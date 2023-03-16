Генерація електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів, можливі обмеження у Житомирській області, - Галущенко
Станом на ранок 16 березня генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії. На Житомирщині можливі обмеження через ремонти.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.
"Генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. У Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 9 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від рашистських обстрілів районах.
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показати весь коментар16.03.2023 11:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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