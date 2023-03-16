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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Ворог вже не має змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу", - Генштаб про тактику ЗСУ

артилерія

Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ЗСУ створили так званий далекобійний "вогневий кулак", який завдає такого потужного удару, що ворог вже не може вести ефективну контрбатарейну боротьбу.

Про це розповів т.в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"Західні партнери України навіть стверджують, що ми створили надзвичайний "кілнет" - або "Сітку смерті ЗСУ". Йдеться про те, що ми навчилися комплексним вогнем усіх засобів ракетно-артилерійського ураження забезпечувати успішний наступ піхоти. За статистикою, до 80 відсотків втрат росіян у бойовій техніці й живій силі – це наша робота", - сказано у повідомленн. 

Зазначено також, що завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно, що ворог вже не має змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу.

"Ми не чекаємо відкриття вогню артилерії противника, а завчасно виявляємо його і знищуємо ще до того, як він буде готовий завдати удару. Робиться це ювелірно, щоб не постраждали ані наші війська, ані мирне населення й об’єкти інфраструктури. Нашу "далекобійку" ворог не дістає, а ми їх — так", - наголосив Баранов. 

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Баранов Сергій (9) Генштаб ЗС (6869) артилерія (803)


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Топ коментарі
+15
Slava ZSU! Slava Ukraini! Slava nashym soyuznykam!
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16.03.2023 12:47 Відповісти
+11
Русня отримує в рило від нашої артилерії.

Аж раптом їбонуло і здригнулася земля,
Болванка прилетіла в молодого москаля.

Працює артилерія,
Їбашуть пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани.
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16.03.2023 12:54 Відповісти
+7
Це чудово! Слава Україні та її бійцям!
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16.03.2023 12:48 Відповісти
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Slava ZSU! Slava Ukraini! Slava nashym soyuznykam!
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16.03.2023 12:47 Відповісти
Слава ЗСУ,звичайно але полегшення там в штабі із епітетами.
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16.03.2023 12:48 Відповісти
Це чудово! Слава Україні та її бійцям!
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16.03.2023 12:48 Відповісти
Сітка, а не зірка смерті.
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16.03.2023 12:58 Відповісти
ні, саме зірка смерти.

це якщо ви в темі звідки цей мем.
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16.03.2023 13:01 Відповісти
коли вже вас,пригожинських троллів кинуть штурмувати Бахмут?стратегічний резерв дебілів.
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16.03.2023 13:02 Відповісти
Пан шарить в контрбатарейній стрільбі, тільки при чому тут танчик?
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16.03.2023 13:44 Відповісти
відео було нещодавно, український вояк скаржився що стоїть танк т-90 і нічим стрелити бо снарядів не дають а високоточне начальство заборонило використовувати.
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16.03.2023 14:31 Відповісти
Русня отримує в рило від нашої артилерії.

Аж раптом їбонуло і здригнулася земля,
Болванка прилетіла в молодого москаля.

Працює артилерія,
Їбашуть пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани.
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16.03.2023 12:54 Відповісти
Західні партнери стверджують, що ми створили сітку смерті. Це від якого коксу такий приход? Росіяни не ведуть контрбатарейну боротьбу, бо в ній нема потреби. А навіщо витрачати снаряди на нашу арту, якщо вона і так майже не стріляє, бо немає чим.
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16.03.2023 13:26 Відповісти
Фсё пропало, здаёмся ?
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16.03.2023 13:29 Відповісти
Брехня, на Луганщині наші арта вистрілює зараз по 200 снарядів на ствол в тиждень.
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16.03.2023 13:52 Відповісти
А насправді все навпаки - їхня арта працює подовгу і ніякої контрбатарейної боротьби .
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16.03.2023 13:30 Відповісти
А сам з фронту американського пишеш??
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16.03.2023 13:48 Відповісти
Штат Колорадо .
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16.03.2023 13:56 Відповісти
З Колорадо відніше чия арта довше працює? Треба брату сказати, він СОБ гаубичної батареї на Луганщині, постійно скидає відео як лупашать орків кожен день.
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16.03.2023 13:59 Відповісти
Орків на передку - можливо . Але не арту в тилу .
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16.03.2023 14:05 Відповісти
Ну тут кожному підрозділу своє завдання, якщо 120 мм гаубиця це одне, якщо 777 чи Паладін це інше. До того ж мокра земля це погано, великий ризик неспрацювання снаряду.
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16.03.2023 14:10 Відповісти
давайте без шапко закидательства
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16.03.2023 14:02 Відповісти
а чому б ні!? Якщо все так, не шалькозакадатництвом то займатися ж))
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16.03.2023 14:42 Відповісти
А ви мабудь позаштатні кореспонденти ВашінгтонПост?)))
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16.03.2023 14:04 Відповісти
теперь снаряды снаряды снаряды. Ну и мины оч как нужны, не будешь же вызывать каждый час арту.
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16.03.2023 16:49 Відповісти
 
 