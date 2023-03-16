"Ворог вже не має змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу", - Генштаб про тактику ЗСУ

Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ЗСУ створили так званий далекобійний "вогневий кулак", який завдає такого потужного удару, що ворог вже не може вести ефективну контрбатарейну боротьбу.

Про це розповів т.в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"Західні партнери України навіть стверджують, що ми створили надзвичайний "кілнет" - або "Сітку смерті ЗСУ". Йдеться про те, що ми навчилися комплексним вогнем усіх засобів ракетно-артилерійського ураження забезпечувати успішний наступ піхоти. За статистикою, до 80 відсотків втрат росіян у бойовій техніці й живій силі – це наша робота", - сказано у повідомленн.

Зазначено також, що завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно, що ворог вже не має змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу.



"Ми не чекаємо відкриття вогню артилерії противника, а завчасно виявляємо його і знищуємо ще до того, як він буде готовий завдати удару. Робиться це ювелірно, щоб не постраждали ані наші війська, ані мирне населення й об’єкти інфраструктури. Нашу "далекобійку" ворог не дістає, а ми їх — так", - наголосив Баранов.

Також читайте: Українська армія надійно обороняє Бахмут, - Міллі