Кулеба та Блінкен обговорили можливості прискорення доставки артилерійських боєприпасів
Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це міністр повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, сторони обговорили Формулу миру в Україні та шляхи прискорення доставки артилерійських боєприпасів.
"Ми цілодобово працюємо зі США та іншими партнерами, щоб Україна мала всі боєприпаси, необхідні для оборони та контрнаступальних операцій", - додав Кулеба.
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Олег Каз
показати весь коментар16.03.2023 13:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Мирон Левицький #513800
показати весь коментар16.03.2023 13:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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