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Новини Війна
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Кулеба та Блінкен обговорили можливості прискорення доставки артилерійських боєприпасів

кулеба,блінкен

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це міністр повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, сторони обговорили Формулу миру в Україні та шляхи прискорення доставки артилерійських боєприпасів.

"Ми цілодобово працюємо зі США та іншими партнерами, щоб Україна мала всі боєприпаси, необхідні для оборони та контрнаступальних операцій", - додав Кулеба.

Також читайте: США виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн дол., - Блінкен

Автор: 

боєприпаси (2309) США (23598) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Треба доставляти вже до кінцевого споживача....
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16.03.2023 13:33 Відповісти
А на то що найвеличнішому підору не надали можливості почитати с суфлера на врученні премій "Оскар", поскаржився?
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16.03.2023 13:54 Відповісти
 
 