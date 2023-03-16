Через брак боєприпасів Росія намагається домовитися про військову допомогу з країнами Близького Сходу та Африки, - Скібіцький
Росія шукає військових союзників у країнах Близького Сходу та Африки для того, щоб отримати боєприпаси та озброєння.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Росія почала відчувати дефіцит боєприпасів, ми достеменно знаємо, що активно вони працюють з Іраном. Так, дійсно ведуться перемовини з М'янмою, з країнами африканського континенту, Близького Сходу. Вони зараз направили свої делегації у Міністерство оборони, Служби зовнішньої розвідки, інші відомства і міністерства, щоб як можна більше здобути для себе боєприпасів та іншого озброєння", - зазначив Скібіцький.
Він додав, що найголовнішим військовим партнером Росії залишається Іран. За його словами, Іран поставляє Росії боєприпаси та безпілотники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
При розході у 60 тис. снарядів на добу кацапам їх вистачило на 5 діб.
У всіх цих М'янмах, Габонах і Венесуелах їх приблизно стільки ж - на 2-3 доби війни високої інтенсивності.