковані кошти), як частина Репарації яку повинна платити рф.
2. Кошти поступають в Україну, та «передаються» потерпілим.
3. Потерпілі самі вирішують що купувати, та куди вкладати ці кошти.
Усе може бути дуже простим та доступним.
Немае ніякої необхидности в використуванні якійсь « цінних бумаг»- сертифікатів , тощо.
Ці все від «лукавого міністерства»
Доречі, а потрібно воно? Чи ні?
на мій погляд- ні.
Достатню- Програми, а не міністерства. В Україні дуже великій чіновничій апарат.
Його потрібно зменшувати в 3-4 рази
Украіна ( представляючи інтереси своїх громадян)
мае право/повинна « у судовому порядку» стягнути ці кошти з РФ в міжнародних судах.
Україна мае Міністерство Юстіціі та інші, та повинна займатися цім ВЖЕ ЗАРАЗ.