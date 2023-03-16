Створення авіаційної коаліції - це питання часу, - Блащак
Авіаційна коаліція буде створення, це є лише питанням часу. Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29.
Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вважаю, що створення такої коаліції є питанням часу. Як союзники, ми повинні разом дозріти до такого рішення. Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 у рамках міжнародної коаліції", - сказав в Блащак.
Він додав, що в цьому питанні між президентом Польщі Анджеєм Дудою та урядом Польщі є повна єдність.
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показати весь коментар16.03.2023 13:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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