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Через брак боєприпасів Росія намагається домовитися про військову допомогу з країнами Близького Сходу та Африки, - Скібіцький

скібіцький

Росія шукає військових союзників у країнах Близького Сходу та Африки для того, щоб отримати боєприпаси та озброєння.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Росія почала відчувати дефіцит боєприпасів, ми достеменно знаємо, що активно вони працюють з Іраном. Так, дійсно ведуться перемовини з М'янмою, з країнами африканського континенту, Близького Сходу. Вони зараз направили свої делегації у Міністерство оборони, Служби зовнішньої розвідки, інші відомства і міністерства, щоб як можна більше здобути для себе боєприпасів та іншого озброєння", - зазначив Скібіцький.

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Він додав, що найголовнішим військовим партнером Росії залишається Іран. За його словами, Іран поставляє Росії боєприпаси та безпілотники. 

Автор: 

зброя (7560) розвідка (3894) росія (66417) Скібіцький Вадим (295)


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Топ коментарі
+3
Ті зброя та ********** зараз в такому ж стані, як і кацапські (котрі у них є, але давно згнили).
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16.03.2023 15:30 Відповісти
+3
Це говорить про те, що Китай таки бортанув ху#ла. Навіть іранські снаряди, які постачаються з листопада не врятували рашистів від снарядного голоду, а снаряди з бананових республік тим паче
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16.03.2023 16:09 Відповісти
+3
Іран надав кацапам 300 тис. снарядів калібрів 122 та 152.
При розході у 60 тис. снарядів на добу кацапам їх вистачило на 5 діб.

У всіх цих М'янмах, Габонах і Венесуелах їх приблизно стільки ж - на 2-3 доби війни високої інтенсивності.
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16.03.2023 16:59 Відповісти
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Снаряди РСЗО з Верхньої Вольти або міни 120 калібру з Берега Слонової Кості - екзотично та креативно. /назви колоніальні по рокам боезапасу/
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16.03.2023 15:03 Відповісти
Певен, кожен бачив у неті, які грізні шушпанцери майстрячать тамтешні хлопи!
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16.03.2023 15:03 Відповісти
А совок и воевал на полмира и африкам оружие отгружал сотнями тонн.
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16.03.2023 15:09 Відповісти
Ті зброя та ********** зараз в такому ж стані, як і кацапські (котрі у них є, але давно згнили).
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16.03.2023 15:30 Відповісти
Ще в басейні Амазонки можна розжитися дротиками із ядом кураре...
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16.03.2023 15:10 Відповісти
Чого наші МЗСи та ГУР там не їздять, а все більше пустопорожніми відосіками зайняті?
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16.03.2023 15:15 Відповісти
Пусть в вьетнамцев затарятся одноразовыми деревянными пушками.
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16.03.2023 15:29 Відповісти
Боеприпасы из Африки для русни - это луки, стрелы, копья. Удачи в приобретении.
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16.03.2023 15:57 Відповісти
Це говорить про те, що Китай таки бортанув ху#ла. Навіть іранські снаряди, які постачаються з листопада не врятували рашистів від снарядного голоду, а снаряди з бананових республік тим паче
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16.03.2023 16:09 Відповісти
Іран надав кацапам 300 тис. снарядів калібрів 122 та 152.
При розході у 60 тис. снарядів на добу кацапам їх вистачило на 5 діб.

У всіх цих М'янмах, Габонах і Венесуелах їх приблизно стільки ж - на 2-3 доби війни високої інтенсивності.
показати весь коментар
16.03.2023 16:59 Відповісти
 
 