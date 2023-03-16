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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Минулої доби морпіхи знищили 18 окупантів та один танк. ІНФОГРАФІКА

знищення

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України було знищено 18 окупантів, та 1 танк противника. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 161 520 осіб (+980 за добу), 3492 танки, 2528 артсистем, 6799 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби морпіхи знищили 18 окупантів та один танк 01

Автор: 

армія рф (18034) ВМС (1408) втрати (4479)


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16.03.2023 10:59 Відповісти
 
 