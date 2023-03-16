Ринок праці оживає: за рік 600 тис. українців знайшли роботу, - Мінекономіки

З березня минулого року до роботи повернулися 600 тис. українців. Зростає кількість найманих працівників та вакансій від роботодавців.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, станом на кінець 2022 року в Україні було офіційно працевлаштовано 8,6 млн людей. При цьому довоєнного рівня кількості зайнятих досягнути ще не вдалося.

Бережна підкреслила, що активізації ситуації на ринку праці сприяли запроваджені програми стимулювання підприємництва та зайнятості, такі як грантові програми єРобота, програми виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, та інші.

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"Також набирає обертів проект "Армія відновлення", завдяки якому ми залучаємо безробітних до виконання суспільно корисних робіт з відбудови країни. На сьогодні до виконання таких робіт залучено вже понад 9,5 тисячі безробітних в 14 областях. Беззаперечним лідером у цьому проекті є Полтавська область. Ці люди отримують від держави оплату щонайменше у 6 700 грн, що є більшим, ніж середній розмір допомоги з безробіття. Держава вже виплатила безробітним за виконання робіт з відновлення 63 млн грн", - повідомила заступниця міністра.

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