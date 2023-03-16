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Створення авіаційної коаліції - це питання часу, - Блащак

блащак,маріуш

Авіаційна коаліція буде створення, це є лише питанням часу. Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29.

Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вважаю, що створення такої коаліції є питанням часу. Як союзники, ми повинні разом дозріти до такого рішення. Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 у рамках міжнародної коаліції", - сказав в Блащак.

Він додав, що в цьому питанні між президентом Польщі Анджеєм Дудою та урядом Польщі є повна єдність.

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Автор: 

авіація (4194) Польща (8659) допомога (8483) літак (2981) Блащак Маріуш (111)


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Так и Миг-29 крайней израильской модификации - очень неплохие аппараты.
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16.03.2023 13:30 Відповісти
 
 