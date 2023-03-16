Через брак боєприпасів Росія намагається домовитися про військову допомогу з країнами Близького Сходу та Африки, - Скібіцький

Росія шукає військових союзників у країнах Близького Сходу та Африки для того, щоб отримати боєприпаси та озброєння.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Росія почала відчувати дефіцит боєприпасів, ми достеменно знаємо, що активно вони працюють з Іраном. Так, дійсно ведуться перемовини з М'янмою, з країнами африканського континенту, Близького Сходу. Вони зараз направили свої делегації у Міністерство оборони, Служби зовнішньої розвідки, інші відомства і міністерства, щоб як можна більше здобути для себе боєприпасів та іншого озброєння", - зазначив Скібіцький.

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Він додав, що найголовнішим військовим партнером Росії залишається Іран. За його словами, Іран поставляє Росії боєприпаси та безпілотники.