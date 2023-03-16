Кулеба та Блінкен обговорили можливості прискорення доставки артилерійських боєприпасів

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це міністр повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, сторони обговорили Формулу миру в Україні та шляхи прискорення доставки артилерійських боєприпасів.

"Ми цілодобово працюємо зі США та іншими партнерами, щоб Україна мала всі боєприпаси, необхідні для оборони та контрнаступальних операцій", - додав Кулеба.

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