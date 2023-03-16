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Новини
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Ринок праці оживає: за рік 600 тис. українців знайшли роботу, - Мінекономіки

книжка,безробіття,трудова

З березня минулого року до роботи повернулися 600 тис. українців. Зростає кількість найманих працівників та вакансій від роботодавців.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, станом на кінець 2022 року в Україні було офіційно працевлаштовано 8,6 млн людей. При цьому довоєнного рівня кількості зайнятих досягнути ще не вдалося.

Бережна підкреслила, що активізації ситуації на ринку праці сприяли запроваджені програми стимулювання підприємництва та зайнятості, такі як грантові програми єРобота, програми виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, та інші.

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"Також набирає обертів проект "Армія відновлення", завдяки якому ми залучаємо безробітних до виконання суспільно корисних робіт з відбудови країни. На сьогодні до виконання таких робіт залучено вже понад 9,5 тисячі безробітних в 14 областях. Беззаперечним лідером у цьому проекті є Полтавська область. Ці люди отримують від держави оплату щонайменше у 6 700 грн, що є більшим, ніж середній розмір допомоги з безробіття. Держава вже виплатила безробітним за виконання робіт з відновлення 63 млн грн", - повідомила заступниця міністра.

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Автор: 

робота (1254) Мінекономрозвитку (2378)


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Топ коментарі
+10
лютий пздц статистика((((
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16.03.2023 14:41 Відповісти
+10
9 млн беженцев за кордоном + 4млн потеряли работу здесь. О каких 600тыс идет речь ?
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16.03.2023 14:43 Відповісти
+7
Центры занятости это коррупционные схемы с нехилыми бюджетами.
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16.03.2023 14:51 Відповісти
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Ок, 600к знайшли, а втратили роботу скільки?
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16.03.2023 14:36 Відповісти
Хм... Вы задаете неудобные вопросы. Зачем вы так?
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16.03.2023 14:40 Відповісти
Ці питання не на часі!)
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16.03.2023 14:44 Відповісти
лютий пздц статистика((((
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16.03.2023 14:41 Відповісти
Є брехня, цинічна брехня і є статистика.
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16.03.2023 16:03 Відповісти
9 млн беженцев за кордоном + 4млн потеряли работу здесь. О каких 600тыс идет речь ?
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16.03.2023 14:43 Відповісти
Я вам больше скажу- моя жена уехала 6 марта прошлого года и до сих пор числится работающей в Киеве, правда без зп
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16.03.2023 14:47 Відповісти
Работать , оно конечно тяжело. Особенно в нынешних условиях. Да и раньше многие харчами перебирали, лишь бы не работать. Гораздо удобнее здесь годами сидеть, посты писать и деньги в карман класть. Не так ли старожилы?
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16.03.2023 14:47 Відповісти
ага , усе милионщики
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16.03.2023 15:27 Відповісти
Я-старожил здесь. С 2004го. Расскажи мне, как здесь "деньги в карман класть" ?
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16.03.2023 15:28 Відповісти
Центры занятости это коррупционные схемы с нехилыми бюджетами.
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16.03.2023 14:51 Відповісти
ППЦ яке зе-покращення... 7 млн виїхали(чи більше!), бізнес занепадає, а тут х.як- і новий том "Місячні зеленського" про те, як вони набудували мільйони робочих місць прям після виросту мільярда дерев і здорожчання борщового набору раз у п'ять.
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16.03.2023 15:45 Відповісти
доктор -а больной перед смертью потел?
санитар - Да
доктор - это хорошо
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16.03.2023 15:59 Відповісти
Гріх так знущатись над людьми такою цинічною брехнею.
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16.03.2023 16:01 Відповісти
в Сумах даже на биржу не ставят,нет вакансий.все крупные заводы стоят с прошлого февраля,а некоторые с момента подорожания газа.практически вся продукция шла в снг.что они млять врут?!люди рады если нашли себе минимальный доход чтоб выжить.армия восстановления говоришь???сама сходить туда для опыта не судьба?
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16.03.2023 17:49 Відповісти
сельхоз предприятия если не уничтожены то не работают из-за обстрелов
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16.03.2023 17:50 Відповісти
 
 